Cu o zi înainte de moțiunea de cenzură leul își continuă deprecierea. La cât este cotată azi moneda națională de BNR

Moneda națională continuă să se deprecieze, în raport cu euro, cu o zi înaintea moțiunii de cenzură. Moneda europeană a ajuns la 5.1998 de lei, potrivit cursului BNR de la ora 13:00.

Euro a crescut cu 5 bani, comparativ cu ziua de joi, 30 aprilie, când moneda europeană a atins un nou prag psihologic de 5,1952 lei.

Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, a transmis joi că actualele mișcări sunt temporare și legate de incertitudinile din piață.

„Azi a fost o zi foarte agitată pe piață, așa se întâmplă în perioade de incertitudine, dar pe ultimele date pe care le avem la dispoziție putem spune că situația se va mai calma”, anunță purtătorul de cuvânt al BNR, pentru Profit.ro.

Deprecierea leului, în favoarea monedei euro, ar putea prevesti un nou val de scumpiri. Ratele la creditele în euro, utilitățile calculate la cursul euro, dar și alimentele din import ar putea suferi majorări de prețuri.

Tensiunile politice se transmit în îngrijorarea piețelor

În contextul crizei politice declanșate de PSD, care s-a aliat cu AUR pentru a îl demite pe premierul Ilie Bolojan, investitorii au început să vândă iar din deținerile lor de obligațiuni în lei ale României și să își retragă banii din România, ceea ce pune presiune pe curs din moment ce la retragere leii investitorilor se schimbă în valută.

În același timp, populația se refugiază în general în euro în perioade de incertitudine, paradoxal inclusiv din cauza temerilor de depreciere eventuală a leului, element ce pune presiune suplimentară pe curs.

Ce efecte are deprecierea monedei naționale

Efectele acestei deprecieri se vor resimți imediat în buzunarele românilor. O depreciere controlată spre pragul de 5,2 lei este deja vizibilă în piața interbancară, însă scenariul pesimist vizează o explozie a prețurilor la combustibil.

Pe lângă scumpirile de la pompă, instabilitatea politică a dus deja la creșterea dobânzilor la care statul se împrumută, acestea ajungând la 7,4%. Această schimbare înseamnă un cost suplimentar de 250 de milioane de euro pentru bugetul de stat, bani care reprezintă doar dobânzi acumulate într-un interval scurt de timp.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului: