Deputatul neafiliat Rodica Plopeanu, fost parlamentar al S.O.S România, trece la grupul PSD și anunță că votează moțiunea de cenzură

Lovitură dată de PSD înainte de moțiunea de cenzură. Deputatul neafiliat Rodica Plopeanu, fost parlamentar al S.O.S, s-a alăturat luni Grupului Partidului Social Democrat (PSD) din Camera Deputaţilor şi a anunţat că va vota marţi moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Rodica Plopeanu a fost aleasă deputat în circumscripţia electorală nr.10 Buzău, la alegerile din anul 2024, din partea S.O.S România, şi din luna iunie 2025 a devenit deputat neafiliat.

Rodica Plopeanu a făcut public faptul că va vota moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului Ilie Bolojan.

„De un an sunt deputat neafiliat în Parlamentul României, la S.O.S România am fost până anul trecut pe vremea aceasta. M-am afiliat grupului parlamentar PSD pentru că interesul meu este să lucrez, să fac lucruri, să am un birou unde să lucrez cu colegii mei. Am ales grupul PSD pentru că şi gândirea mea este asemănătoare cu cea a celor de la PSD, sunt pentru a ajuta oamenii de jos, pentru măsuri sociale. Nu sunt de acord cu ce s-a întâmplat în guvernarea Bolojan, au neglijat poporul şi oamenii de rând, acesta a fost motivul. Mâine votez moţiunea de cenzură”, a declarat Plopeanu Rodica, citată de Agerpres.

Moţiunea de cenzură depusă de PSD, AUR şi PACE – Întâi România va fi dezbătută şi votată în data de 5 mai.

