Prima pagină » Actualitate » Gândul a aflat cum va vota Diana Şoşoacă şi SOS la moţiunea anti-Bolojan, de marţi: „Orice ai face, ești într-o situație cumplită”

Gândul a aflat cum va vota Diana Şoşoacă şi SOS la moţiunea anti-Bolojan, de marţi: „Orice ai face, ești într-o situație cumplită”

Luiza Dobrescu

Diana Şoşoacă face sondaj în partid şi printre simpatizanţi ca să afle cum va vota SOS moţiunea anti-Bolojan, iniţiată de AUR-PSD.PACE, de marţi, 5 mai.

Aceasta a venit de urgenţă, luni, la sediul de partid de la Palatul Parlamentului ca să organizeze sondajul prin care ar urma să afle poziţia partidului pe care-l conduce, cât şi a susţinătorilor săi.

Eurodeputata a declarat, pentru Gândul, că se va vota luni până la miezul nopţii, iar rezultatul va decide care va fi votul pe care SOS îl va da moţiunii anti-Bolojan.

„Cred că este momentul în care poporul să-și aleagă singur soarta și să își asume, să fie și el responsabil. Drept pentru care avem sondaje deschise atât în interiorul partidului. Se va vota până la 00.00. 

Ne interesează atât părerea celor din partid, dar și a celor din afara partidului. Efectiv vom aduna toate sondajele și vom da rezultatul final, astfel încât ceea ce hotărăște poporul aia este”, spune Diana Şoşoacă, pentru Gândul.

Aceasta a dat vina pe „servicii” pentru apariţia moţiunii anti-Bolojan, care ar urmări distrugerea opoziţiei .

„Cred că este făcută special de către servicii pentru a distruge opoziția, pentru că, dacă votez căderea guvernului Bolojan, te poziționezi alături de AUR și PSD.

Dacă nu votezi, te poziționezi alături de PNL, USR și UDMR.

Iar noi am am fost extrem de transparenți dintotdeauna; ceea ce am promis românilor aia am făcut.

Am spus foarte clar că nu ne vom asocia nici cu PSD, nici cu PNL, nici cu USR, nici cu UDMR. Ar fi culmea.

Deci suntem puși și dacă nu vrei să votezi și te abții, tu tot îi dai un gir lui Bolojan.

Deci, orice ai face, ești într-o situație cumplită, drept pentru care eu am spus: eu nu pot să votez nici cu PNL-ul, dar nici cu PSD”, a completat Diana Şoşoacă, pentru Gândul, la Parlamentul României.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Diana Șoșoacă, întâmpinată de susținători, la Otopeni, după ridicarea imunității în Parlamentul European. „Nu au ei pușcării să mă îngenuncheze”

Diana Șoșoacă, nouă teorie: Ursula von der Leyen a dat telefon în România şi le-a ordonat PSD şi PNL să se împace

Recomandarea video

Citește și

ADMINISTRAȚIE Linia 5 de tramvai, deschisă recent, este blocată în trafic. Ce soluții cer asociațiile din domeniul mobilității urbane
15:35
Linia 5 de tramvai, deschisă recent, este blocată în trafic. Ce soluții cer asociațiile din domeniul mobilității urbane
INEDIT OpenAI lucrează la propriul smartphone bazat pe inteligență artificială, care nu va rula prin aplicații. Când ar putea începe producția în masă
14:52
OpenAI lucrează la propriul smartphone bazat pe inteligență artificială, care nu va rula prin aplicații. Când ar putea începe producția în masă
ULTIMA ORĂ Deputatul neafiliat Rodica Plopeanu, fost parlamentar al S.O.S România, trece la grupul PSD și anunță că votează moțiunea de cenzură
14:45
Deputatul neafiliat Rodica Plopeanu, fost parlamentar al S.O.S România, trece la grupul PSD și anunță că votează moțiunea de cenzură
SĂNĂTATE Hantavirusul, care a ucis trei oameni pe un vas de croazieră, în Atlantic, a fost raportat și în România în câteva cazuri. Cum se transmite virusul
14:31
Hantavirusul, care a ucis trei oameni pe un vas de croazieră, în Atlantic, a fost raportat și în România în câteva cazuri. Cum se transmite virusul
VIDEO Situație critică la un centru de îngrijiri din Vrancea, infestat cu ploșnițe. Imagini halucinante cu insectele care se „plimbă” în voie pe saltele
14:23
Situație critică la un centru de îngrijiri din Vrancea, infestat cu ploșnițe. Imagini halucinante cu insectele care se „plimbă” în voie pe saltele
EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Dinamo, mușcată de “omul sistemului”! Acționarii scot banii doar dacă se prinde Europa!
14:12
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Dinamo, mușcată de “omul sistemului”! Acționarii scot banii doar dacă se prinde Europa!
Mediafax
Sindicatele Polițiștilor cer demisia lui Pîslaru: „Nu cunoaște legislația sau amestecă lucrurile în mod insidios”
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Cancan.ro
Vladimir Putin se teme pentru viața lui. Ce interdicție majoră au acum bodyguarzii, bucătarii și fotografii lui
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Click
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
Digi24
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Descopera.ro
Criza invizibilă a fertilității: poluarea și schimbările climatice amenință reproducerea la nivelul tuturor speciilor
FLASH NEWS Un nou candidat intră în cursa pentru Palatul Élysée. Jean-Luc Mélenchon, reprezentantul extremei stângi, își încearcă norocul pentru a patra oară
16:00
Un nou candidat intră în cursa pentru Palatul Élysée. Jean-Luc Mélenchon, reprezentantul extremei stângi, își încearcă norocul pentru a patra oară
FLASH NEWS Diana Buzoianu critică acțiunile PSD față de reforma Romsilva: „Dați-mi și posibilitatea să-i dau afară, că jumătate dintre ei zboară mâine”
15:59
Diana Buzoianu critică acțiunile PSD față de reforma Romsilva: „Dați-mi și posibilitatea să-i dau afară, că jumătate dintre ei zboară mâine”
EXCLUSIV „Rețeaua de idoli” din spatele lui Bolojan. Cristoiu: Dreapta merge cu o mașinărie de mercenari
15:45
„Rețeaua de idoli” din spatele lui Bolojan. Cristoiu: Dreapta merge cu o mașinărie de mercenari
NEWS ALERT Care este propunerea lui George Simion de premier, în cazul în care trece moțiunea de cenzură
15:38
Care este propunerea lui George Simion de premier, în cazul în care trece moțiunea de cenzură
FLASH NEWS Șefa diplomației UE susține că retragerea soldaților americani din Germania a fost „o surpriză“. „Pilonul european al NATO trebuie întărit“
15:33
Șefa diplomației UE susține că retragerea soldaților americani din Germania a fost „o surpriză“. „Pilonul european al NATO trebuie întărit“
FLASH NEWS Tragedie în regiunea Harkov. Rusia a atacat cu rachete balistice în timp ce Zelenski purta discuții cu liderii europeni la Erevan
15:24
Tragedie în regiunea Harkov. Rusia a atacat cu rachete balistice în timp ce Zelenski purta discuții cu liderii europeni la Erevan

Cele mai noi

Trimite acest link pe