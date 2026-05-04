Diana Şoşoacă face sondaj în partid şi printre simpatizanţi ca să afle cum va vota SOS moţiunea anti-Bolojan, iniţiată de AUR-PSD.PACE, de marţi, 5 mai.

Aceasta a venit de urgenţă, luni, la sediul de partid de la Palatul Parlamentului ca să organizeze sondajul prin care ar urma să afle poziţia partidului pe care-l conduce, cât şi a susţinătorilor săi.

Eurodeputata a declarat, pentru Gândul, că se va vota luni până la miezul nopţii, iar rezultatul va decide care va fi votul pe care SOS îl va da moţiunii anti-Bolojan.

„Cred că este momentul în care poporul să-și aleagă singur soarta și să își asume, să fie și el responsabil. Drept pentru care avem sondaje deschise atât în interiorul partidului. Se va vota până la 00.00. Ne interesează atât părerea celor din partid, dar și a celor din afara partidului. Efectiv vom aduna toate sondajele și vom da rezultatul final, astfel încât ceea ce hotărăște poporul aia este”, spune Diana Şoşoacă, pentru Gândul.

Aceasta a dat vina pe „servicii” pentru apariţia moţiunii anti-Bolojan, care ar urmări distrugerea opoziţiei .

„Cred că este făcută special de către servicii pentru a distruge opoziția, pentru că, dacă votez căderea guvernului Bolojan, te poziționezi alături de AUR și PSD. Dacă nu votezi, te poziționezi alături de PNL, USR și UDMR. Iar noi am am fost extrem de transparenți dintotdeauna; ceea ce am promis românilor aia am făcut. Am spus foarte clar că nu ne vom asocia nici cu PSD, nici cu PNL, nici cu USR, nici cu UDMR. Ar fi culmea. Deci suntem puși și dacă nu vrei să votezi și te abții, tu tot îi dai un gir lui Bolojan. Deci, orice ai face, ești într-o situație cumplită, drept pentru care eu am spus: eu nu pot să votez nici cu PNL-ul, dar nici cu PSD”, a completat Diana Şoşoacă, pentru Gândul, la Parlamentul României.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Diana Șoșoacă, întâmpinată de susținători, la Otopeni, după ridicarea imunității în Parlamentul European. „Nu au ei pușcării să mă îngenuncheze”

Diana Șoșoacă, nouă teorie: Ursula von der Leyen a dat telefon în România şi le-a ordonat PSD şi PNL să se împace