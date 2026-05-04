Iranul susține că o navă de război americană a fost lovită de două rachete în apropiere de Strâmtoarea Ormuz. Reacția Washingtonului

Iranul susține că a împiedicat o navă de război americană să intre, luni, în Strâmtoarea Ormuz. Două rachete ar fi lovit nava de război în apropiere de Jask, după ce aceasta a ignorat avertismentele iraniene, potrivit agenției de știri iraniene Fars, citată de Sky News.

Agenția de știri, citând la rândul ei surse locale, a afirmat că nava de război s-a întors din zonă.

Donald Trump a declarat că Statele Unite vor începe astăzi să ghideze navele „în condiții de siguranță” în afara Strâmtorii Ormuz, fără a oferi însă detalii suplimentare.

„Reiterăm, este vorba despre nave provenite din zone ale lumii care nu sunt implicate în niciun fel în evenimentele care au loc în prezent în Orientul Mijlociu”, a scris Trump pe Truth Social.

Trump a adăugat că acesta este un „gest umanitar din partea Statelor Unite“, având în vedere că multe dintre nave rămân fără provizii alimentare.

Cu toate acestea, el a avertizat că, dacă acest „proces umanitar va fi perturbat” în vreun fel, va trebui „să se intervină cu forța”.

Iranul a afirmat că această acțiune va fi considerată „o încălcare a armistițiului” și s-a angajat să protejeze strâmtoarea „cu toată forța”.

SUA neagă că o navă a sa ar fi fost lovită de rachete iraniene

Un înalt oficial american a negat informația conform căreia o navă ar fi fost lovită de rachete iraniene în apropierea Strâmtorii Hormuz, potrivit Axios.

Axios: SUA neagă că o navă a fost lovită de rachete iraniene

Un oficial american de rang înalt a negat informațiile conform cărora o navă a SUA a fost lovită de rachete iraniene în apropierea Strâmtorii Ormuz. Jurnalistul Axios, Barak Ravid, a anunțata cest lucru pe X.

Comandamentul Central al SUA a negat, de asemenea, că o navă de război ar fi fost lovită de Iran.

„Nicio navă a Marinei SUA nu a fost lovită”. „Forțele americane susțin operațiunea «Freedom» și aplică blocada navală asupra porturilor iraniene”, adaugă acesta.

Sursă galerie foto: Mediafax

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Tensiuni în creștere între SUA și Iran. Teheranul avertizează Marina americană să stea departe de Strâmtoare. Noi detalii despre operațiunea lui Trump

Incident grav în Strâmtoarea Ormuz: un petrolier, lovit de proiectile necunoscute în apropierea Emiratelor Arabe Unite