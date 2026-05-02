România s-a transformat în „campioana banilor pierduți”. Iar sumele sunt uriașe. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), țara noastră a avut acces la o finanțare inițială de aproximativ 29,2 miliarde euro. Ulterior, planul a fost ajustat – pentru a include și noul capitol REPowerEU -, iar în decembrie 2023 s-a ajuns la suma de 28,5 miliarde euro.

Pentru a accesa fondurile europene, România ar fi trebuit să respecte mai multe „jaloane”, să facă reforme și investiții. Totul s-a transformat, însă, într-un adevărat calvar financiar.

„Salvatorii” care au redactat PNRR – Cristian Ghinea de la USR a fost cel care a coordonat întreaga „acțiune” – nu au putut implementa ceea ce chiar ei au promis pentru România.

Acum, în anul 2026, tot „salvatorii USR ai României” sunt în coaliția de guvernare, alături de PNL și UDMR, după ce social-democrații au retras sprijinul premierului Bolojan.

Numai că, de când premierul Ilie Bolojan a preluat mandatul, în data de 20 iunie 2025, România a pierdut aproape 8 miliarde de euro din PNRR. Gândul prezintă cronologia unui adevărat dezastru financiar.

România, „pariorul” european care pierde mai mult decât câștigă

Din păcate, România s-a dovedit a fi un „jucător” inconstant. Seamănă din ce în ce mai mult cu un parior care pierde mai mult decât câștigă. Se bucură atunci când norocul îi surâde, dar apoi pierde tot ceea ce a câștigat.

Numai că, în speța „PNRR”, cei care pierd pe termen lung sunt chiar românii.

PNRR a fost elaborat în anul 2021 , în mandatul Guvernului Cîțu.

, în mandatul Guvernului Cîțu. La guvernare se afla coaliția PNL-USR-UDMR.

Responsabilul a fost Cristian Ghinea, fost ministru USR al Investițiilor și Proiectelor Europene.

Planul elaborat de România a fost oficial adoptat de Comisia Europeană pe 27 septembrie 2021.

De atunci, România a pierdut, din cauza unor reforme incomplete, întârziate sau – pur și simplu – făcute după ureche, aproape 8 miliarde de euro.

Pentru România, PNRR este o „nucă tare”. Guvernul Bolojan o aduce din condei

În plină vacanță de 1 Mai, atunci când românii sunt atenți la cu totul alte lucruri și mai puțin la subiectul arid „PNRR", România a pierdut încă o tranșă din PNRR – 458,7 milioane euro.

În mai 2025, Comisia Europeană a decis suspendarea parțială a unor sume la care ar fi avut acces România. Numai că mai multe reforme nu au fost îndeplinită satisfăcător.

România a avut apoi o perioadă de corectare și a transmis justificări suplimentare pe 28 noiembrie 2025.

Comisia Europeană a decis, însă, că patru jaloane importante nu au fost rezolvate așa cum ar fi trebuit, iar asta costă.

Dragoș Pâslaru – ministrul Fondurilor Europene – a anunțat suma imensă pe care România a pierdut-o. Acesta a încercat să prezinte o și o variantă „optimistă”. România a reușit să recupereze animite sume, numai că pierde cu mult mai mult decât recuperează.

Pe cererea de plată nr. 3 din PNRR , România recuperează 350,7 milioane de euro – care fuseseră suspendate.

, România recuperează 350,7 milioane de euro – care fuseseră suspendate. Totuși, România pierde 458,7 milioane euro, pentru că reformele ori nu au fost făcute cum trebuie, ori s-au făcut cu întârziere, ori nu s-au făcut deloc.

Pe segmentul „reforma pensiilor speciale” , 231 milioane euro au fost suspendate. România recuperează 166 milioane euro.

, 231 milioane euro au fost suspendate. România recuperează 166 milioane euro. Al treilea jalon – companiile de stat din energie. România pierde 180 milioane euro și recuperează 48 milioane euro.

– companiile de stat din energie. România pierde 180 milioane euro și recuperează 48 milioane euro. Al patrulea jalon – companiile de stat din transporturi — CNAIR, CNIR, CFR, Metrorex și CFR Călători. România pierde 15,4 milioane, reușește să recupereze 4,5 milioane euro.

Bruxellesul nu-ți bagă în traistă. România ia puțin cu o mână și dă mult mai mult cu alta

După cum se poate observa, România ia cu o mână și dă mult mai mult cu alta, pierderea unor sume uriașe din PNRR fiind o tristă realitate finaciară.

Potrivit specialiștilor, pierderea a jumătate de miliard de euro din PNRR este consecința numirilor pe interese politice în companiile de stat și a unei gestionări deficitare din partea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Până acum – luna mai 2026 -, România a înregistrat pierderi și reduceri semnificative ale fondurilor alocate prin PNRR.

Suma totală este de peste 7,5 miliarde de euro. Cauzele? Nu numai recalculările economice, ci și faptul că România nu a îndeplinit reforme-cheie (așa-numitele „jaloane” impuse prin PNRR).

De la Bruxelles ți se dă, se poate spune, dar nimeni nu-ți bagă și în traistă. Iar România, într-o perioadă de austeritate impusă de mpsurile dure luate de premierul Ilie Bolojan, „bifează” eșec după eșec și în PNRR.

PNRR, cronologia unui DEZASTRU

2023 – Reducerea de 2,1 miliarde euro (granturi)

În anul 2023 a avut loc o ajustare în PNRR. Suma de 2,1 miliarde euro a fost tăiată oficial din componenta de granturi. Este vorba despre fonduri europene nerambursabile, având ca scop susținerea investițiilor, dezvoltării afacerilor și tranziției verzi și digitale.

România a avut o creștere economică mai mare decât prognoza inițială făcută în anul 2021.

Totul părea a fi în „grafic”. Regulamentul european prevede ajustarea sumelor nerambursabile în funcție de performanța PIB-ului real față de cel estimat.

Însă ceea ce părea a fi un bun început de drum s-a transformat într-un haos pe care autoritățile încearcă să îl „cosmetizeze.

2025 – octombrie – România pierde 7 miliarde de euro (credite)

În luna octombrie a anului 2025, atunci când Ilie Bolojan era deja premier, România a pierdut accesul la aproximativ 7 miliarde de euro din componenta de împrumuturi (credite cu dobândă subvenționată).

Cauza principală a fost întârzierea reformelor critice care ar fi permis tragerea acestor fonduri înainte de termenele limită intermediare.

2026 – februarie – 231 de milioane euro au fost suspendate

În contextul Cererii de Plată nr. 3 – din cauza eșecului reformei pensiilor magistraților și a amânărilor repetate de la Curtea Constituțională (CCR) – sumade 231 milioane euro a fost suspendată.

Premierul Ilie Bolojan nu și-a asumat nicio vină și a descoperit „țapul ispășitor”, respectiv chiar Curtea Constituțională a României.

„În acest moment, cei 231 de milioane de euro sunt considerați pierduți de către Comisia Europeană pentru că până la 28 noiembrie, România nu a promulgat legea, iar în perioada de discuții ulterioare cu privire la analiza acestui jalon, România nu a putut să arate că a promulgat legea. Deci astea sunt consecințele. Evident că așteptăm să vedem ce se întâmplă mai departe", spunea ministrul Dragoș Pîslaru la momentul respectiv.

1 mai 2026 – România pierde 458,7 milioane euro

Comisia Europeană a decis că 4 jaloane importante din PNRR nu au fost îndeplinite corespunzător.

„Pe ultima sută de metri, guvernul încearcă să repare întârzierile, accentuate în ultimele 10 luni, prin reforme făcute pe fugă, doar pentru a bifa la capitolul imagine.

Este o abordare greșită. Reformele nu se fac sub presiune și nu se improvizează.

Legalitatea este cheia reformelor într-un stat de drept democratic.

Dar se pare că pentru unii nu contează.

Rezultatul este exact cel pe care îl vedem: bani pierduți, credibilitate afectată și investiții întârziate.

Coaliția pro-europeană s-a creat acum 10 luni pentru a salva acești bani europeni, dar rezultatele demonstrează eșecul actualei formule guvernamentale", a avertizat europarlamentarul Victor Negrescu.

Mai pierdem alte 10 miliarde de euro?

Dar asta nu e totul, iar Guvernul Bolojan – aflat și sub presiunea unei moțiuni de cenzură depusă de PSD și AUR – este „cu spatele la zid”.

Indiferent dacă moțiunea de cenzură va trece sau nu, indiferent dacă guvernul condus de Ilie Bolojan va cădea sau nu, România are termen până în august 2026 să acceseze restul de aproximativ 10 miliarde de euro rămase din plan.

Orice jalon neîndeplinit după acest termen va duce la pierderi suplimentare.

PNRR nu poate fi prelungit după finalul anului 2026.

