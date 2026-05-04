Hantavirusul, care a ucis trei oameni pe un vas de croazieră, în Atlantic, a fost raportat și în România în câteva cazuri. Cum se transmite virusul

Potrivit datelor culese de Autoritatea Națională pentru Cercetare, hantavirusul este raportat anual în România, în câteva cazuri. Totuși, infecțiile cu acest virus rămân insuficient documentate.

Institutul Național de Sănătate Publică arată că anual sunt înregistrate anual doar câteva cazuri.

Specialiștii solicită documentarea virusului

Informația a apărut în contextul în care trei persoane au murit pe un vas de croazieră în Oceanul Atlantic din cauza hantavirusului.

Potrivit Mediafax, caracterul lor sporadic contribuie la o vizibilitate limitată în practica clinică și la riscul unei subdiagnosticări. Deși incidența rămâne redusă, complexitatea acestor infecții le plasează în categoria riscurilor emergente care necesită o documentare științifică amplă.

Cercetările realizate în cadrul unor instituții precum Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, precum și în mediul universitar, indică necesitatea consolidării infrastructurii de diagnostic, a corelării datelor epidemiologice și a dezvoltării unor programe de cercetare interdisciplinare, se arată într-un comunicat.

Autoritatea Națională pentru Cercetare motivează apariția acestor virusuri din cauza schimbărilor climatice, mobilității crescute și modificărilor în relația dintre om și mediu.

Ce este hantavirusul

Hantavirusul este o tulpină de virusuri purtate de rozătoare. Se transmite la oameni în principal prin inhalarea particulelor din aer provenite din excrementele uscate ale rozătoarelor.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, infecțiile cu hantavirus sunt de obicei asociate cu expunerea la fecalele sau urina rozătoarelor infectate.

Acest virus poate provoca două boli deosebit de grave.

Prima este sindromul pulmonar hantavirus (HPS). Deseori, primele simptome sunt oboseala, febra și durerile musculare, urmate de dureri de cap, amețeli, frisoane și probleme abdominale. CDC susține că, rata mortalității este de aproximativ 38%, dacă apar simptome respiratorii.

A doua boală este febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS). Este mult mai gravă și afectează în principal rinichii. Simptomele ulterioare pot include tensiune arterială scăzută, hemoragii interne și insuficiență renală acută.

Pentru infecțiile cu hantavirus nu există un tratament specific. CDC recomandă îngrijiri de susținere pentru tratarea simptomelor, care pot include oxigenoterapie, ventilație mecanică, medicamente antivirale și chiar dializă.

În cazul pacienților cu simptome severe se ajunge la internarea în unitățile de terapie intensivă ale spitalelor. În cazurile severe, pacienții pot necesita intubare.

