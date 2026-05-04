Prima pagină » Actualitate » Fiță la Mamaia. Cea mai scumpă notă de plată a fost 20.000 de euro. În Vama Veche, distracția a fost pe buget: „Un bax de bere, pâine și parizer”

Fiță la Mamaia. Cea mai scumpă notă de plată a fost 20.000 de euro. În Vama Veche, distracția a fost pe buget: „Un bax de bere, pâine și parizer”

Fiță la Mamaia. Cea mai scumpă notă de plată a fost 20.000 de euro. În Vama Veche, distracția a fost pe buget:
Galerie Foto 4

Scumpirile de pe piață nu-i sperie pe unii dintre petrecăreții care au ajuns în minivacanța de 1 Mai la malul Mării Negre. Cea mai scumpă notă de plată a fost 20.000 de euro în stațiunea Mamaia. La polul opus, în Vama Veche, distracția a fost pe buget, cu pâine, bere și parizer.

Minivacanța de 1 Mai a venit la pachet cu aroganțe anul acesta. Dacă unii dintre turiști au ales să se deplaseze cu elicopterul din „stațiunea milionarilor”, alții au preferat să facă o consumație de zile mari. Cea mai scumpă notă de plată a fost de 20.000 de euro la un club din Mamaia. La polul opus, în Vama Veche, unii dintre turiști au preferat să se distreze cu un buget mult mai mic.

Fiță la Mamaia. Cea mai scumpă notă de plată a fost 20.000 de euro. În Vama Veche, distracția a fost pe buget Un bax de bere, pâine și parizer

Vama Veche

Lux și opulență în stațiunea Mamaia

În această minivacanță de 1 Mai, circa 40.000 de persoane au venit la mare. Precum în alte cazuri, stațiunea Mamaia a fost polul luxului și opulenței și anul acesta. De pildă, unii dintre turiști au ales un transport alternativ, și anume cu elicopterul.

„Cea mai scumpă cameră a fost apartamentul nostru prezidențial, cu 1.500 de euro pe noapte și a fost dat toată perioada. Având în vedere targetul nostru de clienți, bugetul nostru e destul de mare, nu cred că au vreo limită”, a declarat Răzvan Dobre, manager hotel, arată Observatornews.ro.

La polul opus, în Vama Veche, „opulența” s-a mutat la baxul de bere, pâine și parizer. Unii dintre turiști au plecat mai devreme de pe litoral, cu trenul. Dacă în Mamaia Nord s-au cheltuit mii de euro, în Vamă, bugetul s-a axat doar pe câteva sute de lei.

  • „Am stat 9 inși pe un pat, patru pâini, un bax de Bucegi și parizer și a fost foarte bine”, a spus un turist.
  • „Noi am băut bere și am mâncat sandvișuri destul de multe. La 25 de lei e top, că e și foarte mare”.
  • „Aproximativ cam 100 de lei pe zi, pentru că nu am cheltuit prea mulți bani, că băutura costă mult și mă distrez fără să beau”, a spus alt turist.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock / colaj Gandul

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Victor Ponta, replică pentru Oana Gheorghiu: „Deciziile economice majore implică multe alte elemente decât un simplu PR”
13:39
Victor Ponta, replică pentru Oana Gheorghiu: „Deciziile economice majore implică multe alte elemente decât un simplu PR”
EVENIMENT Alexandru Rogobete, mesaj de Ziua Libertății Presei: „Nu putem construi nimic într-o societate care se autodistruge zilnic”
13:17
Alexandru Rogobete, mesaj de Ziua Libertății Presei: „Nu putem construi nimic într-o societate care se autodistruge zilnic”
INCIDENT Curieri prădați de hoți. Doi bărbați au fost reținuți pentru furt calificat în București. Ce au furat și ce s-a întâmplat cu bunurile
12:51
Curieri prădați de hoți. Doi bărbați au fost reținuți pentru furt calificat în București. Ce au furat și ce s-a întâmplat cu bunurile
INEDIT De ce pedala de frână a mașinii este poziționată mai sus decât pedala de accelerație? Nu, nu e vorba de design
12:50
De ce pedala de frână a mașinii este poziționată mai sus decât pedala de accelerație? Nu, nu e vorba de design
ULTIMA ORĂ Încă 10 senatori social democraţi cer să fie coautori la proiectul prin care se interzice înstrăinarea acţiunilor companiilor de stat
12:45
Încă 10 senatori social democraţi cer să fie coautori la proiectul prin care se interzice înstrăinarea acţiunilor companiilor de stat
POLITICĂ Dominic Fritz, îndemn pentru parlamentari, înaintea moțiunii de cenzură: „Pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea”
12:42
Dominic Fritz, îndemn pentru parlamentari, înaintea moțiunii de cenzură: „Pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea”
Mediafax
Friz, înainte de moțiunea de cenzură: Parlamentarii pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Cancan.ro
Vladimir Putin se teme pentru viața lui. Ce interdicție majoră au acum bodyguarzii, bucătarii și fotografii lui
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Click
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
Digi24
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Descopera.ro
De ce unii oameni au nevoie constantă de reasigurare în relații. Ce spune psihologia?
CONTROVERSĂ Finlanda este îngrijorată de dronele ucrianene care rătăcesc în spațiul său aerian. Cum au ajuns acestea tocmai în teritoriul finlandez
14:01
Finlanda este îngrijorată de dronele ucrianene care rătăcesc în spațiul său aerian. Cum au ajuns acestea tocmai în teritoriul finlandez
FLASH NEWS Cu o zi înainte de moțiunea de cenzură leul își continuă deprecierea. La cât este cotată azi moneda națională de BNR
13:53
Cu o zi înainte de moțiunea de cenzură leul își continuă deprecierea. La cât este cotată azi moneda națională de BNR
MUNCĂ Angajări la Blocul Național Sindical pentru un mega-proiect finanțat de Banca Mondială. Ce condiții trebuie îndeplinite de cei interesați
13:51
Angajări la Blocul Național Sindical pentru un mega-proiect finanțat de Banca Mondială. Ce condiții trebuie îndeplinite de cei interesați
FLASH NEWS Cum reacționează Merz după ce Trump a anunțat retragerea celor 5.000 de soldați din Germania. „Ceea ce spune acum nu este nou, este doar mai dramatic”
13:29
Cum reacționează Merz după ce Trump a anunțat retragerea celor 5.000 de soldați din Germania. „Ceea ce spune acum nu este nou, este doar mai dramatic”
FLASH NEWS Nicușor Dan și Albert al II-lea de Monaco, întâlnire la Erevan: „Este un parteneriat pe care ne dorim să îl consolidăm împreună”
13:21
Nicușor Dan și Albert al II-lea de Monaco, întâlnire la Erevan: „Este un parteneriat pe care ne dorim să îl consolidăm împreună”
FLASH NEWS Reacția șefului NATO, după ce SUA au anunțat planuri de retragere a 5.000 de soldați din Germania: „Europenii au înțeles mesajul”
13:16
Reacția șefului NATO, după ce SUA au anunțat planuri de retragere a 5.000 de soldați din Germania: „Europenii au înțeles mesajul”

Cele mai noi

Trimite acest link pe