Euro se apropie de 5,2 lei pe piețele interbancare. Se preconizează scumpiri în lanț la creditele în rate, facturi și alimente

Moneda euro se tranzacționa, luni, 4 aprilie, la orele dimineții, la 5.1939 lei, potrivit Bloomberg. Acestă situație ar urma să aibă un impact major asupra românilor. Creditele la bănci, dar și facturile la utilități ar urma să crească semnificativ.

O valoare a monedei euro de 5,1939 lei prevestește un nou val de scumpiri. Ratele la creditele în euro, utilitățile calculate la cursul euro, dar și alimentele din import vor suferi majorări de preț.

Spre exemplu, la 1 EUR = 5,09 RON, o rată de 500 de euro înseamnă 2.545 RON

Pentru 1 euro, calculat la cursul de 5,19, o rată de 500 de euro înseamnă 2.595.

Joi, 30 aprilie, moneda euro a urcat până la 5,1952 de lei, după ce deschisese ziua la 5,1005 lei.

Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, a transmis că actualele mișcări sunt temporare și legate de incertitudinile din piață.

„Azi a fost o zi foarte agitată pe piață, așa se întâmplă în perioade de incertitudine, dar pe ultimele date pe care le avem la dispoziție putem spune că situația se va mai calma”, anunță purtătorul de cuvânt al BNR, pentru Profit.ro.

România, cea mai slabă evoluție din regiune

Comparativ cu monedele din regiune, leul a avut cea mai slabă performanță în ultimele zile. În timp ce zlotul polonez și coroana cehească au rămas relativ stabile, fără variații semnificative, euro a scăzut chiar cu 0,45% față de forintul maghiar în sesiunea de joi.

De la finalul lunii februarie, moneda europeană a crescut cu aproximativ 1,9% față de leu, în timp ce avansul este mai redus în raport cu alte valute din regiune: 0,9% față de zlot și 0,6% față de coroana cehească.

În cazul forintului, evoluția a fost diferită. După o depreciere de 3-4% în martie, moneda maghiară a recuperat puternic în luna aprilie, astfel că euro este acum în scădere cu 3,6% față de nivelul de la finalul lunii februarie.

Prognoze prudente ale băncilor

Marile instituții financiare estimează un curs mai ridicat pentru perioada următoare, însă aceste prognoze ar putea fi ajustate după turbulențele recente.

UniCredit estimează un curs de 5,17 lei/euro la finalul acestui an și 5,25 lei/euro la finalul lui 2027.