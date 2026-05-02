Prima pagină » Știri externe » Jumătate dintre oamenii generației X s-ar putea pensiona la vârste mai înaintate din cauza scumpirilor și a stagnării salariilor

Jumătate dintre oamenii generației X s-ar putea pensiona la vârste mai înaintate din cauza scumpirilor și a stagnării salariilor

Jumătate dintre oamenii generației X s-ar putea pensiona la vârste mai înaintate din cauza scumpirilor și a stagnării salariilor
Jumătate dintre tinerii generației Z s-ar putea pensiona la vârste mai înaintate din cauza scumpirilor și a stagnării salariilor

Numai 38% dintre americanii generației  X mai cred că se pot pensiona la timp, la vârsta la care și-au planificat inițial. 

Inflația care persistă de câțiva ani le erodează capacitatea salariaților de 50-60 de ani să mai economisească lunar.

Cel mai devreme, americanii (bărbații și femeile) se pensionează de la 62 de ani. Însă, aceștia riscă să aibă cu 30% mai puține beneficii.

În medie, americanii se pensionează de la 66-69 de ani. Cei care își amână pensionarea până la 70 de ani pot avea cu 25% beneficii mai mari.

50% dintre americanii de 50-60 ani nu pot să economisească

După ce au experimentat în tinerețea lor o perioadă de înflorire în cultură, divertisment și o creștere graduală a nivelului de trai până la vârsta adultă, oamenii generației X nu vor avea parte de o pensionare ușoară.

În România, ca-n multe state din Europa afectate de „îmbătrânirea populației”, persistă teama că statul social nu va putea asigura pensiile. Unele state, precum Franța, deja au crescut vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani.  În SUA, planul pensionării la timp s-a transformat  într-o rugăciune.

Potrivit unui sondaj citat de Fox News, aproape 50% dintre angajații Generației X și-au amânat pensionarea, mulți invocând stagnarea salariilor, creșterea costurilor vieții și lipsa economiilor în bani lichizi.

Anxietatea financiară este mare în rândul cohortei Gen X

„Pentru angajatori, aceasta nu este o problemă. Anxietatea financiară în timpul anilor de vârf ai carierei poate afecta concentrarea și implicarea”, scriu cercetătorii PwC.

„Dacă riscurile sunt clare, întrebarea este de ce mai mulți angajați nu iau măsuri. Nu este vorba de o lipsă de dorință. Majoritatea angajaților își doresc stabilitate, încredere și să simtă că dețin controlul. Dar mulți nu se simt echipați să ajungă acolo.”

  • 25% din forța de muncă trăiește fără un fond de urgență pentru incidente neprevăzute. 50% nu pot face față cheltuielilor de bază ale gospodăriei.
  • 49% spun că salariile nu țin pasul cu costurile tot mai mari. Cheltuielile cresc mai repede decât veniturile. Pentru că mulți americani din Gen X nu își permit să renunțe la locurile de muncă actuale, întreaga scară corporativă stagnează.
  • 41% din forța de muncă vizată consideră că nu are instrumentele necesare pentru a gestiona o criză financiară de amploare.

Ce se va alege de societatea americană dacă tot mai mulți americani își amână pensionarea?

Apar riscuri de afaceri. Companiile se confruntă cu costuri mai mari. Talentele mai în vârstă ocupă locurile mai mult decât se așteaptă.

„Atunci când angajații apelează la fondul de pensii anticipate sau își amână complet pensionarea, fenomenul afectează mai mult decât finanțele personale și scurgerile de fonduri de pensii. Poate avea impact asupra planificării forței de muncă,  poate influența costurile asistenței medicale, momentul succesiunii ș istabikitatea generală organizațională”, a spus Nick Nefouse, directorul global al departamentului de pensii de la BlackRock.

Generația care a crescut cu muzica lui Michael Jackson, AC/DC Madonna și QUEEN

Gen X este  cohorta demografică dintre anii 1960 și 1980. A urmat după generația „baby-boom”. Și a fost urmată de generația „milenialilor”.

I se mai spune generația „cu cheia la gât”. Copiii născuți între anii 1960 și 1970 au experimentat efectele scumpirilor a  două crize petroliere.

Prin urmare, mamele erau nevoite să muncească la fel ca tații. Deci, copiii se întorceau de la școală cu cheia la gât. Cu toate că lumea vestică era dominată de conservatorism, ideologiile liberale, mișcările pentru protejarea mediului,  feminismul și rata  divorțurilor erau în ascensiune.

I se mai spunea și „generația MTV”: adolescenții din anii 1970-1980 ascultau genurile de muzică dance-pop, punk-rock, disco,  hip-hop, heavy metal, rock alternativ, rave și grunge.

Este prima generație care a crescut cu jocurile video. Iar tinerii est-europeni din această cohortă demografică au experimentat prăbușirea comunismului și tranziția la capitalism.

Sursa Foto: Envato/ Shutterstock

Autorul recomandă: Ce pensie primește un pensionar din București, după 42 de ani de muncă. Are stagiu complet de cotizare și puncte de stabilitate incluse

Recomandarea video

Citește și

CULTURĂ Nepal celebrează returnarea unei statui Buddha veche de 700 de ani din New York
22:54
Nepal celebrează returnarea unei statui Buddha veche de 700 de ani din New York
REACȚIE Comisia Europeană, după ce Trump a anunțat tarife de 25% pentru mașinile din UE: „Această măsură demonstrează cât de neserioasă este partea americană”
21:59
Comisia Europeană, după ce Trump a anunțat tarife de 25% pentru mașinile din UE: „Această măsură demonstrează cât de neserioasă este partea americană”
FLASH NEWS Moment istoric în Parlamentul ungar. Peter Magyar anunță că imnul secuiesc, cel al UE și al romilor vor răsuna la ceremonia de învestire
21:32
Moment istoric în Parlamentul ungar. Peter Magyar anunță că imnul secuiesc, cel al UE și al romilor vor răsuna la ceremonia de învestire
SCANDAL Viktor Orban l-a înștiințat într-o scrisoare pe președintele Ungariei că va respinge decizia Curții Europene care denunță legea sa anti-LGBT
20:41
Viktor Orban l-a înștiințat într-o scrisoare pe președintele Ungariei că va respinge decizia Curții Europene care denunță legea sa anti-LGBT
FLASH NEWS Zelenski: „Activitate neobișnuită, observată la granița dintre Belarus și Ucraina. Vom riposta dacă este necesar”
20:21
Zelenski: „Activitate neobișnuită, observată la granița dintre Belarus și Ucraina. Vom riposta dacă este necesar”
MILITAR Indonezia a semnat un acord de achiziție record cu China pentru a cumpăra avioane de luptă chinezești
19:59
Indonezia a semnat un acord de achiziție record cu China pentru a cumpăra avioane de luptă chinezești
Mediafax
Dragoș Pîslaru răspunde acuzațiilor privind cererea de plată nr. 3 din PNRR: Este pur și simplu nesimțire
Digi24
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean
Cancan.ro
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Prosport.ro
Tragedie după Oțelul – Metaloglobus. Tatăl fotbalistului a făcut infarct în parcare şi a murit
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Mediafax
SUA avertizează țările europene că armele cumpărate ar putea întârzia
Click
Ce pomi plantăm în fața casei pentru umbră bogată. 6 specii cu creștere rapidă
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Ce se întâmplă doctore
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Cheia care ar fi putut salva Titanicul, pâinea din Pompeii și Camera de Chihlimbar dispărută în război
DECES Tatăl unui fotbalist din Superliga a murit imediat după ce asistase la meciul fiului său. Tragedia a avut loc în parcarea stadionului
22:58
Tatăl unui fotbalist din Superliga a murit imediat după ce asistase la meciul fiului său. Tragedia a avut loc în parcarea stadionului
VIDEO Accident rutier cu victime în Pașcani, după ciocnirea a două autoturisme. Momentul impactului, surprins de camerele de supraveghere
22:13
Accident rutier cu victime în Pașcani, după ciocnirea a două autoturisme. Momentul impactului, surprins de camerele de supraveghere
FLASH NEWS Dragoș Pîslaru dă vina pe PSD, după anunțul că România a mai pierdut aproape o jumătate de miliard de euro sub Guvernul Bolojan
20:33
Dragoș Pîslaru dă vina pe PSD, după anunțul că România a mai pierdut aproape o jumătate de miliard de euro sub Guvernul Bolojan
CULTURĂ A fost inaugurată prima „librărie fără cărți”. Cine a lansat acest concept și cum pot fi lecturate volumele
20:04
A fost inaugurată prima „librărie fără cărți”. Cine a lansat acest concept și cum pot fi lecturate volumele
INEDIT Pisicuțele din politica românească. Topul felinelor care au făcut carieră în România, țara cu cei mai mulți iubitori de pisici din Europa
19:50
Pisicuțele din politica românească. Topul felinelor care au făcut carieră în România, țara cu cei mai mulți iubitori de pisici din Europa
VIDEO Robo-polițiștii în China. În Shenzhen, mulțimi de oameni s-au adunat pentru a-i urmări pe roboți la lucru
19:48
Robo-polițiștii în China. În Shenzhen, mulțimi de oameni s-au adunat pentru a-i urmări pe roboți la lucru

Cele mai noi

Trimite acest link pe