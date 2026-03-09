Claudiu Năsui: Cine plătește pentru „schemele de relansare”? Tot dumneavoastră

Economistul Claudiu Năsui a criticat, într-o postare pe rețelele sociale, politicile guvernamentale de sprijin economic. Acesta susține că așa-zisele „scheme de relansare” sunt finanțate din taxele mari plătite de oameni și nu produc efecte reale. Fostul ministru al Economiei susține că aceste programe reprezintă o redistribuire de bani „de la unii la alții”.

Fostul ministru al USR subliniază că nu este vorba despre o relansare economică reală, ci despre creșterea puterii pe care o au politicienii „în pix”. Claudiu Năsui susține că statul practică acest tip de scheme de relansare de 36 de ani, fără rezultate concrete, prin „sărăcirea” majorității românilor.

„Cine plătește pentru «schemele de relansare»? Tot dumneavoastră. Schemele se finanțează din banii munciți de oameni și luați prin taxele crescute. Sunt o redistribuție de bani de la unii (cei mai mulți) la alții. Nu e nicio relansare să sărăcești majoritatea oamenilor ca să le redistribui banii altora. Dar este o creștere a puterii pe care o au politicienii în pix. De 36 de ani statul tot practică aceste scheme și cu aceleași rezultate”.

Claudiu Năsui a enumerat mai multe consecințe negative pe care le au aceste politici asupra economiei. În opinia fostului ministru, taxarea mai dură descurajează munca productivă, în timp ce alocarea resurselor nu mai este făcută pe criterii economice, ci politice. De asemenea, economistul susține că aceste scheme încurajează lobby-ul la politicieni pentru a obține fonduri publice și pot descuraja companiile private să investească. În plus, se creează o concurență între firmele care investesc din resurse proprii și cele care investesc din banii proveniți de la stat.