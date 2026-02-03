Prima pagină » Actualitate » Claudiu Năsui spune că guvernul condus de Ilie Bolojan acţionează pe principiul „mai întâi îți rup picioarele, apoi îți dau o cârjă”

Claudiu Năsui spune că guvernul condus de Ilie Bolojan acţionează pe principiul „mai întâi îți rup picioarele, apoi îți dau o cârjă"

03 feb. 2026
Claudiu Năsui spune că guvernul condus de Ilie Bolojan acţionează pe principiul

Economistul Claudiu Năsui remarcă un aspect curios în ceea ce priveşte informaţiile care vin dispre guvern. Într-o primă parte, a fost lansată informaţia conform căreia „se jura că «nu mai sunt bani» și că «trebuie» să ne crească din nou taxele”, pentru ca mai târziu „ce să vezi că deodată sunt bani pentru «programe de relansare».”

Fostul ministru al USR subiniază că premierul Ilie Bolojan nu face altceva decât să continue „ciclul distructiv” al predecesorilor săi, în ceea ce priveşte cheltuielile şi taxele.

„Păi cum nu ne ziceau ei că nu sunt bani? Că deficit, că trebuie să ne ia mai mulți bani la stat, etc.

Ahh, asta era acum câteva luni. Acum gata, s-a schimbat totul. Acum au apărut banii. Deci pot reîncepe creșterile de cheltuieli.

Ce bani au apărut? Păi e clar ce bani: banii dumneavoastră.

Așa continuă ciclul distructiv în care s-a aflat România în ultimul deceniu. Ei cresc cheltuielile statului, ei se vaită apoi de deficit, ei cresc taxele, după care tot ei cresc din nou cheltuielile. Și tot așa.

Veți vedea cum aceiași politicieni care au susținut necesitatea creșterilor de taxe, sunt fix aceiași care susțin și noile cheltuieli denumite „programe de relansare”.

Guvernul Bolojan ar fi putut să rupă acest ciclu distructiv. Dar a ales să-l continue”, mai scrie Năsui.

Tot Claudiu Năsui vorbeşte despre metoda de manipulare prjn care guvernul se face că rezolvă o criză pe care tot el a inventat-o.

„Când a ajuns la guvernare, România era la faza «ne văităm de deficit» a ciclului. Atunci putea să oprească ciclul. Atunci putea să refuze creșterea taxelor. Dar a ales calea ușoară și l-a continuat. A crescut și el din nou taxele așa cum făcuseră și guvernele Ciolacu și Ciucă înaintea lui.

Acum suntem din nou la faza «creștem cheltuielile».

După ce a dat miliarde în plus pentru firmele de partid prin programele PNDL și Anghel Saligny, acum se pregătește de noi scheme de afaceri pe banii statului.

Pe principiul: mai întâi îți rup picioarele, apoi îți dau o cârjă.

Dacă chiar ar vrea să ajute economia, guvernul Bolojan ar reduce taxele cu banii cu care vrea să facă «programe de relansare».

Și ar mai fi o idee să reducă birocrația. Am propus de curând cinci moduri în care ar putea face asta.

Dar cum să reducă taxele și birocrația un guvern care atunci când a avut puterea le-a crescut pe ambele?”. 

Năsui taxează măsurile lui Bolojan: 2025 a fost încă un an în care pentru unii s-au găsit bani. Pentru cei conectați politic. Banii dumneavoastră

Scandalul dintre Guda și Năsui continuă dur: „Populism grotesc și dezinformare odioasă”

