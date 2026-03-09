Prima pagină » Economic » Economistul AUR prezintă explozia prețurilor la energie în toată lumea: „Guvernul nu a făcut nimic”

09 mart. 2026, 15:29, Economic
Economistul AUR, Petrișor Peiu, avertizează că România ar putea intra nepregătită într-o nouă criză energetică globală, în condițiile în care prețurile la petrol și gaze au explodat pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. De asemenea, oficialul susține că Guvernul nu a luat măsuri pentru a proteja sistemul energetic național. 

„Guvernul a stat cu brațele încrucișate”

Economistul AUR susține că România intră într-o nouă perioadă de instabilitate energetică și subliniază că situația actuală este asemănătoare cu cea din perioada crizei energetice din 2021-2022. Peiu mai spune spune că autoritățile ar fi avut suficiente semnale cu privire la evoluțiile internaționale, însă nu au luat măsuri pentru a întări sistemul energetic sau pentru a accelera investițiile în infrastructură.

„Prețul țițeiului Brent cu cotația oprită astăzi dimineață la 107. Acum este între 104 și 105 dolari pe baril. Aici avem prețul țițeiului Ural cu cotația de vineri după amiază 91 de dolari pe baril,  astăzi probabil că va fi mult mai mare. Mai avem prețul gazelor naturale, lichefiate, care se tranzacționează la Amsterdam. Vedem aici cotația de astăzi dimineață, 54 de euro pe megawatt-oră, acum suntem undeva la 63 de euro/MWh. Și am vrut să vedem în acest context cam ce a făcut guvernul să se pregătească de o criză care se anunță de foarte mult timp.

Peiu a declarat în conferinţa de presă că indicatorii de pe piețele energetice arată deja o escaladare a costurilor. De asemenea, economistul susține că tensiunile geopolitice și riscul extinderii conflictelor din Orientul Mijlociu au fost anticipate cu luni înainte, dar Guvernul nu a luat măsuri pentru a pregăti sistemul energetic.

Guvernul este din nou luat pe nepregătite de o criză internațională majoră,la fel ca și în 2021-2022, deși atunci toată lumea spunea că va fi o intervenție a Rusiei în Ucraina. Cu toate acestea, guvernul a stat cu brațele încrucișate și a așteptat această criză fără să facă nimic”.

De asemenea, Petrișor Peiu atrage atenția că România se confruntă cu întârzieri majore în mai multe proiecte energetice importante. Potrivit acestuia, aceste investiții ar fi trebuit să crească capacitatea de producție a energiei electrice și să reducă vulnerabilitatea sistemului energetic în perioade de criză. Oficialul acuză că multe dintre proiecte sunt întârziate cu ani de zile sau nici măcar nu au început.

„Centralele de la Turceni și de la Ișalnița nici nu au constructorul desemnat. Este o întârziere de cinci ani. Centrala de la Iernut are o întârziere de șapte ani, iar centrala de la Mintia nu este gata nici măcar primul grup”.

„România este puternic dependentă de importurile de motorină”

Economistul a vorbit și despre problemele din sectorul combustibililor, unde țara noastră ar putea resimți rapid efectele unei crize energetice internaționale. În opinia acestuia, închiderea unor rafinării și dependența de importuri creează riscuri majore pentru piața internă. În plus, Peiu a avertizat că primele efecte ale unei crize se vor vedea pe piața motorinei.

„Criza în România se va manifesta în primul și în primul rând la motorină. România este puternic dependentă de importurile de motorină”.

