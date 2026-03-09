Prima pagină » Economic » Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, avertizează: „De azi noapte lumea a intrat în anticamera celei mai mari crize financiare din istorie”

09 mart. 2026, 13:08, Economic
Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, avertizează prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că lumea a intrat în „anticamera celei mai mari crize financiare din istorie”. Acesta susține că România nu este pregătită pentru impactul economic major și subliniază ca autoritățile continuă să fie preocupate de prețul carburanților și de deficitul planificat pentru acest an. 

Potrivit lui Câciu, criza actuală este mult mai amplă decât cea din 1973, 2008 sau cea din pandemie. Fostul ministru de Finanțe susține că problema nu este legată de prețuri sau lanțuri de aprovizionare, ci de un șoc care va afecta întreg ecosistemul financiar. În plus, acesta subliniază că dacă acest șoc nu va fi oprit, impactul va fi atât de puternic încât nimeni nu va mai discuta despre deficite și datorii, iar toate bugetele vor trebui regândite în termeni de supraviețuire.

„Brace for impact! De azi noapte lumea a intrat în anticamera celei mai mari crize financiare din istorie. Mult mai amplă decât 1973, mult mai amplă decât 2008 sau pandemia. Nu este doar despre prețuri sau lanțuri de aprovizionare, este despre întregul ecosistem financiar. Sa sperăm că se va opri. Dacă nu, oricum, nimeni nu va mai discuta despre deficite și datorii. Toate bugetele vor fi despre supraviețuire”, a scris Adrian Câciu pe Facebook. 

Mai mult decât atât, Adrian Câciu critică abordarea superficială a statului care se concentrează pe prețul combustibilului, în timp ce bugetul „nu are nicio viziune pentru ceea ce vine”. Fostul ministru susține că bugetul ar trebui rescris și avertizează că dacă acesta rămâne construit pe premisele unui deficit de 6,2%, România riscă să intre în colaps financiar în contextul internațional actual.

„Șocul este imens, pentru că nu este șoc de piată, este șoc de aprovizionare, care se duce în toate tradables și afectează derivate, acțiuni și fonduri de investiții imense. La noi nu se discută despre asta, noi suntem cu bătălia cât este prețul la pompă. Poza e mult mai amplă. Iar bugetul României nu are nici o viziune pentru ceea ce vine! Ar trebui, pur și simplu, rescris! Cine să o facă?
Apropos, dobânda la titlurile de stat a sărit de 7%!!! Este șoc imens, repet! Nu vreau să panichez, dar scriu aici în speranța că se trezeste si Bolojan. Nu mai este despre deficit, credeti-ma! Uitati de 6,2%. Dacă se croiește bugetul pe acel 6,2%, în contextul internațional actual, România intră în colaps!” 

