Claudiu Năsui: Degeaba vrea domnul Bolojan să taie acum cheltuieli, momentul în care putea face asta a trecut

Critici dure la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan au fost lansate miercuri de Claudiu Năsui, fostul ministru USR al Economiei, care susține că premierul ar fi ratat momentul în care putea adopta măsuri reale de reducere a cheltuielilor bugetare, alegând în schimb majorarea taxelor. Parlamentarul afirmă că actualul Executiv a pierdut oportunitatea de a implementa reforme structurale, iar consecințele sunt suportate, în principal, de contribuabili.

„Momentul în care putea face reforme a trecut”

Năsui susține că perioada de început a mandatului ar fi reprezentat momentul decisiv pentru aplicarea unor măsuri ferme de restructurare bugetară. Potrivit acestuia, premierul avea atunci susținere politică și capital de imagine suficiente pentru a impune schimbări profunde.

„Degeaba vrea domnul Bolojan să taie acum cheltuieli, momentul în care putea face asta a trecut. La începutul mandatului său era cuțitul la os și el avea putere maximă”, a transmis parlamentarul.

Acesta consideră că deciziile adoptate ulterior au compromis agenda de reformă și au afectat credibilitatea Guvernului.

Acuzații privind creșterea taxelor și reducerea bugetului pentru educație

Năsui susține că Executivul ar fi ales o strategie fiscală greșită, punând accent pe majorarea taxelor, în loc să reducă mai întâi cheltuielile statului. Parlamentarul afirmă că această decizie ar fi reprezentat „o greșeală fatală” pentru actualul premier și o nouă reformă ratată.

„A ales să folosească puterea sa pentru a crește din nou taxele. A promis că mai întâi cresc taxe, dar apoi scad cheltuieli. Principalele cheltuieli care au fost tăiate au fost la educație”, a afirmat deputatul.

Acesta a transmis că reducerile bugetare nu au vizat domeniile considerate ineficiente sau supradimensionate, ci sectoare sensibile, ceea ce ar fi generat nemulțumiri în rândul populației.

„Nimeni nu mai acceptă tăieri”

Parlamentarul USR afirmă că, în prezent, premierul se confruntă cu o scădere a autorității politice, ceea ce face dificilă adoptarea unor noi măsuri de austeritate. Potrivit acestuia, partidele aflate la guvernare ar susține, teoretic, reducerea cheltuielilor, însă fără a accepta diminuarea propriilor beneficii.

„Iar acum că a venit vorba să taie și de la alții, nu se mai poate. Toate partidele vor să se taie, dar nu de la ele. Cuțitul nu mai e la os, deci nimeni nu are de ce să accepte tăieri”, a transmis deputatul.

În declarațiile sale, parlamentarul a ridicat și semne de întrebare legate de direcția economică a Executivului și de eventualele consecințe politice. Acesta susține că, în eventualitatea prăbușirii guvernului, bilanțul ar putea include creșteri de taxe și măsuri controversate în zona sistemului de pensii private.

„Ce putea face acum șase luni nu mai poate face acum. Dacă pică guvernul Bolojan ce va lăsa în urmă? Creșteri de taxe și naționalizarea a 70% din banii din Pilonul 2 și 3. Păcat”, a mai afirmat deputatul USR.

