Comerțul cu amănuntul a scăzut cu peste 6% în luna februarie. Vânzările de produse nealimentare și carburanți sunt cele mai afectate

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut puternic în februarie 2026 comparativ cu aceeași lună din 2025, cu 6,8% ca serie brută și 6,2% ajustat sezonier, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Datele INS semnalează o deteriorarea clară a consumului populației. Scăderea este generalizată și afectează aproape toate segmentele majore de retail, cu excepția unei contracții marginale mai temperate la alimente.

„Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 7,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-10,7%), comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-9,8%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-2,3%)”, arată datele INS.

Februarie 2026 comparativ cu ianuarie 2026

În luna februarie volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, serie brută, a scăzut comparativ cu luna precedentă pe ansamblu cu 0,4% ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, -1,2% și la vânzările de produse nealimentare, -0,9%. Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au crescut cu 0,6%.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut, pe ansamblu, în luna februarie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 0,2%, datorită creşterilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun, +1,2% şi la vânzările de produse nealimentare, +0,1%. Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 0,4%.

Februarie 2026 comparativ cu februarie 2025

În februarie 2026, comparativ cu februarie anul trecut, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, serie brută, a înregistrat o scădere pe ansamblu, cu 6,8%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, -10,3%, vânzările de produse nealimentare, -10,1% și la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun, -0,5%.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna februarie 2026, comparativ cu luna februarie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare, -9,4%, comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, -4,3% și la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun, -0,8%.

