Prima pagină » Actualitate » Noaptea Muzeelor în București. Sute de persoane așteaptă să viziteze cele mai renumite muzee din Capitală

Noaptea Muzeelor în București. Sute de persoane așteaptă să viziteze cele mai renumite muzee din Capitală

Bianca Dogaru
Noaptea Muzeelor în București. Sute de persoane așteaptă să viziteze cele mai renumite muzee din Capitală
Galerie Foto 15
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover
Zeci de muzee și clădiri emblematice din București își deschid astăzi porțile în cadrul ediției cu numărul 22 a Nopții Muzeelor. Obiective culturale emblematice precum Muzeul Antipa, Palatul Cotroceni, Arcul de Triumf, Muzeul Militar Național și sediul Primăriei Municipiului București pot fi vizitate gratuit în cadrul unui program ce se va desfășura până târziu în noapte.

Zeci de muzee și clădiri emblematice din București își deschid astăzi porțile în cadrul ediției cu numărul 22 a Nopții Muzeelor. Obiective culturale emblematice precum Muzeul Antipa, Palatul Cotroceni, Arcul de Triumf, Muzeul Militar Național și sediul Primăriei Municipiului București pot fi vizitate gratuit în cadrul unui program ce se va desfășura până târziu în noapte.

Sute de oameni așteaptă să viziteze Muzeul Antipa

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” este unul dintre muzeele cele mai ofertante ale Capitalei. Sute de oameni așteaptă într-o coadă impresionantă pentru a vizita gratuit celebrul muzeu.

Părinții, alături de copii pentru a vizita muzeul

„Am venit mai mult pentru copil, ea nu a fost niciodată, să vedem dacă-i place. Cred că vom sta undeva la două ore,” a declarat una dintre persoanele care așteptau la coadă. 

Unii dintre vizitatori se află deja la a treia ediție

„Este pentru a treia oară când vin. Coada este destul de mare, dar înaintăm repede.”

Muzeul Țăranului Român, următorul pe listă

Și la intrarea de la Muzeul Țăranului Român s-a strâns o coadă impresionantă de oameni. Mulți dintre ei alături de cei mici, așteaptă să vadă renumitele colecții de obiecte tradiționale românești.

Muzeul de Geologie, cu ușile deschise pentru vizitatori

O coadă impresionantă este și la Muzeul Geologic Național, acolo unde zeci de persoane așteaptă să vadă renumitele exponate.

Calea Victoriei, plină de oameni care vor să viziteze Muzeul de Istorie

Muzeul Național de Istorie a României este cel mai important muzeu al statului român. Sute de persoane s-au strâns în această seară pentru a-l vizita în mod gratuit.

Noaptea Muzeelor 2026 se desfășoară și în alte orașe ale țării, printre care Cluj-Napoca, Constanța și Oradea, unde publicul are acces la muzee, monumente istorice, expoziții și tururi ghidate.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Bărbatul care a „păcălit” canicula: și-a răcit casa fără aer condiționat și fără facturi uriașe
Digi24
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Cancan.ro
Pescobar, DISTRUS. Restaurantul mega celebru a fost ÎNCHIS! Motivul este halucinant
Prosport.ro
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Adevarul
Criza politică din România a stricat planul Budapestei privind gazul din Marea Neagră. Presa maghiară scrie despre acordul crucial pentru Ungaria
Mediafax
Crama de pe Autostrada Soarelui care a dus vinul dobrogean în lume
Click
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Cancan.ro
A dat lovitura după Survivor! Gabi Tamaș a semnat. Pe ce post TV va putea fi văzut
Ce se întâmplă doctore
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
O plantă considerată dispărută de 60 de ani a reapărut brusc
CULTURĂ 1000 de vizitatori în prima oră a Nopții Muzeelor la Muzeul Național de Istorie a României. Până când este permis accesul
20:25
1000 de vizitatori în prima oră a Nopții Muzeelor la Muzeul Național de Istorie a României. Până când este permis accesul
CONTROVERSĂ Polonia vrea extrădarea fostului ministru al Justiției, Zbigniew Ziobro, care a fugit în SUA și s-a angajat în presă, deși încă este deputat
20:02
Polonia vrea extrădarea fostului ministru al Justiției, Zbigniew Ziobro, care a fugit în SUA și s-a angajat în presă, deși încă este deputat
ȘTIINȚĂ Felul în care scriem poate ascunde semne timpurii de declin cognitiv, arată un nou studiu
19:52
Felul în care scriem poate ascunde semne timpurii de declin cognitiv, arată un nou studiu
FLASH NEWS Dezastru minier în China. Cel puțin 82 de morți după o explozie masivă de gaz într-o mină din nordul țării
19:21
Dezastru minier în China. Cel puțin 82 de morți după o explozie masivă de gaz într-o mină din nordul țării
EXCLUSIV Cel mai tânăr securist din România. La doar 9 ani o denunța pe tovarășa învățătoare. Câți informatori minori au fost racolați în ultimii ani ai comunismului
19:00
Cel mai tânăr securist din România. La doar 9 ani o denunța pe tovarășa învățătoare. Câți informatori minori au fost racolați în ultimii ani ai comunismului
EMISIUNI GÂNDUL prezintă duminică, 24 mai, de la ora 19.00, o nouă ediție MARTORII – Vali Pistolaru, aventuri în Bucureștiul Sălbatic
19:00
GÂNDUL prezintă duminică, 24 mai, de la ora 19.00, o nouă ediție MARTORII – Vali Pistolaru, aventuri în Bucureștiul Sălbatic

Cele mai noi

Trimite acest link pe