Noaptea Muzeelor în București. Sute de persoane așteaptă să viziteze cele mai renumite muzee din Capitală

Zeci de muzee și clădiri emblematice din București își deschid astăzi porțile în cadrul ediției cu numărul 22 a Nopții Muzeelor. Obiective culturale emblematice precum Muzeul Antipa, Palatul Cotroceni, Arcul de Triumf, Muzeul Militar Național și sediul Primăriei Municipiului București pot fi vizitate gratuit în cadrul unui program ce se va desfășura până târziu în noapte.

Sute de oameni așteaptă să viziteze Muzeul Antipa

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” este unul dintre muzeele cele mai ofertante ale Capitalei. Sute de oameni așteaptă într-o coadă impresionantă pentru a vizita gratuit celebrul muzeu.

Părinții, alături de copii pentru a vizita muzeul

„Am venit mai mult pentru copil, ea nu a fost niciodată, să vedem dacă-i place. Cred că vom sta undeva la două ore,” a declarat una dintre persoanele care așteptau la coadă.

Unii dintre vizitatori se află deja la a treia ediție

„Este pentru a treia oară când vin. Coada este destul de mare, dar înaintăm repede.”

Muzeul Țăranului Român, următorul pe listă

Și la intrarea de la Muzeul Țăranului Român s-a strâns o coadă impresionantă de oameni. Mulți dintre ei alături de cei mici, așteaptă să vadă renumitele colecții de obiecte tradiționale românești.

Muzeul de Geologie, cu ușile deschise pentru vizitatori

O coadă impresionantă este și la Muzeul Geologic Național, acolo unde zeci de persoane așteaptă să vadă renumitele exponate.

Calea Victoriei, plină de oameni care vor să viziteze Muzeul de Istorie

Muzeul Național de Istorie a României este cel mai important muzeu al statului român. Sute de persoane s-au strâns în această seară pentru a-l vizita în mod gratuit.

Noaptea Muzeelor 2026 se desfășoară și în alte orașe ale țării, printre care Cluj-Napoca, Constanța și Oradea, unde publicul are acces la muzee, monumente istorice, expoziții și tururi ghidate.

