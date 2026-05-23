Ce este „Partidul Gândacilor de Bucătărie”, mișcarea de protest care-i frustrează pe politicienii din India

O mișcare satirică de protest care are ca simbol un gândac de bucătărie a devenit virală în India în ultimele zile, unde a atras peste 22 de milioane de urmăritori pe Instagram. „Partidul Gândacilor de Bucătărie” oferă o modalitate de exprimare a frustrărilor tinerilor față de perspectivele economice precare, șomajul ridicat din țară și sistemul politic.

Numele este o aluzie la Partidul Bharatiya Janata (Partidul Poporului Indian) al premierului Narendra Modi. Ideea a plecat de la Abhijeet Dipke, un student indian absolvent care locuiește în SUA, care a lansat această mișcare de protest după ce președintele Curții Supreme a Indiei, Surya Kant, a comparat tinerii șomeri cu „gândacii de bucătărie” și „paraziții”.

Folosind imagini cu un gândac de bucătărie în costum și cravată, stând la un podium, mișcarea se descrie drept „Vocea leneșilor și șomerilor”, iar misiunea acesteia este de a construi un partid pentru tinerii care sunt numiți leneși.

În ciuda creșterii economice relative ridicate a Indiei, această țară se confruntă cu o provocare serioasă din cauza șomajului în creștere în rândul tinerilor, unde chiar și absolvenții au dificultăți în a găsi locuri de muncă decent plătite.

Până în prezent, India nu a cunoscut mișcări de protest ale tinerilor precum au fost cele din Nepal, Indonezia sau Bangladesh în ultimii ani, însă ascensiunea rapidă a mișcării „Gândacilor de bucătărie” a stârnit îngrijorări în rândul guvernanților.

Mukhtar Abbas Naqvi, un lider important al BJP și fost ministru, a denunțat mișcarea ca fiind „rezultatul unei conspirații premeditate”. „Nu pot învinge o democrație vibrantă cu o anarhie atât de violentă”, a declarat acesta.

Kanchan Gupta, consilier senior în cadrul Ministerului Informațiilor, a declarat că guvernul examinează ceea ce el a numit fenomenul „anormal”. „Nimeni nu a adunat atâția urmăritori în 72 de ore”, a spus el. „Evaluarea noastră este că aceștia sunt în mare parte boți, un număr substanțial fiind din Pakistan și alte țări străine.” Fondatorul mișcării este de altă părere și susține că aproape 95% din urmăritori sunt din India.

