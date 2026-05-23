Seara decisivă la Cannes. Mungiu și Sebastian Stan au pășit pe covorul roșu în marea finală a Festivalului de Film

Cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes își decide marii câștigători sâmbătă seara, într-o ceremonie fastuoasă găzduită la Palais des Festivals. Toată elita cinematografiei mondiale s-a reunit și a pășit pe covorul roșu pentru a afla verdictul juriului internațional prezidat de sud-coreeanul Park Chan-wook.

La acest festival, miza este uriașă și pentru publicul român, unde regizorul Cristian Mungiu a fost rechemat oficial la gala de închidere, fiind considerat unul dintre marii favoriți ai serii.

Tradiția festivalului spune că echipele de producție invitate să rămână sau să revină la Cannes în ultima zi a festivalului sunt cele care vor urca și pe scenă. Pe covorul roșu, alături de Mungiu, Sebastian Stan și Renate Reinsve, protagoniștii filmului Fjord, au pășit și titluri grele:

  • „Minotaur” – drama rusească regizată de Andrey Zvyagintsev, văzută de criticii de la The Hollywood Reporter drept un candidat redutabil pentru Palme d’Or;
  • „Fatherland” – noul proiect semnat de polonezul Paweł Pawlikowski;
  • „The Dreamed Adventure” – thrillerul de frontieră regizat de Valeska Grisebach;
  • „La Bola Negra” – producția spaniolă regizată de Javier Calvo și Javier Ambrossi.

