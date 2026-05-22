Peste 1 miliard de euro din Ucraina s-au plimbat prin sacoșe în România în perioada 2024-2025, cu un vârf care a coincis cu perioada alegerilor prezidențiale din România. Gândul a luat urma banilor ucraineni care au intrat în România. Este vorba de 1,26 miliarde de lei cash care au intrat în țară și, la declarare, ucrainenii au spus că sunt în tranzit, dar unele sume nu au mai ieșit. Informațiile oficiale, de la Ministerul de Finanțe, obținute în premieră de Gândul arată că un singur cetățean ucrainean a înregistrat intrări de cash în România de peste 210 milioane de euro.

Banii intrau cel mai des prin trei puncte de frontieră cu Ucraina: Siret, Halmeu și Isaccea, după care se îndreptau spre aeroporturi din România.

„Se remarcă un cetățean ucrainean care în perioada verificată a intrat în spațiul UE de 14 ori, declarând cumulat introducerea unei sume de 210.453.271,84 euro, despre care a declarat că intenționează să o ducă în Austria, însă la verificările privind ieșirile din România, nu se regăsește nicio sumă care să iasă din țară”, au transmis pentru ziar oficialii Ministerului de Finanțe.

Corpul de control al Ministerului de Finanțe, împreună cu Autoritatea Vamală, a realizat un raport care a arătat fluxurile de bani cash care au tranzitat România în perioada 2024-2025. Transporturi repetate de numerar provenit din Ucraina, în valoare de peste 1,2 miliarde de euro, au fost declarate la punctele de frontieră ale României în perioada amintită.

Cele mai folosite justificări la declararea introducerii sumelor de bani

Conform celor menționate în declarațiile de numerar depuse, proveniența fondurilor este reprezentată de „transfer bancar”, scopul fiind „Transfer of cash by professional cash courier (other)”

„Astfel, datele analizate arată că, în intervalul 01.01.2024 – 31.12.2025, în bazele de date interogate au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar, dintre care 5.758 la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României și 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totală declarată la intrare pentru sumele din Ucraina a fost de 1,261 miliarde euro, iar la ieșire de 511,7 milioane euro”, au mai transmis oficialii Finanțelor, la solicitarea Gândul.

Au fost identificate tipare pentru transferurile de cash

Oficialii de la Ministerul de Finanțe au declarat pentru Gândul că au identificat tipare privind transferurile de bani, cum ar fi folosirea acelorași puncte de trecere de către „cărăuși”, declarații similare sau pur și simplu aceleași persoane întreprindeau aceste activități repetitiv.

„Din analiza datelor disponibile a rezultat conturarea unui tipar operațional caracterizat prin intrarea persoanelor în România prin PTF (punctul de frontieră) Siret (cel mai des), urmată de deplasarea acestora către aeroportul Otopeni, aeroportul din Iași, și efectuarea unor transporturi repetate de numerar către destinații externe”, mai arată sursa citată.

Verificările oficiale au arătat existența unor traversări realizate în mod repetitiv de aceleași persoane, pe aceeași rută și într-un interval de timp relativ constant, precum și utilizarea unor documente și justificări similare.

„Totodată, analiza cronologică și comparativă a datelor a indicat existența unor grupuri de persoane care efectuau deplasări succesive și coordonate, aspecte care au permis identificarea unui model de operare recurent. Creșterea accentuată a transportului pietonal la intrarea în Uniunea Europeană, concomitent cu intensificarea semnificativă a transportului aerian pe sensul de ieșire.”

Aceste evoluții, mai transmit oficialii Finanțelor, conturează un tipar operațional în două etape, bazat pe fragmentarea transporturilor la intrare și consolidarea acestora la ieșire. Cu alte cuvinte, intrau 10 sacoșe mai mici cu bani în România și ieșeau 2 mai mari.

„Din analiza datelor disponibile rezultă că o parte semnificativă a deplasărilor externe asociate transporturilor de numerar au avut ca destinație principală Turcia, fiind identificate și situații punctuale privind deplasări către alte state, inclusiv Austria, precum și cazuri în care persoanele au rămas pe teritoriul României.”

Urma banilor se pierde ușor

De asemenea, mai transmit oficialii pentru Gândul, urma banilor se pierde ușor, pentru că la intrarea în țară trebuie declarate sumele, dar la ieșirea către alte state UE, nu.

„În ceea ce privește deplasările efectuate în interiorul spațiului Uniunii Europene, cadrul legal aplicabil nu instituie obligația declarării numerarului la trecerea frontierelor interne, aspect care limitează posibilitatea stabilirii cu exactitate a traseului ulterior al tuturor persoanelor analizate. 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de proveniență Ucraina.”

În concluzie, peste 1 miliard de euro din Ucraina au intrat în România și, așa cum arată cifrele oficiale, aproape 20% din această sumă a fost introdusă de o singură persoană. Banii au intrat prin trei puncte de frontieră în cea mai mare parte.

