Prima pagină » Știri politice » Dacă Delia Velculescu e în cărți pentru funcția de premier, înseamnă că suntem pe buza prăpastiei? Economiștii dau verdictul despre „Doamna de fier” a FMI și despre o posibilă intervenție a Fondului în România

Dacă Delia Velculescu e în cărți pentru funcția de premier, înseamnă că suntem pe buza prăpastiei? Economiștii dau verdictul despre „Doamna de fier” a FMI și despre o posibilă intervenție a Fondului în România

Dacă Delia Velculescu e în cărți pentru funcția de premier, înseamnă că suntem pe buza prăpastiei? Economiștii dau verdictul despre „Doamna de fier” a FMI și despre o posibilă intervenție a Fondului în România
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În plină criză politică după căderea Guvernului Bolojan, președintele pare să încline către un premier tehnocrat. Așa cum Gândul a scris în premieră, preferata lui Nicușor Dan în această poziție este economista Delia Velculescu, tehnocrată cunoscută în cercurile financiare mondiale. Gândul a stat de vorbă cu doi economiști cunoscuți pentru a evalua dacă cea supranumită „Doamna de fier” ar putea fi o soluție viabilă pentru ieșirea din criză. Desemnarea acesteia ca premier nu pare că ar fi întâmplătoare, și ar putea fi un semnal că intervenția FMI, după modelul din 2008-2010, poate însemna o soluție pentru ieșirea României din recesiune. În prezent, România este campioană europeană la mai mulți indici-cheie precum inflație, deficit bugetar, preț la electricitate și înregistrează cea mai mare scădere a puterii de cumpărare din rândul țărilor membre și al treilea trimestru consecutiv de recesiune.

România nu stă deloc bine, iar criza economică ia amploare, lucru confirmat de declarațiile de miercuri ale lui Mugur Isărescu.

Șeful BNR a avertizat că economia traversează o perioadă de slăbire a activității economice, iar în luna iulie inflația ar putea ajunge la valoarea record de 11%.

Potrivit Euronews.ro, președintele Nicușor Dan ar încerca să forțeze mâna liderilor partidelor parlamentare în favoarea tehnocratei. Delia Velculescu s-a format în SUA și deține master și doctorat în economie la renumita unitate academică Johns Hopkins.

Fosta elevă a lui Iohannis a mai fost o variantă de premier și în 2025

Propunerea Deliei Velculescu ar fi un semnal de alarmă către politicieni ca România să nu repete soarta statului elen, care s-a confruntat o criză economică majoră în anul 2009. Fără intervenția FMI, Grecia ar fi intrat în faliment, mai spun sursele citate.

De menționat că numele său a mai fost vehiculat și în 2025, în discuțiile liderilor PSD, PNL, USR și UDMR ca posibil premier tehnocrat al României.

Delia Velculescu. Foto: Euronews.ro

În vârstă de 50 de ani, Delia Velculescu este originară din Sibiu și a a absolvit Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr”, unde l-a avut profesor pe fostul președinte Klaus Iohannis, în perioada când acesta preda fizica. În anul 1992, ea a obținut o bursă la Wilson College Pennsylvania din Stalele Unite ale Americii pentru a studia economia, obținând ulterior a diplomă de Master și un Doctorat la Universitatea „Johns Hopkins”, conform G4Media.

Delia Velculescu are un CV imbatabil la vârful elitei financiare globale

Delia Velculescu este o economistă română cu o carieră redutabilă la FMI, fiind un tehnocrat cunoscut mai degrabă în cercurile financiare.

  • Cu o experiență de peste două decenii în cadrul Fondul Monetar Internațional (FMI), Velculescu s-a distins prin „rigoare” în gestionarea situațiilor economice dificile.
  • Totuși, aceasta are o imagine controversată pentru rolul jucat în criza Greciei. Practic, Velculescu a condus și misiunea FMI în Grecia, forțând-o să ia măsuri extrem de dure pentru a evita colapsul economic total. A avut misiunea aproape imposibilă de a determina guvernele de la Atena să implementeze reforme foarte dure după criza financiară traversată de eleni, începând cu anul 2009.

România ar putea apela la FMI în acest an

  • În prezent, este șefă a misiunii Fondului Monetar Internațional în Africa de Sud.

Adrian Negrescu: E un fel de iepure această candidatură/Ar face joc de glezne la Palatul Victoria

Chestionat de Gândul, analistul economic Adrian Negrescu consideră că, în eventualitatea că președintele va reuși să o impună pe Delia Velculescu în calitate de viitor premier, aceasta nu va avea o mare putere concretă, căci nu are susținere la nivelul partidelor. De altfel, cunoscutul analist nu merge pe cartea unui premier tehnocrat, în care vede „cea mai proastă soluție.

Nu știu cum (Nicușor Dan) o va nominaliza pe doamna respectivă în condițiile în care și guvernatorul Băncii Naționale a ieșit azi (n.r. – ieri) .

Ideea de a numi un premier tehnocrat este cea mai proastă soluție, în actualul context în care partidele trebuie să-și asume responsabilitatea guvernării. Să vină cu un program concret de măsuri menite să scoată țara din situația în care se află”, ne-a spus Adrian Negrescu.

Lipsa de susținere politică pentru experta FMI ar fi cu atât mai agravantă cu cât nu i-ar permite să facă reformele necesare, în viziunea lui Negrescu, pentru deblocarea urgentă a crizei și ieșirea din recesiune.  

„Doamna de la FMI probabil va veni la Palatul Victoria și ar face joc de glezne pentru că nu știu în ce măsură ar avea susținere politică din partea partidelor din Parlament pentru a lua niște măsuri necesare, dar măsuri impopulare de a reduce cheltuielile publice, de a tăia din finanțarea, practic de a reduce factura statului român, continuă acesta.

Altfel spus, mai mult ca sigur că e un fel de iepure această candidatură ca să-i determine pe politicieni să vină cu propuneri concrete de premieri care să-și asume calendarul extrem de dificil pe care îl avem în față.

Cristian Socol nu crede într-o intervenție a FMI

În opinia profesorului universitar de economie Cristian Socol, nu se pune problema intervenției Fondului în țara noastră, deși admite că statisticile economice arată rău. Totuși, specialistul consideră că România îndeplinește, în momentul de față, cerințele pentru a nu fi nevoie de ajutorul in extremis al FMI, așa cum s-a întâmplat în timpul mandatului de premier al lui Emil Boc.

Cristian Socol „Următorii 10 ani aduc incertitudine și risc extrem”. Analiză despre tranziția spre superciclul Kondratieff

Economistul Cristian Socol

FMI vine pentru echilibrarea balanței de plăți, a rezervelor internationale. Ori România are rezerve mari și adecvate conform tuturor criteriilor. Inclusiv cele ale FMI, a declarat acesta pentru Gândul.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS O nouă zi de consultări la Cotroceni pentru desemnarea premierului. Nicușor Dan discută cu parlamentarii „Uniți pentru România”, „PACE” și neafiliați
07:59
O nouă zi de consultări la Cotroceni pentru desemnarea premierului. Nicușor Dan discută cu parlamentarii „Uniți pentru România”, „PACE” și neafiliați
FLASH NEWS Rareș Bogdan critică inițiativa lui Bolojan de a opri proiectul României cu SUA de la Doicești: „Situația mi se pare halucinantă”
07:24
Rareș Bogdan critică inițiativa lui Bolojan de a opri proiectul României cu SUA de la Doicești: „Situația mi se pare halucinantă”
EXCLUSIV Cum a izbucnit scandalul „traficului de influență” Gheorghiu. De la ziua 1, când Gândul publică „emailurile exploratorii”, până la ziua 8, când DNA anunță că deschide dosar penal
06:00
Cum a izbucnit scandalul „traficului de influență” Gheorghiu. De la ziua 1, când Gândul publică „emailurile exploratorii”, până la ziua 8, când DNA anunță că deschide dosar penal
FLASH NEWS Reacția vicepreședintelui ANCOM după votul din Senat pe legea ONG-urilor: Să vedem cine blochează prin tribunale proiectele critice ale statului
23:11
Reacția vicepreședintelui ANCOM după votul din Senat pe legea ONG-urilor: Să vedem cine blochează prin tribunale proiectele critice ale statului
FLASH NEWS Ilie Bolojan, prima reacție la acuzațiile de trafic de influență din Guvern
21:58
Ilie Bolojan, prima reacție la acuzațiile de trafic de influență din Guvern
ULTIMA ORĂ Bolojan confirmă discuțiile PNL cu parlamentarii neafiliați, care pot influența formarea guvernului: „Au o pondere mai mare decât grupul UDMR”
21:39
Bolojan confirmă discuțiile PNL cu parlamentarii neafiliați, care pot influența formarea guvernului: „Au o pondere mai mare decât grupul UDMR”
Mediafax
Nicușor Dan, consultări astăzi cu liderii grupurilor parlamentare şi parlamentarii neafiliaţi
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Plouă zile la rând în București. Pe ce dată trece potopul, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
De ce ne refuză Germania trupele, deși trimite Patriot în Turcia? Cum poate Bucureștiul să forțeze mâna Berlinului
Mediafax
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Click
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
Lora, amenințată cu MOARTEA! A cerut protecția Poliției
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Femeile singure care își cumpără locuințe spun că independența financiară le afectează viața amoroasă
COMUNICAT Comunicat | Alive Capital a semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu Ministerul Energiei, pentru implementarea proiectului „Instalare capacitate de stocare a energiei electrice pentru CEF Frumușeni”
08:00
Comunicat | Alive Capital a semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu Ministerul Energiei, pentru implementarea proiectului „Instalare capacitate de stocare a energiei electrice pentru CEF Frumușeni”
FLASH NEWS Jeff Bezos cere eliminarea taxelor pentru milioane de americanii din două mari categorii sociale: „Ar trebui să fie zero”
07:54
Jeff Bezos cere eliminarea taxelor pentru milioane de americanii din două mari categorii sociale: „Ar trebui să fie zero”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1547. Kievul se pregătește de un eventual atac dinspre Belarus. Ce ordin a dat Zelenski
07:31
Război în Ucraina, ziua 1547. Kievul se pregătește de un eventual atac dinspre Belarus. Ce ordin a dat Zelenski
ACTUALITATE Călin Georgescu: „Adevărul despre anularea alegerilor se știe și va ieși la suprafață când va trebui”
07:30
Călin Georgescu: „Adevărul despre anularea alegerilor se știe și va ieși la suprafață când va trebui”
APĂRARE Groenlanda revine în centrul strategiei SUA. Emisarul lui Trump anunţă planuri noi în Arctica: „E timpul să revenim acolo”
07:24
Groenlanda revine în centrul strategiei SUA. Emisarul lui Trump anunţă planuri noi în Arctica: „E timpul să revenim acolo”
ACTUALITATE 21 Mai, calendarul zilei: Ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena și Zilele Constanței. Este înființată FIFA
07:15
21 Mai, calendarul zilei: Ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena și Zilele Constanței. Este înființată FIFA

Cele mai noi

Trimite acest link pe