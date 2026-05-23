La București se desfășoară, în aceste momente, concertul lui Max Korzh, la care participă, potrivit estimărilor, peste 42.000 de persoane. Pe rețelele de socializare au început să circule clipuri din interiorul Arenei Naționale, în care se observă cum spectatorilor le sunt confiscate steagurile ucrainene la intrarea pe stadion.

Până la ora 19:30, 30.000 de persoane au intrat în Arena Națională, potrivit jandarmilor.

„Până la această oră, accesul participanților s-a desfășurat fără probleme, iar evenimentul se desfășoară în condiții de siguranță.

Fii alături de noi în acest parteneriat pentru siguranță, iar dacă situația o impune, nu ezita să soliciți sprijinul forțelor de ordine aflate în dispozitiv”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei.

Majoritatea spectatorilor au venit din afara României. Aproape 39.000 dintre bilete au fost cumpărate din străinătate. Cei mai mulți spectatori străini sunt din Ucraina, Polonia, Republica Moldova și Germania, potrivit estimărilor.

AUTORUL RECOMANDĂ: