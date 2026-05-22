Tăieri salariale la cel mai mare producător de mobilă din România, furnizor exclusiv pentru Ikea. Care este motivul

Aramis Invest din Baia Mare, cel mai mare producător de mobilier din România și furnizor pentru gigantul suedez Ikea, a decis să scadă drastic salariile personalului administrativ. Anul acesta, toți angajații companiei au fost afectați de tăieri salariale, după ce în lunile februarie martie, norma de lucru a fost redusă la patru zile de săptămână, iar salariații au fost plătiți, automat, cu 20% mai puțin.

O bună parte a personalului adiministrativ de la compania Aramis Invest din Baia Mare suferă tăieri salariale cuprinse între 10% și 30%, transmite Economica. Această măsură e implementată pe fondul scăderii comenzilor.

Angajații care nu sunt de acord cu tăierile, ce intră în vigoare din luna mai, pot opta pentru încetarea raporturilor de muncă în schimbul unei sume compensatorii stabilite în funcție de vechimea în cadrul firmei. Compensațiile ar fi de până la circa două salarii.

De asemenea, strategia de optimizare a costurilor de producție include și o reconversie a unei părți a personalului TESA, a căror activitate va fi mutată în secțiile productive, arată 2mnews.ro.

Această decizie, temporară, a fost anulată înaintea sărbătorilor pascale, când firma a revenit la programul normal de muncă.

