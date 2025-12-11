Plățle cash vor fi limitate, iar regula intră în vigoare, în România, de la 1 ianuarie 2027. Iată ce trebuie să știe țoți românii.

Uniunea Europeană limitează plățile cu numerar. Astfel, preferatul multora pentru controlul direct asupra cheltuielilor și pentru confidențialitate este tot mai restricționat.

Uniunea Europeană a hotărât impunerea clară a unei limite pentru plățile în bani lichizi, într-un efort de a combate spălarea de bani și finanțarea activităților ilegale. Noua regulă, care va intra în vigoare din 2027, marchează una dintre cele mai importante schimbări în politica financiară europeană din ultimii ani.

Pl ăț ile cash ar putea s ă dispar ă de la 1 ianuarie 2027

Cu toate că plățile digitale se extend mai rapid, mulți europeni rămân atașați de bancnote și monede. Conform unor sondaje recente, milioane de cetățeni preferă să facă plăți cash, pentru că astfel gestionează mai bine bugetul și evită datoriile inutile. Mai mult, tranzacțiile în numerar nu lasă urme digitale, fapt care conferă un sentiment de intimitate și siguranță.

Dar spălarea de bani prin tranzacțiile cash rămâne o problemă majoră la nivel global. Fondurile provenite din activități ilegale sunt „curățate” astfel prin cumpărături, investiții sau afaceri aparent legale, afectând încrederea în sistemele financiare.

Noua regulă va intra în vigoare în anul 2027 și face parte dintr-un pachet legislativ extins de combatere a spălării banilor. Cu toate că limita de 10.000 de euro nu înseamnă dispariția numerarului, mulți cetățeni se tem că este doar începutul unei tranziții către o economie complet digitală. Oficialii europeni resping ideea, însă recunosc că vor dă reducă dependența de cash.

De cealaltă parte, economiștii avertizează că o eventuală eliminare totală a numerarului ar avea consecințe serioase, în special în zonele rurale, unde plățile digitale sunt încă rare, sau pentru vârstnici, care sunt adepții metodelor tradiționale. Mai mult, renunțarea complete la numerar ar ridica probleme legate de confidențialitate și control financiar personal.

