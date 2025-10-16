PLĂȚILE și ÎNCASĂRILE în NUMERAR, strict limitate. Amenzi uriașe pentru firme și persoane fizice care nu respectă plafonul

Plățile și încasările în numerar sunt strict limitate, iar depășirea plafoanelor aduce amenzi substanțiale.

Tranzacțiile în numerar sunt strict limitate prin noile plafoane stabilite de OUG 115/2023, care actualizează Legea 70/2015 în ce privește întărirea disciplinei financiare. Regulile vizează toate tipurile de plăți și încasări în numerar realizate de firme și persoane fizice, iar nerespectarea lor atrage amenzi de până la 20.000 de lei.

Astfel, pentru operațiunile între persoane juridice, încasările în numerar nu pot să depășească 5.000 lei pe zi de la o persoană, iar plățile sunt limitate la 5.000 lei/persoană/zi, cu un plafon total de 10.000 lei/zi pentru toate plățile efectuate în numerar. În plus, autoritățile susțin că este interzisă fragmentarea facturilor sau a plăților pentru a evita aceste limite. Facturile mai mari pot să fie achitate parțial în numerar, dar doar până la 5.000 lei, restul fiind obligatoriu prin bancă.

Apoi, pentru operațiunile dintre firme și persoane fizice (livrări de bunuri, prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi), plafonul este de 10.000 lei/zi de la sau către o persoană.

Împrumuturile sau alte finanțări între firme și persoane fizice sunt permise exclusiv prin instrumente de plată fără numerar.

Și aici sunt interzise încasările și plățile fragmentate, dar și fragmentarea facturilor pentru a eluda plafonul de 10.000 lei.

Nu în ultimul rând, între persoane fizice, plățile și încasările cash sunt permise în limita a 50.000 lei per tranzacție. Depășirea acestei limite sau fragmentarea tranzacțiilor mai mari de 50.000 lei sunt interzise și pot aduce sancțiuni mari. Prevederile se aplică indiferent dacă este vorba de vânzări de bunuri, servicii sau acordarea ori restituirea de împrumuturi între persoane fizice.

În ce privește magazinele de cash and carry, ca supermagazinele și hipermagazinele, ele pot încasa numerar de la persoane juridice în limita a 10.000 lei/zi de la o persoană și pot efectua plăți în aceeași limită.

De precizat este că, soldul de numerar din casierie nu poate depăși 50.000 lei/zi pentru firmele obișnuite, iar pentru magazinele cash and carry și hipermagazinele, plafonul este de 500.000 lei/zi.

Alte prevederi și sancțiuni legate de numerar sunt:

Restituirile pentru bunuri returnate sau servicii neprestate se pot face în numerar pân ă la 5.000 lei ( sau 10.000 lei în cazul magazinelor cash and carry), iar sumele mai mari trebuie restituite prin banc ă .

Restituirile către persoane fizice pot fi făcute cash în limita a 10.000 lei, iar sumele care dep ășesc acest plafon se pot plăti numai prin mijloace fără numerar . O excep ț ie : dacă persoana fizică declară că nu deține cont bancar , restituirea se poate face integral în numerar .

Nerespectarea acestor plafoane se sancționează cu o amendă de 25% din suma care depășește plafonul, însă nu mai puțin de 500 lei. Pentru oferirea de avantaje clienților care plătesc cash sau pentru transferuri fără documente justificative se aplică amenzi de 15.000–20.000 lei.

