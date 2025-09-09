Prima pagină » Economic » Cum scot bani fără card de la ATM? Pașii pe care trebuie să-i urmezi

Cum scot bani fără card de la ATM? Pașii pe care trebuie să-i urmezi

09 sept. 2025, 18:57, Economic
Vrei să scoți bani de la un bancomat al Băncii Transilvania (BT), dar nu ai cardul BT la tine?

Poți face acest lucru fără card, cu aplicația BT Pay, printr-un cod primit pe telefon, astfel:

  • Intră în aplicația BT Pay și mergi la „Mai multe” -> Retrage numerar;
  • Alege suma pe care vrei să o retragi de la A. Ea trebuie să fie mai mare de 10 lei și mai mică de 500 lei.
  • Apasă „Generează și trimite codul”.
  • Poți genera până la 3 coduri pe fiecare card. bancomat cu codul generat, altfel banii se întorc în cont.

Vrei să scoți bani de la ATM/MFM CEC Bank, fără a mai utiliza cardul, direct din aplicația de Mobile Banking – CEC app? Urmează pașii de mai jos.Generarea codului QR de retragere numerar din CEC app

  • Pas 1. Din meniul principal selectează opțiunea Retragere cash
  • Pas 2. Alege opțiunea Retragere cash fără card
  • Pas 3. Selectezi contul, suma pe care dorești să o retragi și iți dai acordul pentru efectuarea operațiunii
  • Pas 4. Generezi codul QR care iți permite retragerea sumei dorite din contul selectat
  • Pas 5. Autorizezi operațiunea prin introducerea codului PIN al aplicației.
  • Pas 6. Codul QR este generat și ai la dispoziție 60 de minute pentru a-l utiliza

Fluxul de retragere numerar este prezentat detaliat și în acest video.

Și pentru ING:

  1. Îți emiți cardul virtual ING pe loc în Home’Bank și îl poți folosi din secunda 2. Cardul e activ de la început, nu mai trebuie să mergi la bancă sau la bancomat. Nu te costă nimic, fiind un card gratuit. Nu te costă nici emiterea, nici administrarea și nici închiderea lui.
  2. Plătești unde vrei: online sau la POS. Trebuie doar să ai pe telefon o aplicație de plăți – Apple Pay sau Google Pay – și să înrolezi cardul acolo.
  3. Este 3D Secure. Când plătești pe net la magazinele înrolate în sistemul 3D Secure, te bucuri de toate măsurile de securitate ING, adică autorizezi plățile în Home’Bank.
  4. Nu există fizic, deci nu se poate rătăci. Cardul virtual trăiește doar la tine în Home’Bank. Ba chiar poți să îți lași portofelul acasă.
  5. Gestionezi cardurile virtuale din Home’Bank, adică le închizi sau blochezi temporar când vrei tu, sau setezi limite de tranzacționare.
  6. Cardul virtual nu îți ocupă loc în portofel, nu trebuie produs sau tipărit. Și te și bucuri că folosești mai puțin plastic. Unde mai pui că nu-ți ocupa nici memorie pentru ca nu are nici PIN.
  7. În care vrei să faci plăți online sau la POS, daca vrei să efectuezi însă retrageri de numerar, atunci ai nevoie și de un PIN pe care-l poți seta direct din aplicația HB.
  8. Poți utiliza plata cu telefonul prin NFC pentru retrageri contactless la bancomatele compatibile sau RoPay pentru plăți instant prin cod QR.
  9. Poți efectua retrageri fără cardul fizic prin funcția NFC a telefonului direct de la orice ATM. Asigură-te că ai activ serviciul ApplePay/Google Pay și vezi aici cum poți să faci.

