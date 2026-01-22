În plină criză economică și spre deosebire de multe țări europene (Ungaria, de exemplu, are buget adoptat din iunie 2025), România nu are încă buget de stat pe anul 2026. Premierul Ilie Bolojan a asigurat că acesta ar trebui să fie adoptat până la finalul lunii februarie. Gândul a stat de vorbă cu doi reputați analiști economici pentru a afla dacă această întârziere ne afectează și care este modelul aplicat de alte țări în elaborarea propriilor bugete. De asemenea, i-am întrebat pe Adrian Negrescu și Adrian Codîrlașu dacă există o motivație a decidenților politici în spatele acestei întârzieri nefiresc de mari. Ambii economiști au căzut de acord că indiferent de structura bugetului pe 2026, reforma administrativă este obligatorie pentru a reuși scăderea deficitului record (cel mai mare din Uniunea Europeană) și ieșirea din cercul vicios datorie publică – împrumuturi externe cu dobândă uriașă.
Referitor la chestiunea bugetului de stat, premierul Ilie Bolojan a dat asigurări că acesta va fi definitivat până luna viitoare, iar miercuri a avut consultări alături de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu .
„Ar trebui să îl avem adoptat până la sfârșitul lunii februarie. Dar asta nu depinde exclusiv de Guvern. Se ajunge în discuții în Parlament, va ține și de Parlament. Dar sper, așa cum am spus, să-l avem adoptat cât mai repede”, a declarat marți premierul la TVR 1.
Premierul a mai subliniat că bugetul de investiții alocat pentru anul în curs va fi bazat în principal pe absorbția de fonduri europene.
În opinia analistului economic Adrian Negrescu, anunțul ministrului de Finanțe privind un deficit de doar 7,7% la finalul lui 2025 e un lucru benefic, însă trebuie să îl privim în ansamblul exercițiului bugetar pe 2026. În acest sens, faptul că s-a întârziat bugetul e un moment de respiro, care ne aduce un plus de 15 miliarde de lei. Totuși, proiecția pe 2026 ar trebui să fie una realistă, avertizează expertul.
Adrian Negrescu a mai observat că bugetul pe acest an ar trebui în sfârșit să prevadă reforma mult anunțată a administrației publice, căci fără tăierea cheltuielilor bugetare deficitul va rămâne în continuare ridicat, antrenând noi împrumuturi cu dobândă uriașă.
Analistul economic consideră că reforma administrației e obligatorie și speră să se implementeze, altfel cercul vicios al datoriilor și împrumuturilor va continua.
O altă cauză a întârzierii bugetului se referă la intenția Executivului de a mări încasările de stat prin dividende. Adrian Negrescu apreciază că acest tip de încasări va fi fără precedent în ultimii 20 de ani. Pe de altă parte, noul buget le impune austeritate autorităților locale, mai crede analistul.
”Aprobarea cu întârziere a bugetului, în mod paradoxal, avantajează Guvernul Bolojan. Practic impune autorităților să cheltuiască în anumite limite foarte stricte, în aceste luni până când bugetul de stat va deveni realitate. Altfel spus, cu cât se amână mai mult aprobarea bugetului, cu atât se cheltuie mai puțin bani de către instituțiile statului, chiar și de către primării, având în vedere că legea le obligă să cheltuiască doar o mică porțiune din banii alocați pentru 2026. Deci și amânarea aprobării bugetului pe 2026 reprezintă tot o măsură de austeritate, de această dată făcută într-un mod ingenios, prin care statul încearcă să stopeze multe dintre cheltuiebile care se fac preponderent în lunile ianuarie și februarie, la început de an. Este un fel de inginerie administativă care produce niște efecte pozitive sensul reducerii deficitului bugetar, dar într-adevăr ridică semne de întrebare legate de predictibilitatea cheltuierii banilor publici.
Dacă ai abia în februarie un buget nu reprezintă o situație normală, dar să nu uităm că suntem într-o situație bugetară destul de dificilă. Chiar și la 7,7%, deficitul bugetar este cel mai mare din Uniunea Europeană raportat la venituri. Așa că suntem încă în zona măsurilor de austeritate și în această cheie trebuie să privim toate aceste măsuri pe care autoritățile le iau
În opinia analistului Adrian Codîrlașu (președintele CFA), întârzierea adoptării bugetului nu este riscantă, dar nici nu aduce mari beneficii, cu excepția unui anumit control fiscal.
”Dacă într-un an, prin absurd, n-am avea buget, s-ar aplica cel de anul trecut. Dimpotrivă, dacă îl menținem pe cel de anul trecut, mai strict, e mai bine. Deci nu văd nicio problemă că va fi, poate mai târziu, aprobat de Parlament. Nu e că nu avem buget, ci îl aplicăm pe cel din 2025, care presupunea cheltuieli publice mai mici. Sunt legile care impun taxe. Problema erau cheltuielile și nevenind alt buget, se aplică legile de anul trecut. Deci, în opinia mea asta, este mai bine fiindcă se țin cheltuielile sub control. Nici nu ne impactează, nici nu ne dezavantajează”.
Adrian Codîrlașu consideră că măsurile de reformă anunțate de premier, mai ales la nivelul administrației locale, întâmpină piedici serioase. Analistul se declară pesimist față de succesul aplicării acestora în 2026.
