Trump: Strâmtoarea Ormuz va rămâne sigură

Donald Trump a declarat în conferința de presă de la Casa Albă că Strâmtoarea Ormuz este sigură și a asigurat că navele petroliere pot să navigheze.

Președintele a precizat că flota navală a Statelor Unite se află în regiune și este pregătită oricând să păzească vasele comerciale și tancurile petroliere de actele de agresiune ale Iranului.

„Strâmtoarea Ormuz va rămâne sigură. Avem o grămadă de vase acolo. Avem cele mai bune echipamente din lume”, a spus președintele.

„SUA nu sunt afectate spre deosebire de alte țări. Avem foarte mult petrol. Avem foarte mult gaz. Avem foarte mult, cât ne e nevoie”, a adăugat președintele.

În ultima săptămână, Iranul a atacat statele din golf, vizând hoteluri, instalații petroliere și aeroporturi în care se aflau civili.

Mare parte din rachetele iraniene au fost interceptate. Ca urmare a închiderii strâmtorii și a regionalizării conflictului israeliano-iranian, prețurile la petrol a crescut la nivel global, iar piața comercială mondială a fost grav perturbată.

Sursa Video: White House

