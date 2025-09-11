Prima pagină » Economic » De ce nu este bine să arunci la gunoi CHITANȚA de la bancomat și la ce riscuri te supui? Nu o mai face niciodată

11 sept. 2025, 17:21, Economic
În epoca digitală, protejarea confidențialității este mai importantă ca niciodată, căci până și chitanța poate să vă compromită informațiile financiare confidențiale. Odată cu creșterea cazurilor de fraudă și a furtului de identitate și a fraudei, este crucial să luați măsuri pentru a vă proteja informațiile confidențiale.

De exemplu, chitanțele scoase de la bancomat pot reprezenta un risc pentru securitatea proprie dacă le arunci la tomberon, pe stradă sau le lași la bancomat.

1. Distrugeți sau rupeți în bucăți mici

Una dintre cele mai ușoare și eficiente modalități de a scăpa de chitanțele de la bancomat este să rupeți în bucăți mici înainte de a le arunca.

Astfel, informațiile sensibile, cum ar fi numărul contului dvs. și detaliile tranzacției, nu pot fi citite sau reconstituite cu ușurință de către hoții de identitate sau escroci.

Puteți folosi un distrugător de documente de uz casnic.

2. Utilizați un coș de reciclare securizat

Când scăpați de chitanțele de la bancomat, evitați să le aruncați pur și simplu în coșul de gunoi, de unde pot fi colectate de persoane cu intenții rele. Utilizați un coș de reciclare securizat cu un mecanism de blocare sau un serviciu de distrugere a documentelor  pentru a vă asigura că informațiile sensibile rămân protejate.

În multe orașe din occident. primăriile le oferă comunităților servicii de distrugere securizată a documentelor, astfel încât rezidenții să poată elimina în siguranță documentele sensibile, inclusiv chitanțele de la bancomat.

3. Optați pentru chitanțe electronice

Multe bănci și instituții financiare oferă opțiunea de a primi chitanțe electronice pentru tranzacțiile la bancomat în loc de chitanțe pe hârtie. Optarea pentru chitanțe electronice elimină complet necesitatea chitanțelor fizice pe hârtie, reducând riscul de expunere la informații sensibile.

Consultați-vă cu banca pentru a vedea dacă oferă opțiuni de chitanțe electronice și cum să vă înscrieți la acest serviciu pentru a vă asigura că vă este protejată confidențialitatea.

4. Urmăriți tranzacțiile

Un alt pas important în protejarea confidențialității dvs. atunci când utilizați bancomate este să urmăriți tranzacțiile dvs. și să vă verificați contul în mod regulat. Prin monitorizarea permanentă a  activității contului dvs. și revizuirea frecventă a extraselor de cont, puteți identifica rapid orice tranzacție neautorizată sau discrepanță.

În cazul în care se întâmplă o tranzație neautorizată, luați măsurile adecvate pentru a le remedia.

5. Fiți atenți la bancomatele publice

Când utilizați bancomate situate în locuri publice, cum ar fi centre comerciale, magazine de proximitate sau aeroporturi, fiți precauți și atenți la împrejurimi. Evitați utilizarea bancomatelor care par modificate sau suspecte, deoarece acestea pot fi compromise de dispozitive de skimming sau alte activități frauduloase.

În plus, fiți discret atunci când introduceți codul PIN și acoperiți tastatura cu mâna pentru a împiedica alte persoane să vă vadă informațiile personale.

6. Securizați-vă dispozitivele fizice și digitale

Pe lângă eliminarea corectă a chitanțelor de la bancomat, este esențial să vă securizați dispozitivele fizice și digitale pentru a vă proteja confidențialitatea în mod complet. Păstrați-vă portofelele, poșetele și dispozitivele mobile în siguranță și evitați să le lăsați nesupravegheate în locuri publice.

Folosiți parole puternice și unice pentru conturile dvs. bancare online și activați funcții suplimentare de securitate, cum ar fi autentificarea cu doi factori, pentru a preveni accesul neautorizat, potrivit POS Paper.  

