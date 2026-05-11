Keir Starmer a anunțat, luni, că statul britanic intenţionează să naţionalizeze producătorul de oţel British Steel, o proprietate a grupului chinez Jingye. Prim-ministrul britanic a declarat, în cadrul unui discurs, că, în această săptămână, va fi prezentat un proiect de lege pentru a asigura „preluarea integrală a British Steel de către statul britanic”, relatează The Independent.

„În Scunthorpe, am purtat negocieri cu actualul proprietar, dar nu s-a putut ajunge la o vânzare comercială, iar acum s-ar putea îndeplini criteriile de interes public”, a declarat prim-ministrul. „Așadar, pot anunța că în această săptămână va fi prezentat un proiect de lege menit să confere guvernului competența, sub rezerva respectării criteriului interesului public, de a prelua integral proprietatea asupra British Steel.”

Discursul lui Starmer vine după un weekend marcat de speculații privind posibile tentative de destituire a conducerii guvernului britanic.

Sir Keir a declarat că va lupta împotriva oricărei tentative de destituire, afirmând că nu va „renunța”.

„Un guvern care acționează cu urgență în favoarea oamenilor muncii, consolidând Marea Britanie cu speranța unei renașteri industriale. Aceasta este alegerea Partidului Laburist.”

Prim-ministrul a subliniat modul în care guvernul a adoptat anul trecut o lege de urgență pentru a prelua temporar controlul asupra uzinei siderurgice din Scunthorpe, care se afla la doar câteva ore distanță de a fi închisă de proprietarii chinezi Jingye.

„Acesta a fost unul dintre lucrurile de care suntem cei mai mândri dintre toate cele realizate de guvern”, afirmă el. „Acum trebuie să abordăm totul cu aceeași urgență.” „Trebuie să facem această țară mai puternică, să preluăm controlul asupra securității noastre economice, energetice și de apărare. Și trebuie să facem această țară mai echitabilă. «Putere prin echitate. Aceasta este busola mea în această lume.»”, a transmis Starmer.

Industria românească, aproape de colaps

Între timp, producția de oțel a României a scăzut de la 13 mil. tone pe an înainte de 1990, la circa 2 mil. tone de oțel pe an în 2024. În 2025, s-au închis două mari combinate siderurgice: Sidex și Hunedoara. Sidex a fost scos oficial la licitație în februarie 2026, cu un preț de pornire de aproximativ 709 milioane de euro. Profit.ro anunța, la începutul acestei luni, că România reia licitația pentru valorificarea Combinatului Siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, la un preț redus la 70%. Potrivit sursei citate, la prima licitație organizată nu a fost depusă nicio ofertă.