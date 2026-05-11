Prima pagină » Știri externe » Britanicii naționalizează industria grea a țării. Industria României este distrusă bucată cu bucată

Britanicii naționalizează industria grea a țării. Industria României este distrusă bucată cu bucată

Britanicii naționalizează industria grea a țării. Industria României este distrusă bucată cu bucată
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Keir Starmer a anunțat, luni, că statul britanic intenţionează să naţionalizeze producătorul de oţel British Steel, o proprietate a grupului chinez Jingye. Prim-ministrul britanic a declarat, în cadrul unui discurs, că, în această săptămână, va fi prezentat un proiect de lege pentru a asigura „preluarea integrală a British Steel de către statul britanic”, relatează The Independent.

„În Scunthorpe, am purtat negocieri cu actualul proprietar, dar nu s-a putut ajunge la o vânzare comercială, iar acum s-ar putea îndeplini criteriile de interes public”, a declarat prim-ministrul.

„Așadar, pot anunța că în această săptămână va fi prezentat un proiect de lege menit să confere guvernului competența, sub rezerva respectării criteriului interesului public, de a prelua integral proprietatea asupra British Steel.”

Discursul lui Starmer vine după un weekend marcat de speculații privind posibile tentative de destituire a conducerii guvernului britanic.

Sir Keir a declarat că va lupta împotriva oricărei tentative de destituire, afirmând că nu va „renunța”.

„Un guvern care acționează cu urgență în favoarea oamenilor muncii, consolidând Marea Britanie cu speranța unei renașteri industriale. Aceasta este alegerea Partidului Laburist.”

Prim-ministrul a subliniat modul în care guvernul a adoptat anul trecut o lege de urgență pentru a prelua temporar controlul asupra uzinei siderurgice din Scunthorpe, care se afla la doar câteva ore distanță de a fi închisă de proprietarii chinezi Jingye.

„Acesta a fost unul dintre lucrurile de care suntem cei mai mândri dintre toate cele realizate de guvern”, afirmă el.

„Acum trebuie să abordăm totul cu aceeași urgență.”

„Trebuie să facem această țară mai puternică, să preluăm controlul asupra securității noastre economice, energetice și de apărare. Și trebuie să facem această țară mai echitabilă.

«Putere prin echitate. Aceasta este busola mea în această lume.»”, a transmis Starmer.

Industria românească, aproape de colaps

Între timp, producția de oțel a României a scăzut de la 13 mil. tone pe an înainte de 1990, la circa 2 mil. tone de oțel pe an în 2024. În 2025,  s-au închis două mari combinate siderurgice: Sidex și Hunedoara. Sidex a fost scos oficial la licitație în februarie 2026, cu un preț de pornire de aproximativ 709 milioane de euro. Profit.ro anunța, la începutul acestei luni, că România reia licitația pentru valorificarea Combinatului Siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, la un preț redus la 70%. Potrivit sursei citate, la prima licitație organizată nu a fost depusă nicio ofertă.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Starmer rezistă după eșecul electoral. Piețele reacționează imediat: lira și obligațiunile britanice cresc

Lovitură nouă pentru Keir Starmer: Laburiștii suferă o înfrângere „devastatoare“ la alegerile locale din UK. „Rezultatele sunt dure, nu putem ascunde“

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Trump duce o armată de oameni de afaceri în China pentru a forța acorduri comerciale. Lista directorilor care merg cu președintele american la Beijing
22:49
Trump duce o armată de oameni de afaceri în China pentru a forța acorduri comerciale. Lista directorilor care merg cu președintele american la Beijing
NEWS ALERT Armistițiul cu Iranul atârnă de un fir de ață. Trump ia în calcul escortarea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz ca parte a unui plan mai agresiv
21:49
Armistițiul cu Iranul atârnă de un fir de ață. Trump ia în calcul escortarea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz ca parte a unui plan mai agresiv
FLASH NEWS Au demisionat primii membri ai guvernului de la Londra. Parlamentarii britanici îi cer lui Keir Starmer să plece din fruntea guvernului
21:17
Au demisionat primii membri ai guvernului de la Londra. Parlamentarii britanici îi cer lui Keir Starmer să plece din fruntea guvernului
CONTROVERSĂ Trump spune că „ia în serios în considerare” transformarea Venezuelei în cel de-al 51-lea stat al SUA
20:41
Trump spune că „ia în serios în considerare” transformarea Venezuelei în cel de-al 51-lea stat al SUA
ISTORIE Un băiat de șase ani a găsit o sabie vikingă în timpul unei excursii școlare. Descoperirea i-a șocat pe arheologi
19:40
Un băiat de șase ani a găsit o sabie vikingă în timpul unei excursii școlare. Descoperirea i-a șocat pe arheologi
FLASH NEWS OnlyFans a vândut 16% din acțiuni către un fond de investiții american. Ce planuri are compania cu suma uriașă de bani
19:10
OnlyFans a vândut 16% din acțiuni către un fond de investiții american. Ce planuri are compania cu suma uriașă de bani
Mediafax
Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare
Digi24
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Cancan.ro
Elena Mateescu anunță urgia care lovește România. Vin ploi puternice, tunete și lapoviță la munte
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Ce ar însemna o guvernare cu AUR? Politologul Cristian Pîrvulescu dezvăluie detaliul pe care mulți români îl ignoră
Mediafax
Ai cumpărat de la Zara? Datele clienților, expuse într-un atac cibernetic
Click
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Cancan.ro
Îl recunoști? Vedeta din România a slăbit 46 de kilograme
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Descopera.ro
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Descopera.ro
Ce îi enervează cel mai mult pe pasageri în aeroporturi?
REACȚIE Lia Olguța Vasilescu i-a răspuns lui Ilie Bolojan, după ce acesta a acuzat-o că încearcă să racoleze PNL-iști. Vasilescu a postat și o captură cu apeluri
23:06
Lia Olguța Vasilescu i-a răspuns lui Ilie Bolojan, după ce acesta a acuzat-o că încearcă să racoleze PNL-iști. Vasilescu a postat și o captură cu apeluri
ACTUALITATE Valentin Stan: AUR face parte din grupul european al Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European. Este una dintre cele mai mari formațiuni politice din UE
22:49
Valentin Stan: AUR face parte din grupul european al Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European. Este una dintre cele mai mari formațiuni politice din UE
INTERVIU Victor Negrescu îi îndeamnă pe tineri să întrebe politicienii de ce fac politică: „Răspunsul va demonstra dacă politicianul merită încrederea lui”
22:48
Victor Negrescu îi îndeamnă pe tineri să întrebe politicienii de ce fac politică: „Răspunsul va demonstra dacă politicianul merită încrederea lui”
POLITICĂ Cotroceni dezminte că Nicușor Dan ar fi refuzat întâlnirea cu președintele finlandez Alexander Stubb
22:44
Cotroceni dezminte că Nicușor Dan ar fi refuzat întâlnirea cu președintele finlandez Alexander Stubb
FLASH NEWS Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou premier. Ce condiții pune pentru a reveni la Palatul Victoria
22:09
Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou premier. Ce condiții pune pentru a reveni la Palatul Victoria
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 12 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 12 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta

Cele mai noi

Trimite acest link pe