„Performanța” Bolojan. România și Germania, singurele state europene unde consumul scade

Doar România și Germania sunt singurele state din UE în care a scăzut consumul. Conform datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat) volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 1,9% în Uniunea Europeană și cu 1,2% în zona euro, în martie, comparativ cu perioada similară din 2025.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creștere a volumului comerțului cu amănuntul în martie, comparativ cu perioada similară din 2025, s-a înregistrat în Bulgaria (12,4%), Ungaria (8,2%) și Malta (7,5%), conform Profit.ro.

Băutura și tutunul pe plus, combustbilii pe minus

În UE, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 1%, cele de produse non-alimentare cu 3,1%, în timp ce vânzările de combustibili auto au scăzut cu 0,1%.

Singurele scăderi au fost în România (minus 2,3%) și Germania (minus 2%), scrie Agerpres. În martie, comparativ cu luna precedentă, volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 0,3% în Uniunea Europeană și a scăzut cu 0,1% în zona euro, după ce în februarie s-a înregistrat un declin de 0,5% în UE și și d 0,3% în zona euro.

În UE, vânzările de alimente, băuturi și tutun au scăzut cu 0,1%, cele de combustibili auto cu 0,8%, iar cele de produse non-alimentare au crescut cu 1%. În martie, comparativ cu luna precedentă, cea mai mare creștere a volumului comerțului cu amănuntul în rândul statelor membre s-a înregistrat în Slovenia (4,%), Luxemburg (4%) și Belgia (3,6%).

Singurele scăderi au fost în Germania (minus 2,1%), Italia și Letonia (ambele cu minus 0,1%).

România a înregistrat un avans de 2,6% în martie, după o creștere de 0,5% în februarie.

Conform datelor publicate de INS, în România, în martie 2026 vs martie 2025, volumul afacerilor din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) s-a micșorat cu 2,3%.

Aceasta ca urmare a rezultatelor din vânzările de produse nealimentare (-6,3%) și vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,4%).

La polul opus se situează comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule cu o creștere de 4,1%.

Conform statisticii oficiale, de la o lună la alta (martie vs februarie 2026), cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul s-a majorat atât ca serie brută (+18,6%), cât și ca serie ajustată (+2,6%), conform aceleași surse.

