Rheinmetall, compania controversată din programul SAFE, începe să producă și rachete de croazieră

Compania Rheinmetall, partenera României în programul SAFE, colaborează cu startup-ul olandez Destinus, pentru a produce „arme de atac la mare adâncime”, transmite publicația Financial Times, citat de Mediafax.

Rheinmetall începe producția de arme „de atac la mare adâncime” pentru Germania și alte națiuni încă din acest an. Inițiativa are loc în contextul în care Europa se grăbește să-și consolideze flota de apărare, ca parte a planurilor de descurajare a Rusiei, anunță Financial Times.

Grupul german de armament a declarat că, alături de startup-ul olandez, va începe producția la sfârșitul acestui an sau la începutul anului 2027.

Noua colaborare dintre Rheinmetall și olandezii de la Destinus are drept scop producerea de rachete de croazieră, precum și artilerie balistică cu rachete, a anunțat compania la publicarea rezultatelor trimestriale joi.

Rheinmetall a fost în centrul unui dosar de corupție în Grecia

În 2014, Rheinmetall a fost implicată într-un dosar de corupție legat de atribuirea unor contracte militare în Grecia.

O filială a companiei, Rheinmetall Defence Electronics (RDE) a mituit oficiali greci pentru a cumpăra un sistem de apărare aeriană în valoare de 150 de milioane de euro.

România a atribuit 6 miliarde de euro companiei Rheinmetall, prin contractul SAFE, sub guvernul lui Ilie Bolojan. Citiți mai multe AICI.

Olandezii au dezvoltat o armă de mare precizie

Destinus, fondată în 2021, a anunțat luna trecută că a finalizat cu succes un zbor de testare al noului său sistem de lovire la mare adâncime, Ruta Block 2. Cu o rază de acțiune declarată de 700 km sau mai mult, racheta are o rază de acțiune semnificativ mai scurtă decât arme precum rachetele de croazieră Tomahawk, terestre și navale.

SUA a anulat planul ce permitea Europei să atace ținte din Rusia

Președintele american Donald Trump a anulat vineri planul din mandatul lui Biden, ce permitea Europei posibilitatea de a ataca ținte din interiorul Rusiei. Această schimbare a determinat Berlinul și alte capitale europene să accelereze proiectele de dezvoltare a propriilor capacități militare performante.

Destinus furnizează deja rachete de croazieră Ucrainei și a fost inclusă luna trecută de Ministerul Apărării din Rusia pe o listă de posibile ținte datorită rolului său în furnizarea de arme Kievului.

