Prima pagină » Economic » Ultima şansă de salvare pentru TAROM, după ce s-a sistat ajutorul de stat. Preşedintele Consiliului Concurenţei trage semnalul de alarmă

Ultima şansă de salvare pentru TAROM, după ce s-a sistat ajutorul de stat. Preşedintele Consiliului Concurenţei trage semnalul de alarmă

Ultima şansă de salvare pentru TAROM, după ce s-a sistat ajutorul de stat. Preşedintele Consiliului Concurenţei trage semnalul de alarmă
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Planul de restructurare al TAROM, ce include şi un ajutor de stat, este ultima şansă pentru companie. Legal, statul nu mai poate să dea bani pentru redresarea acesteia, a declarat, joi, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.

Într-o intervenție publică, șeful Consiliului Concurenței a arătat că, deși planul de restructurare al companiei aeriene etalon a României a fost aprobat de Comisia Europeană, statul nu mai are fonduri pentru ajutoare de stat în acest sens.

Ajutorul de stat nu mai poate fi acordat

„Există un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, dar banii sunt naţionali. Dacă vreţi, este o ultimă şansă pentru TAROM, pentru că legal nu mai putem să le dăm bani. Deci, planul ăsta de restructurare trebuie să ducă TAROM la viabilitate economică, dar legal nu mai avem voie să mai dăm bani după acest ajutor de salvare.

În aceeași intervenție, oficialul a reamintit că TAROM nu a mai înregistrat profit din anul 2008.

TAROM-ul real n-a mai avut profit din 2008. A vândut nişte active, dar, din activitatea de transport aerian, n-a mai făcut profit din 2008. Deci, evident că o companie nu poate să meargă să piardă bani 20 de ani la rând. De asta spun acum că e o ultimă şansă pentru restructurarea TAROM. Sper să ajungă la viabilitate, conform planului de restructurare. Dacă nu, vor trebui găsite alternative”, a afirmat Chiriţoiu pentru Agerpres.

Sursă Foto – Facebook

Închiderea companiei ar fi un caz extrem

În opinia acestuia, închiderea companiei e un caz extrem, deşi au fost cazuri când s-a întâmplat acest lucru. Cea mai bună soluție ar fi atragerea unui investitor, un partener comercial.

„Închiderea companiei e un caz extrem, dar s-au întâmplat lucrurile astea în Bulgaria. În Ungaria s-au întâmplat situaţii de genul ăsta. Alte situaţii sunt, dacă ne uităm la Italia, de exemplu, să găseşti un investitor, un partener comercial”, a mai subliniat acesta.

  • Compania TAROM se află în proces de implementare a unui Plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană. Acesta include termene, indicatori şi angajamente clare ale statului român până la finalul lui 2026.
  • Planul de restructurare include un ajutor total de până la 95,3 milioane euro, care presupune ştergere de datorii şi injecţie de capital.
  • Printre condiţiile impuse de Comisia Europeană se află reducerea flotei de la 18 la 14 aeronave şi scăderea numărului de rute, pentru a limita distorsiunile concurenţiale.

AUTORUL RECOMANDĂ

Care sunt cele 17 companii de stat pe care guvernul Bolojan vrea să le reformeze

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE De la Bolojan, fără număr. Angajații ROMGAZ SA vor beneficia de o majorare salarială de 6,5% începând cu 1 iunie 2026
20:57
De la Bolojan, fără număr. Angajații ROMGAZ SA vor beneficia de o majorare salarială de 6,5% începând cu 1 iunie 2026
ECONOMIE „Performanța” Bolojan. România și Germania, singurele state europene unde consumul scade
16:36, 07 May 2026
„Performanța” Bolojan. România și Germania, singurele state europene unde consumul scade
FLASH NEWS Rheinmetall, compania controversată din programul SAFE, începe să producă și rachete de croazieră
15:09, 07 May 2026
Rheinmetall, compania controversată din programul SAFE, începe să producă și rachete de croazieră
ECONOMIE Purtătorul de cuvânt al BNR anunță dacă există posibilitatea unui nou record al cursului euro-leu
14:05, 07 May 2026
Purtătorul de cuvânt al BNR anunță dacă există posibilitatea unui nou record al cursului euro-leu
FLASH NEWS Investitorii aplaudă căderea Guvernului Bolojan. Bursa creşte, dobânzile scad
13:40, 07 May 2026
Investitorii aplaudă căderea Guvernului Bolojan. Bursa creşte, dobânzile scad
FLASH NEWS Efectele guvernării Bolojan fac prăpăd în economia țării. Adrian Câciu: „A opta lună de distrugere a puterii de cumpărare a oamenilor”
12:37, 07 May 2026
Efectele guvernării Bolojan fac prăpăd în economia țării. Adrian Câciu: „A opta lună de distrugere a puterii de cumpărare a oamenilor”
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii

Cele mai noi

Trimite acest link pe