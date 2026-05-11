Tragedie în Vrancea. O fată 14 ani și-a pus capăt zilelor. Ce au transmis autoritățile

O intervenție de urgență s-a desfășurat, astăzi, 11 mai 2026, în satul Varnița, comuna Răcoasa, din județul Vrancea. O fată în vârstă de 14 ani și-a pus capăt zilelor. Puțin trecut după ora 10:00, dispeceratul SAJ Vrancea 112 a fost alertat cu privire la o minoră care a fost găsită în stare de inconștiență.

„Dispeceratul SAJ Vrancea 112 a fost alertat la ora 10:08 cu privire la o minoră găsită în stare de inconștiență, în urma unei tentative de suicid prin spânzurare”, comunică SAJ Vrancea.

Având în vedere gravitatea situației, au fost direcționate imediat două echipaje de ambulanță. O ambulanță tip B2 cu asistent de la cea mai apropiată substație, Panciu și o ambulanță tip C2 cu medic de la stația centrală Focșani. Primul echipaj ajuns la fața locului a început imediat manevrele de resuscitare cardio-pulmonară, acestea fiind continuate și intensificate odată cu sosirea echipajului cu medic.

„În ciuda eforturilor medicale susținute, organismul copilei nu a răspuns la manevrele de resuscitare. Medicul de pe ambulanță a fost nevoit să declare decesul minorei la fața locului”, mai transmit reprezentanții SAJ Vrancea.

Cazul a fost preluat de organele de poliție pentru cercetările specifice în vedere stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

