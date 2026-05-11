(P) Fenomen pe piața HoReCa: De ce renunță antreprenorii români la terasele clasice și cu ce le înlocuiesc ca să nu piardă clienți

Piața HoReCa din România trece printr-o schimbare vizibilă, alimentată de un factor încă greu de ignorat: vremea. Pentru restaurante, cafenele, hoteluri și locații de evenimente, o terasă care depinde de soare sau de lipsa vântului nu mai este doar o limitare de confort, ci una de business. Într-un sezon cu ploi, caniculă sau episoade de vreme instabilă, spațiile exterioare pot deveni rapid nefuncționale, iar pierderile se simt direct în gradul de ocupare și în cifra de afaceri.

Așadar, tot mai mulți antreprenori caută soluții care să transforme terasa dintr-un spațiu sezonier într-o extensie utilă tot anul. În locul amenajărilor clasice, bazate pe umbrele, copertine textile sau structuri improvizate, apar tot mai des sisteme moderne de protecție și acoperire, gândite pentru utilizare intensă, confort și eficiență pe termen lung.

De ce nu mai sunt suficiente terasele clasice

În HoReCa, fiecare metru pătrat contează. O terasă neutilizată înseamnă locuri goale, clienți redirecționați spre concurență și venituri ratate exact în intervalele în care cererea este ridicată. Soluțiile tradiționale au limitele lor: oferă protecție parțială, sunt vulnerabile la vânt puternic, nu controlează suficient temperatura și cer deseori intervenții de întreținere.

Din perspectiva unui antreprenor, problema nu ține doar de estetică, ci de predictibilitate. O terasă care poate fi folosită doar în anumite zile nu oferă aceeași stabilitate operațională ca un spațiu protejat, adaptabil la vreme și simplu de gestionat. Iar în HoReCa, predictibilitatea înseamnă mai puțin risc, mai mult control și un flux mai bun de clienți.

Soluția: terase inteligente, adaptate la vreme și la fluxul de clienți, cu pergole retractabile

În tot mai multe proiecte, în special în segmentul Premium, antreprenorii aleg sisteme moderne de umbrire și sisteme de acoperire pentru terase cu pergole retractabile, bazate pe structură din aluminiu, mecanisme retractabile și integrare armonioasă în arhitectura locației. Aceste soluții permit controlul rapid al spațiului în funcție de condițiile meteo, fără compromisuri majore la nivel de design sau funcționalitate.

Ce poate oferi un sistem performant și modern?

– Protecție împotriva ploii, a razelor UV, zăpezii și a variațiilor mari de temperatură

– Confort mai bun pentru clienți, în orice anotimp

– Utilizare mai eficientă a spațiului.

În același timp, terasa devine mai ușor de operat pentru personal și mai atractivă pentru clienții care caută experiențe confortabile, nu doar servire bună.

Profit, eficiență și timp câștigat atât pentru antreprenori cât și pentru clienți

În HoReCa, investițiile cu adevărat valoroase sunt cele care aduc rezultate măsurabile. O terasă retractabilă și bine protejată poate prelungi sezonul de utilizare, stabiliza încasările și poate crește gradul de ocupare în perioadele în care alte locații pierd trafic.

Cât de modernă poate fi o pergolă modernă, din perspectiva Sun Leader? Există câte o aplicație mobilă pentru aproape orice produs sau serviciu pe care le folosim. Prin urmare, amenajările moderne pentru terase aduc și asta – utilizarea printr-o aplicație mobilă, cu doar câteva click-uri sau cu senzoristică integrată. Automatizarea și materialele durabile reduc timpul pierdut cu soluții provizorii, reparații dese sau reorganizări de ultim moment. Pentru un manager sau un proprietar de business, acest lucru înseamnă:

– mai puțină presiune operațională

– mai mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat: experiența clientului și dezvoltarea afacerii.

Siguranță și confort pentru clienți – punctul de start pentru dezvoltarea identității și comunităților

Un spațiu exterior bine gândit nu înseamnă doar estetică, ci și protecție reală. Controlul expunerii la soare, reducerea disconfortului termic și protecția în fața ploilor sau a vântului contribuie la o experiență mai sigură și mai plăcută pentru clienți. Pentru HoReCa, asta înseamnă mai mult decât o terasă frumoasă. Înseamnă un mediu în care oamenii se simt bine, stau mai mult, revin mai ușor și percep locația ca pe un spațiu atent construit, nu doar decorat. Într-o piață competitivă, confortul devine un diferențiator real.

Pentru multe business-uri, terasa este prima zonă care transmite personalitatea locației. O amenajare modernă, coerentă, bine integrată arhitectural spune ceva despre standarde, atenție la detalii și seriozitatea brandului. În același timp, un spațiu exterior reușit devine loc de întâlnire, de socializare și dezvoltare de comunități.

Restaurantele și cafenelele care investesc în astfel de soluții nu cumpără o structură tehnică, ci își consolidează identitatea. Ele creează un spațiu în care oamenii vor să revină, să petreacă timp și să asocieze experiența cu un anumit nivel de calitate.

Tendința s-a mutat și în zona rezidențială

Aceeași logică a confortului, protecției și utilizării inteligente a spațiului se regăsește tot mai des și în proiectele rezidențiale. Proprietarii de case, penthouse sau vile caută soluții personalizate moderne pentru curte, piscină sau zona de lounge.

Pergole retractabile pentru acasă, sisteme de închidere și alte accesorii oferă familiei protecție și siguranță, cu grijă față de timp și stilul de viață. Astfel, terasa de acasă se poate transforma foarte ușor dintr-un „spațiu” într-o parte integrată a casei, într-o oază de confort pentru evenimente private.

Pentru antreprenorii din HoReCa, decizia nu mai este dacă își permit sau nu o terasă modernă, ci cât își permit să piardă dacă rămân la soluții care nu mai răspund realității actuale. Într-o piață în care experiența clientului, eficiența și stabilitatea financiară contează tot mai mult, o terasă inteligentă poate deveni un avantaj competitiv clar.

