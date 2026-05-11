POLITICO: Țările din UE analizează posibilitatea de a permite industriei să omoare mai multe animale sălbatice

Industria europeană afirmă că reglementările stricte de mediu o împiedică să construiască. De asemenea, statele membre ale UE contemplă relaxarea normelor de protecție a faunei sălbatice pentru a facilita proiecte industriale, chiar dacă acest lucru poate duce la uciderea sau perturbarea deliberată a speciilor protejate, a anunțat POLITICO.

Propunerea subliniază conflictele tot mai numeroase dintre politicile europene de protecție a mediului și inițiativele de revitalizare a industriei.

Parlamentul European și statele membre ale UE își clarifică pozițiile față de propunerea Comisiei Europene, publicată în decembrie, destinată să accelereze evaluările de mediu pentru diverse proiecte, de la energie regenerabilă și rețele electrice până la centre de date și fabrici de inteligență artificială.

Propunerea redefinește categoria de ucidere „deliberată” conform directivelor privind păsările și habitatele. Legile UE interzic uciderea sau deranjarea deliberată a speciilor protejate, cu excepția cazurilor în care acest lucru este necesar pentru protejarea sănătății, siguranței publice sau pentru prevenirea daunelor culturilor, animalelor, pădurilor, pescuitului și apei.

„Măsuri de atenuare adecvate și proporționale”

Propunerea Comisiei privind autorizațiile sugerează că, dacă construcția, exploatarea sau dezafectarea unui proiect ucide sau deranjează ocazional speciile protejate, nu ar trebui considerată deliberat dacă dezvoltatorii iau „măsuri de atenuare adecvate și proporționale”.

Cipru, care deține în prezent președinția Consiliului UE, a propus să se meargă un pas mai departe, potrivit unui document din 5 mai la care a avut acces POLITICO.

Propunerea cipriotă ar modifica Directiva păsărilor și Directiva habitatelor pentru a permite guvernelor „să autorizeze uciderea sau deranjarea deliberată a păsărilor ca urmare a punerii în aplicare a planurilor sau a construcției, exploatării ori dezafectării proiectelor, cu condiția adoptării unor măsuri de atenuare adecvate și proporționale, ținând seama de cele mai bune tehnici disponibile”.

Propunerea urmează să fie analizată

Directivele trebuie modificate pentru a „asigura securitatea juridică, menținând în același timp un nivel ridicat de protecție a speciilor”, se susține în document.

Funcționarii UE vor discuta propunerea luni în cadrul Grupului Antici al Consiliului pentru simplificare, care coordonează activitatea de reducere a birocrației din legislația UE.

