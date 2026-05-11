Prima pagină » Actualitate » Partidul Dianei Șoșoacă anunță că a depus în Parlament propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Acuzaţiile aduse preşedintelui

Partidul Dianei Șoșoacă anunță că a depus în Parlament propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Acuzaţiile aduse preşedintelui

Olga Borșcevschi
Partidul Dianei Șoșoacă anunță că a depus în Parlament propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Acuzaţiile aduse preşedintelui
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Grupul parlamentar S.O.S. România anunță că a depus către Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului o propunere de suspendare din funcție a președintelui României, Nicușor Dan. Documentul este semnat de deputata Simona-Elena Macovei Ilie, liderul grupului parlamentar S.O.S. România, și este fundamentat pe articolul 95 alineatul 1 din Constituție, care reglementează suspendarea președintelui pentru „fapte grave” prin care ar fi încălcat Legea fundamentală. Totuși, propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor și se adoptă cu votul majorității parlamentarilor. Partidul Dianei Șoșoacă nu a făcut dovada susținerii din partea unei treimi a parlamentarilor.

În documentul înaintat Parlamentului, S.O.S. România enumeră, printre altele, presupuse ingerințe în activitatea autorității judecătorești și a Consiliului Superior al Magistraturii, declarații considerate forme de presiune asupra Curții Constituționale, neînaintarea către Parlament a unei propuneri pentru conducerea civilă a SRI, precum și implicarea președintelui în negocieri politice și guvernamentale.

Diana Sosoaca ajunge la Parchetul General, pentru a fi audiata in dosarul in care este acuzata de propaganda legionara, fiind asteptata de mai multi sustinatori, in Bucuresti, luni, 6 octombrie 2025. STEFAN PETRE / GMN / MEDIAFAX FOTO

Acuzații privind Justiția, CCR și SRI

„Semnatarii prezentei propuneri constată că Președintele României a săvârșit un cumul de fapte grave prin care a încălcat prevederile Constituției, după cum urmează:

a) a anunţat public un mecanism extralegal de consultare/referendum în corpul magistraților cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, autoritate constituțională garantă a independenței justiției;

b) a creat aparența unui centru prezidențial de colectare, analiză și verificare a unor sesizări din sistemul judiciar, în paralel cu mecanismele constituționale și legale existente;

c) a exercitat presiune publică asupra Curții Constituționale într-o cauză aflată în curs de soluţionare, calificând amânările Curții drept „tergiversare”;

d) a omis să propună Parlamentului un director civil al Serviciului Român de Informații, menținând și normalizând funcționarea SRI sub conducere interimară;

e) a susținut extinderea rolului SRI în domenii precum corupția, evaziunea fiscală și furnizarea de informații către organele fiscale și judiciare, în absența conducerii civile numite potrivit mecanismului constituțional;

f) a introdus un filtru ideologic în procedura formării Guvernului, vorbind despre consultări cu partidele „pro-occidentale” și despre obligativitatea unui Guvern „,pro- occidental”, în loc să se raporteze strict la art.103 din Constituţie;

g) s-a implicat în dinamica internă a coaliției guvernamentale și în discuții privind politici fiscal-bugetare și reforma pensiilor magistraților, depășind rolul de mediator;

h) a participat public la lansarea candidaturii candidatului USR la Primăria Capitalei, transmiţând un mesaj politic de sprijin incompatibil cu neutralitatea funcției prezidențiale;

i) a prezentat în plan extern un raport referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și la ingerințe externe, înaintea unei dezbateri parlamentare interne complete, transparente și substanțiale;

j) a securitizat excesiv teme democratice sensibile, precum procesul electoral, dezinformarea, libertatea de exprimare și raportul dintre securitate și democrație. Aceste fapte nu trebuie analizate izolat, ci în ansamblul lor. Cumulul lor relevă o conduită prezidențială incompatibilă cu neutralitatea funcției, cu rolul constituțional de mediator și cu exigențele statului de drept”, se arată în document.

Nicușor Dan | Foto – Mediafax

Ce urmează

Potrivit procedurii constituționale invocate în comunicat, propunerea de suspendare ar urma să fie comunicată președintelui României și transmisă Curții Constituționale, care emite un aviz consultativ. Ulterior, documentul poate fi dezbătut și supus votului Parlamentului, în ședință comună.

Dacă suspendarea este aprobată de Parlament, Constituția prevede organizarea unui referendum național pentru demiterea președintelui în termen de cel mult 30 de zile.

Un detaliu important este că, în documentul de înaintare atașat comunicatului, rubrica privind numărul parlamentarilor care susțin propunerea apare necompletată, deși textul afirmă că inițiativa este susținută de un număr de parlamentari care ar îndeplini condițiile legale pentru declanșarea procedurii.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Lia Olguța Vasilescu i-a răspuns lui Ilie Bolojan, după ce acesta a acuzat-o că încearcă să racoleze PNL-iști. Vasilescu a postat și o captură cu apeluri
23:06
Lia Olguța Vasilescu i-a răspuns lui Ilie Bolojan, după ce acesta a acuzat-o că încearcă să racoleze PNL-iști. Vasilescu a postat și o captură cu apeluri
ACTUALITATE Valentin Stan: AUR face parte din grupul european al Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European. Este una dintre cele mai mari formațiuni politice din UE
22:49
Valentin Stan: AUR face parte din grupul european al Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European. Este una dintre cele mai mari formațiuni politice din UE
INTERVIU Victor Negrescu îi îndeamnă pe tineri să întrebe politicienii de ce fac politică: „Răspunsul va demonstra dacă politicianul merită încrederea lui”
22:48
Victor Negrescu îi îndeamnă pe tineri să întrebe politicienii de ce fac politică: „Răspunsul va demonstra dacă politicianul merită încrederea lui”
POLITICĂ Cotroceni dezminte că Nicușor Dan ar fi refuzat întâlnirea cu președintele finlandez Alexander Stubb
22:44
Cotroceni dezminte că Nicușor Dan ar fi refuzat întâlnirea cu președintele finlandez Alexander Stubb
FLASH NEWS Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou premier. Ce condiții pune pentru a reveni la Palatul Victoria
22:09
Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou premier. Ce condiții pune pentru a reveni la Palatul Victoria
FINANCIAR Ilie Bolojan, subiectul anchetei ASF după ce a dat un comunicat în calitate de ministru al Energiei. Pentru ce este anchetat
21:58
Ilie Bolojan, subiectul anchetei ASF după ce a dat un comunicat în calitate de ministru al Energiei. Pentru ce este anchetat
Mediafax
Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare
Digi24
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Cancan.ro
Elena Mateescu anunță urgia care lovește România. Vin ploi puternice, tunete și lapoviță la munte
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Ce ar însemna o guvernare cu AUR? Politologul Cristian Pîrvulescu dezvăluie detaliul pe care mulți români îl ignoră
Mediafax
Ai cumpărat de la Zara? Datele clienților, expuse într-un atac cibernetic
Click
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Cancan.ro
Îl recunoști? Vedeta din România a slăbit 46 de kilograme
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Descopera.ro
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Descopera.ro
Ce îi enervează cel mai mult pe pasageri în aeroporturi?
FLASH NEWS Trump duce o armată de oameni de afaceri în China pentru a forța acorduri comerciale. Lista directorilor care merg cu președintele american la Beijing
22:49
Trump duce o armată de oameni de afaceri în China pentru a forța acorduri comerciale. Lista directorilor care merg cu președintele american la Beijing
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 12 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 12 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
NEWS ALERT Ilie Bolojan o acuză pe Lia Olguța Vasilescu că sună PNL-işti să-i racoleze. Aceasta a reacționat imediat
21:52
Ilie Bolojan o acuză pe Lia Olguța Vasilescu că sună PNL-işti să-i racoleze. Aceasta a reacționat imediat
NEWS ALERT Armistițiul cu Iranul atârnă de un fir de ață. Trump ia în calcul escortarea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz ca parte a unui plan mai agresiv
21:49
Armistițiul cu Iranul atârnă de un fir de ață. Trump ia în calcul escortarea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz ca parte a unui plan mai agresiv
FLASH NEWS „Aveți ceva să îi reproșați lui Cătălin Predoiu în urma moțiunii?”. Ilie Bolojan răspunde
21:36
„Aveți ceva să îi reproșați lui Cătălin Predoiu în urma moțiunii?”. Ilie Bolojan răspunde
FLASH NEWS Au demisionat primii membri ai guvernului de la Londra. Parlamentarii britanici îi cer lui Keir Starmer să plece din fruntea guvernului
21:17
Au demisionat primii membri ai guvernului de la Londra. Parlamentarii britanici îi cer lui Keir Starmer să plece din fruntea guvernului

Cele mai noi

Trimite acest link pe