Oana Țoiu, explicații la Bruxelles după moțiunea anti-Bolojan: „Am trecut printr-o dezbatere aprinsă în Parlament”

Oana Țoiu a declarat, luni, 11 mai, la Bruxelles, că schimbările politice de la București nu afectează orientarea europeană și transatlantică a României. Ministrul interimar al MAE a subliniat că actuala criză reprezintă un proces democratic firesc, după căderea guvernului în urma moțiunii de cenzură.

„România rămâne fermă pe calea sa europeană și transatlantică”, a spus Oana Țoiu.

„Am trecut prin ceea ce se întâmplă în orice democrație, și anume o dezbatere aprinsă în Parlament ”

Ministrul de Externe a explicat că România a traversat o dezbatere intensă în Parlament, încheiată cu o decizie politică în urma căreia țara este condusă în prezent de un guvern interimar, până la finalizarea consultărilor cu președintele Nicușor Dan și constituirea unei noi majorități parlamentare. Oana Țoiu a afirmat că orientarea pro-europeană și transatlantică a României rămâne neschimbată. A subliniat că negocierile politice din prezent, în care sunt implicați lideri politici, ar susține aceeași direcție strategică pentru noul guvern.

„România rămâne fermă pe calea sa europeană și transatlantică. Am trecut prin ceea ce se întâmplă în orice democrație, și anume o dezbatere aprinsă în Parlament urmată de o decizie, iar acum suntem un guvern interimar până la formarea unei noi coaliții și a unui nou guvern, după consultările cu președintele Nicuşor Dan. Dar cetățenii României au fost întotdeauna dedicați acestei profunde orientări pro-europene și transatlantice. Și așa stau lucrurile acum, când negocierile au loc doar în jurul potențialilor lideri pro-europeni și nord-atlantici în ceea ce privește deciziile politice”, a spus ministrul interimar al MAE, arată Antena 3 CNN.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto