Prima pagină » Știri politice » Oana Țoiu, explicații la Bruxelles după moțiunea anti-Bolojan: „Am trecut printr-o dezbatere aprinsă în Parlament”

Oana Țoiu, explicații la Bruxelles după moțiunea anti-Bolojan: „Am trecut printr-o dezbatere aprinsă în Parlament”

Oana Țoiu, explicații la Bruxelles după moțiunea anti-Bolojan: „Am trecut printr-o dezbatere aprinsă în Parlament”
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Oana Țoiu a declarat, luni, 11 mai, la Bruxelles, că schimbările politice de la București nu afectează orientarea europeană și transatlantică a României. Ministrul interimar al MAE a subliniat că actuala criză reprezintă un proces democratic firesc, după căderea guvernului în urma moțiunii de cenzură.

„România rămâne fermă pe calea sa europeană și transatlantică”, a spus Oana Țoiu.

Oana Țoiu, explicații la Bruxelles după moțiunea anti-Bolojan „Am trecut printr-o dezbatere aprinsă în Parlament”

Oana Țoiu

„Am trecut prin ceea ce se întâmplă în orice democrație, și anume o dezbatere aprinsă în Parlament ”

Ministrul de Externe a explicat că România a traversat o dezbatere intensă în Parlament, încheiată cu o decizie politică în urma căreia țara este condusă în prezent de un guvern interimar, până la finalizarea consultărilor cu președintele Nicușor Dan și constituirea unei noi majorități parlamentare. Oana Țoiu a afirmat că orientarea pro-europeană și transatlantică a României rămâne neschimbată. A subliniat că negocierile politice din prezent, în care sunt implicați lideri politici, ar susține aceeași direcție strategică pentru noul guvern.

„România rămâne fermă pe calea sa europeană și transatlantică. Am trecut prin ceea ce se întâmplă în orice democrație, și anume o dezbatere aprinsă în Parlament urmată de o decizie, iar acum suntem un guvern interimar până la formarea unei noi coaliții și a unui nou guvern, după consultările cu președintele Nicuşor Dan. Dar cetățenii României au fost întotdeauna dedicați acestei profunde orientări pro-europene și transatlantice. Și așa stau lucrurile acum, când negocierile au loc doar în jurul potențialilor lideri pro-europeni și nord-atlantici în ceea ce privește deciziile politice”, a spus ministrul interimar al MAE, arată Antena 3 CNN.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Lia Olguța Vasilescu i-a răspuns lui Ilie Bolojan, după ce acesta a acuzat-o că încearcă să racoleze PNL-iști. Vasilescu a postat și o captură cu apeluri
23:06
Lia Olguța Vasilescu i-a răspuns lui Ilie Bolojan, după ce acesta a acuzat-o că încearcă să racoleze PNL-iști. Vasilescu a postat și o captură cu apeluri
POLITICĂ Cotroceni dezminte că Nicușor Dan ar fi refuzat întâlnirea cu președintele finlandez Alexander Stubb
22:44
Cotroceni dezminte că Nicușor Dan ar fi refuzat întâlnirea cu președintele finlandez Alexander Stubb
FLASH NEWS Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou premier. Ce condiții pune pentru a reveni la Palatul Victoria
22:09
Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou premier. Ce condiții pune pentru a reveni la Palatul Victoria
NEWS ALERT Ilie Bolojan o acuză pe Lia Olguța Vasilescu că sună PNL-işti să-i racoleze. Aceasta a reacționat imediat
21:52
Ilie Bolojan o acuză pe Lia Olguța Vasilescu că sună PNL-işti să-i racoleze. Aceasta a reacționat imediat
FLASH NEWS Ce au discutat Ilie Bolojan și Nicușor Dan la Cotroceni
21:15
Ce au discutat Ilie Bolojan și Nicușor Dan la Cotroceni
FLASH NEWS AUR reacționează la dezvăluirea Gândul. Avocatul Poporului sesizează CCR pe speța OUG Bolojan: „Am asistat la o guvernare construită pe abuz, aroganță și dispreț față de reguli”
21:15
AUR reacționează la dezvăluirea Gândul. Avocatul Poporului sesizează CCR pe speța OUG Bolojan: „Am asistat la o guvernare construită pe abuz, aroganță și dispreț față de reguli”
Mediafax
Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare
Digi24
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Cancan.ro
Elena Mateescu anunță urgia care lovește România. Vin ploi puternice, tunete și lapoviță la munte
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Ce ar însemna o guvernare cu AUR? Politologul Cristian Pîrvulescu dezvăluie detaliul pe care mulți români îl ignoră
Mediafax
Ai cumpărat de la Zara? Datele clienților, expuse într-un atac cibernetic
Click
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Cancan.ro
Îl recunoști? Vedeta din România a slăbit 46 de kilograme
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Descopera.ro
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Descopera.ro
Ce îi enervează cel mai mult pe pasageri în aeroporturi?
ACTUALITATE Valentin Stan: AUR face parte din grupul european al Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European. Este una dintre cele mai mari formațiuni politice din UE
22:49
Valentin Stan: AUR face parte din grupul european al Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European. Este una dintre cele mai mari formațiuni politice din UE
FLASH NEWS Trump duce o armată de oameni de afaceri în China pentru a forța acorduri comerciale. Lista directorilor care merg cu președintele american la Beijing
22:49
Trump duce o armată de oameni de afaceri în China pentru a forța acorduri comerciale. Lista directorilor care merg cu președintele american la Beijing
INTERVIU Victor Negrescu îi îndeamnă pe tineri să întrebe politicienii de ce fac politică: „Răspunsul va demonstra dacă politicianul merită încrederea lui”
22:48
Victor Negrescu îi îndeamnă pe tineri să întrebe politicienii de ce fac politică: „Răspunsul va demonstra dacă politicianul merită încrederea lui”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 12 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 12 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
FINANCIAR Ilie Bolojan, subiectul anchetei ASF după ce a dat un comunicat în calitate de ministru al Energiei. Pentru ce este anchetat
21:58
Ilie Bolojan, subiectul anchetei ASF după ce a dat un comunicat în calitate de ministru al Energiei. Pentru ce este anchetat
NEWS ALERT Armistițiul cu Iranul atârnă de un fir de ață. Trump ia în calcul escortarea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz ca parte a unui plan mai agresiv
21:49
Armistițiul cu Iranul atârnă de un fir de ață. Trump ia în calcul escortarea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz ca parte a unui plan mai agresiv

Cele mai noi

Trimite acest link pe