„Deces industrial”. Cum a dispărut cel mai mare colos de la marginea Iașului

Fortus SA, fostul CUG – – Combinat de Utilaj Greu din Iași -, a dispărut oficial din Registrul Comerțului, după aproape 20 de ani de insolvență și faliment.

Potrivit ziaruldeiași.ro, societatea a fost radiată pe 11 decembrie 2025, după finalizarea procedurii de faliment.

În perioada sa de glorie, Fortus reprezenta un colos industrial al Europei de Est: peste 10.000 de angajați, hale uriașe și utilaje gigantice pentru metalurgie și construcții.

În prezent, terenurile au rămas goale și clădirile sunt fie demolate, fie reutilizate, iar zeci de hectare vor fi exploatate, probabil, de investitori sau dezvoltatori din piața imobiliară.

Citește mai mult pe ziaruldeiași.ro…

Sursa foto: Ziarul de Iași