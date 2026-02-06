Prima pagină » Economic » „Deces industrial”. Cum a dispărut cel mai mare colos de la marginea Iașului

„Deces industrial”. Cum a dispărut cel mai mare colos de la marginea Iașului

06 feb. 2026, 07:35, Economic
„Deces industrial”. Cum a dispărut cel mai mare colos de la marginea Iașului

Fortus SA, fostul CUG – – Combinat de Utilaj Greu din Iași -, a dispărut oficial din Registrul Comerțului, după aproape 20 de ani de insolvență și faliment.

Potrivit ziaruldeiași.ro, societatea a fost radiată pe 11 decembrie 2025, după finalizarea procedurii de faliment.

În perioada sa de glorie, Fortus reprezenta un colos industrial al Europei de Est: peste 10.000 de angajați, hale uriașe și utilaje gigantice pentru metalurgie și construcții.

În prezent, terenurile au rămas goale și clădirile sunt fie demolate, fie reutilizate, iar zeci de hectare vor fi exploatate, probabil, de investitori sau dezvoltatori din piața imobiliară.

Citește mai mult pe ziaruldeiași.ro…

Sursa foto: Ziarul de Iași

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂ Bitcoin a scăzut sub pragul de 70.000 de dolari pentru prima dată din 2024. Piața criptomonedelor este zguduită de presiuni tot mai mari
16:34
Bitcoin a scăzut sub pragul de 70.000 de dolari pentru prima dată din 2024. Piața criptomonedelor este zguduită de presiuni tot mai mari
FLASH NEWS Ministrul Finanțelor habar nu are ce se întâmplă cu fondurile europene. Întrebat dacă aceste sume sunt transformate în lei și plasate în bănci, pentru câștiguri din dobânzi, ministrul a spus că nu știe
15:13
Ministrul Finanțelor habar nu are ce se întâmplă cu fondurile europene. Întrebat dacă aceste sume sunt transformate în lei și plasate în bănci, pentru câștiguri din dobânzi, ministrul a spus că nu știe
ECONOMIE Măsurile de relansare economică. Ce propuneri anunță ministrul Finanțelor pentru companii mici și medii. Creșterea pragului de încasare de TVA, printre măsuri
14:07
Măsurile de relansare economică. Ce propuneri anunță ministrul Finanțelor pentru companii mici și medii. Creșterea pragului de încasare de TVA, printre măsuri
ECONOMIE Guvernul vrea să introducă o serie de beneficii pentru microîntreprinderi. Modificările fac parte din proiectul de lege pentru relansarea economică
11:24
Guvernul vrea să introducă o serie de beneficii pentru microîntreprinderi. Modificările fac parte din proiectul de lege pentru relansarea economică
EXCLUSIV Riscă România să intre în colaps energetic? În cea mai grea iarnă din ultimii 5 ani, țara noastră a importat 12,6 milioane de metri cubi de gaze. Facturi cu 30% mai mari în ianuarie
06:00, 05 Feb 2026
Riscă România să intre în colaps energetic? În cea mai grea iarnă din ultimii 5 ani, țara noastră a importat 12,6 milioane de metri cubi de gaze. Facturi cu 30% mai mari în ianuarie
EXCLUSIV Dăncilă, predicții negre pentru 2026: „Va fi mai rău decât în 2008-2009 / Deficitul real este de 18-19% din PIB
05:00, 05 Feb 2026
Dăncilă, predicții negre pentru 2026: „Va fi mai rău decât în 2008-2009 / Deficitul real este de 18-19% din PIB
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Fostul partener al Ruxandrei Luca rupe TĂCEREA, după 20 de ani de relație: 'În unele nopți nu era acasă'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip în care apar în ipostaze intime
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
Digi24
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
Cancan.ro
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Reacția lui Elon Musk după ce premierul Spaniei a cerut limitarea accesului la rețelele sociale
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Dominația actuală se exercită pe rețelele sociale”
09:30
Ion Cristoiu: „Dominația actuală se exercită pe rețelele sociale”
ULTIMA ORĂ Bolojan a anunţat ce soluţie a găsit pentru criza de la Liberty Galaţi. Reacţiile autorităţilor locale nu au întârziat
09:17
Bolojan a anunţat ce soluţie a găsit pentru criza de la Liberty Galaţi. Reacţiile autorităţilor locale nu au întârziat
SPORT Medaliile de la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, cele mai scumpe din istorie. Care este motivul
09:16
Medaliile de la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, cele mai scumpe din istorie. Care este motivul
HOROSCOP Cele 4 zodii cu sănătate de fier în săptămâna 9-15 februarie 2026. Singurul nativ care va întâmpina probleme de sănătate
09:16
Cele 4 zodii cu sănătate de fier în săptămâna 9-15 februarie 2026. Singurul nativ care va întâmpina probleme de sănătate
ALERTĂ Furtuna Leonardo făcut ravagii în Spania și Portugalia. Mii de localnici, evacuați din calea inundațiilor și alunecărilor de teren. O persoană a murit
09:00
Furtuna Leonardo făcut ravagii în Spania și Portugalia. Mii de localnici, evacuați din calea inundațiilor și alunecărilor de teren. O persoană a murit
ULTIMA ORĂ Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5. Procurorii anchetează city managerul, șefi din poliția locală și arhitectul șef
08:46
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5. Procurorii anchetează city managerul, șefi din poliția locală și arhitectul șef

Cele mai noi

Trimite acest link pe