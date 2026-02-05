Bitcoin a scăzut sub pragul psihologic de 70.000 de dolari, cel mai redus nivel de când Trump a obținut victoria electorală în 2024. Declinul criptomonedei are loc pe fondul preocupărilor geopolitice, iar investitorii continuă să se retragă din activele riscante. Prețul bitcoinului a scăzut cu 4,6%, până la 69.271 dolari, cel mai scăzut nivel din noiembrie 2024.

Bictoin continuă să scadă, iar la ora 15:30, criptomoneda se tranzacționa la aproximativ 69.451 dolari pe paltforma CoinMarketCap. Anul trecut, cel mai mic nivel înregistrat de bitcoin a fost sub 74.424 dolari, înregistrat pe 7 aprilie, după ce planul inițial al președintelui Donald Trump privind tarifele vamale a zguduit piețele financiare din întreaga lume. Căderea bitcoinului a început sâmbătă, atunci când regina criptomonedelor a trecut sub pragul simbolic de 80.000 dolari, un preț pe care nu l-a mai atins din aprilie 2025.

„Un val de lichidări de poziții lungi, contagiunea sectorului tehnologic în urma unei scăderi puternice a prețurilor în Statele Unite și ieșirile continue de capital din ETF-uri s-au combinat pentru a accentua presiunea descendentă asupra întregii piețe a criptomonedelor”, a transmis Vincent Liu, director de investiții la Kronos Research.

În căderea sa liberă, bitcoin a tras piața criptomonedelor pe roșu, iar cele mai mari 10 criptomonede de pe piață au înregistrat pierderi semnificative. Etherul, a doua criptomonedă de pe piață, a pierdut aproape 30% într-o săptămână și s-a tranzacționat în jurul valorii de 2.200 de dolari joi dimineață. Criptomonedele se confruntă cu presiuni mari, pe fondul temerilor cu privire la o posibilă înăsprire a politicii monetare americane și a reducerii lichidității din sistem.

RECOMANDAREA AUTORULUI: