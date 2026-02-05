Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Energie » Riscă România să intre în colaps energetic? În cea mai grea iarnă din ultimii 5 ani, țara noastră a importat 12,6 milioane de metri cubi de gaze. Facturi cu 30% mai mari în ianuarie

05 feb. 2026, 06:00, Energie
Într-una din cele mai grele ierni din ultimii ani, cu temperaturi chiar și de -20 de grade în anumite regiuni ale țării, România a importat o cantitate impresionantă de gaze naturale. Consecința: pentru luna ianuarie vom avea de plată facturi cu minimum 30% mai mari față de iarna trecută. În exclusivitate pentru Gândul, Tudor Turcu, director în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, a dat detalii în legătură cu situația reală a rezervelor de gaze ale României.

Oficialul a subliniat că rezerva de gaze naturale a țării este în grafic, iar importurile din luna ianuarie au suplinit deficitul energetic pe care l-au produs temperaturile foarte scăzute și gerul din multe zile ale acestei luni.

România are gaze în depozite cu peste 10% în plus față de media europeană

Potrivit lui Tudor Turcu (foto jos), România nu numai că nu se află în pericol de a intra în colaps, ci are chiar un surplus de gaze față de media țărilor europene. Acesta a prezentat și cifrele exacte privind rezervele din depozitele de gaze ale țării noastre.

Tudor Turcu, Ministerul Cercetării

Nu există nicio șansă ca sistemul energetic să intre în colaps. Nu există niciun risc să rămânem în frig iarna asta. Totalul rezervei de gaze la nivel național este de peste 56 milioane de metri cubi. Avem o producție internă de 23,3 milioane de metri cubi, undeva la 20 de milioane extrase în depozite. Asta înseamnă cu 15% mai puțin decât în perioadele de maxim ger pe care l-am avut săptămâna trecută. Lucrurile sunt cât se poate de sub control

Mai mult decât atât, pe zona de depozite suntem la aproape 50%, peste 10% față de media europeană. Acesta e un nivel foarte corect pentru perioada pe care o avem acum. Practic nu mai e foarte mult timp până iarna e gata și noi avem 50% (rezervă de gaze în depozite)”.

Exporturi de 7 milioane de metri cubi în Republica Moldova și Ucraina

În aceeași intervenție, oficialul a precizat și valorile de export ale țării noastre, dintre care se detașează Republica Moldova (care tocmai a ieșit dintr-un blackout energetic) și Ucraina, țara vecină care, pe lângă război, se confruntă și cu cea mai grea iarnă de la al Doilea Război Mondial încoace.

”Avem importuri de 12,6 milioane de metri cubi și exporturi de aproape 7 milioane de metri cubi, respectiv în Republica Moldova 5,5 milioane și în Ucraina 1,4 milioane metri cubi. 

Facturi mai mari cu 30% în luna ianuarie, deși statul continuă să plafoneze prețul pentru consumatorii casnici

Chestionat de ce facturile la gaze vor fi mai mari cu 30% față de lunile anterioare, Tudor Turcu a precizat că scumpirea nu se datorează importului mai scump, ci consumului cantitativ mai mare al românilor în luna ianuarie, lună extrem de friguroasă, care a venit cu multe zile cu temperaturi sub zero grade.

”E un preț al oamenilor care au consumat mai mult cu 30% decât anul trecut. Prețul e același de anul trecut, e plafonat la gaze și la consumatori casnici și la consumatori non-casnici. Ideea e că a fost cea mai friguroasă iarnă din ultimii 5 ani. A fost mult mai frig, automat a crescut și consumul. Scumpirea vine din creșterea de consum, nu din prețul de import. Dacă creșterea consumului a fost de 30%, automat și facturile sunt mai mari cu 30%”, a completat Tudor Turcu.

AEI: Autoritățile au importat gaze mai scumpe cu 83% față de prețul stabilit administrativ pentru producția internă

Totuși, explicația oficialului de la Ministerul Cercetării este contrazisă de Asociația pentru Energie Inteligentă (AEI).

Potrivit acesteia, gazele din depozitele de gaze au fost principala sursă care a acoperit consumul în ziua cu cel mai mare consum de gaze din anul 2026. În fapt, situația din România a fost salvată de gazele din import, cu o creștere de aproape 500% față de media lunii, respectiv față de 14% flexibilitatea gazelor din înmagazinare și de 0,1% a gazelor din producția internă.

  • Facturile la gaze vor crește cu până la 30% în ianuarie 2026, pe fondul unui consum mai mare cu 18%, arată analiza AEI.

„Astfel, creşterea facturii la gaze în luna ianuarie la clienţii casnici se va datora în proporţie de circa 20% de creşterea cantităţii de gaze consumate şi circa 5% se va datora creşterii de preţ al gazelor, ca urmare a gazelor scumpe achiziţionate din import în ianuarie 2026 pentru a salva România în timpul gerului (preţurile gazelor achiziţionate din import în ianuarie 2026 au fost cu până la 83% mai mari decât preţul stabilit administrativ pentru gazele din producţia internă)”, explică președintele AEI, Dumitru Chisăliță.

