Tabel complet. Cu câți lei vei ieși la pensie, în funcție de meseria ta, daca ai cotizat 23 de ani

Cu câți lei vei ieși la pensie, în funcție de meseria ta, daca ai cotizat 23 de ani. Au fost analizate cele mai populare 25 de meserii. Gândul.ro a întocmit un tabel în acest sens și poate fi vizualizat mai jos, în articol.

Interesul față de pensionarea anticipată sau față de modul în care este calculată viitoarea pensie este tot mai mare în rândul cetățenilor. Anul 2026, de pildă, nu ar aduce majorări ale pensiilor. În schimb, unele dintre categoriile de pensionari ar urma să primescă ajutoare financiare de câteva sute de lei (vezi aici detalii).

De data aceasta, Gândul.ro aduce în atenție un tabel cu meserii și pensia care poate fi încasată după o cotizație de 23 de ani. Au fost analizate 25 de meserii, cele mai populare în rândul oamenilor. Mai jos vor fi găsite salariile medii nete reale aproximative în România, iar pentru a estima pensia a fost aplicată următoarea formulă: Pensia = raport salariu / medie × 23 ani × valoare punct.

Totodată, a fost scăzută impozitarea uzuală și a rezultat pensia netă estimată.

Pensie în funcție de meserie și 23 de ani de contribuții

Specialist IT

Salariu net mediu: 9.500 de lei/lună

Punctaj: 1,7

Pensie netă estimată: aprox. 3.100 de lei/lună

Medic

Salariu net mediu: 7.500 de lei/lună

Punctaj: 1,4

Pensie netă estimată: aprox. 2.600 de lei/lună

Profesor

Salariu net mediu: 5.800 de lei/lună

Punctaj: 1,1

Pensie netă estimată: aprox. 2.050 de lei/lună

Inginer

Salariu net mediu: 6.500 de lei/lună

Punctaj: 1,2

Pensie netă estimată: aprox. 2.300 de lei/lună

Contabil

Salariu net mediu: 5.500 de lei/lună

Punctaj: 1,0

Pensie netă estimată: aprox. 1.900 de lei/lună

Jurist

Salariu net mediu: 6.200 de lei/lună

Punctaj: 1,2

Pensie netă estimată: aprox. 2.250 de lei/lună

Manager administrativ

Salariu net mediu: 8.000 de lei/lună

Punctaj: 1,5

Pensie netă estimată: aprox. 2.800 de lei/lună

Farmacist

Salariu net mediu: 6.800 de lei/lună

Punctaj: 1,3

Pensie netă estimată: aprox. 2.400 de lei/lună

Arhitect

Salariu net mediu: 6.200 de lei/lună

Punctaj: 1,2

Pensie netă estimată: aprox. 2.250 de lei/lună

Bucătar

Salariu net mediu: 4.000 de lei/lună

Punctaj: 0,8

Pensie netă estimată: aprox. 1.500 de lei/lună

Ospătar

Salariu net mediu: 3.500 de lei/lună

Punctaj: 0,7

Pensie netă estimată: aprox. 1.300 de lei/lună

Frizer / Cosmetician

Salariu net mediu: 3.800 de lei/lună

Punctaj: 0,7

Pensie netă estimată: aprox. 1.400 de lei/lună

Șofer camion

Salariu net mediu: 4.800 de lei/lună

Punctaj: 0,9

Pensie netă estimată: aprox. 1.750 de lei/lună

Lucrător comercial

Salariu net mediu: 3.800 de lei/lună

Punctaj: 0,7

Pensie netă estimată: aprox. 1.400 de lei/lună

Muncitor necalificat

Salariu net mediu: 3.200 de lei/lună

Punctaj: 0,6

Pensie netă estimată: aprox. 1.200 de lei/lună

Electrician

Salariu net mediu: 5.000 de lei/lună

Punctaj: 1,0

Pensie netă estimată: aprox. 1.900 de lei/lună

Mecanic auto

Salariu net mediu: 5.300 de lei/lună

Punctaj: 1,0

Pensie netă estimată: aprox. 2.000 de lei/lună

Agricultor angajat

Salariu net mediu: 3.900 de lei/lună

Punctaj: 0,8

Pensie netă estimată: aprox. 1.450 de lei/lună

Funcționar public

Salariu net mediu: 5.400 de lei/lună

Punctaj: 1,0

Pensie netă estimată: aprox. 1.950 de lei/lună

Specialist HR

Salariu net mediu: 5.200 de lei/lună

Punctaj: 1,0

Pensie netă estimată: aprox. 1.950 de lei/lună

Operator call center

Salariu net mediu: 3.500 de lei/lună

Punctaj: 0,7

Pensie netă estimată: aprox. 1.300 de lei/lună

Designer grafic

Salariu net mediu: 5.200 de lei/lună

Punctaj: 1,0

Pensie netă estimată: aprox. 1.950 de lei/lună

Expert marketing

Salariu net mediu: 5.800 de lei/lună

Punctaj: 1,1

Pensie netă estimată: aprox. 2.050 de lei/lună

Asistent medical

Salariu net mediu: 4.300 de lei/lună

Punctaj: 0,9

Pensie netă estimată: aprox. 1.650 de lei/lună

Secretar / Bibliotecar

Salariu net mediu: 3.800 de lei/lună

Punctaj: 0,7

Pensie netă estimată: aprox. 1.400 de lei/lună

