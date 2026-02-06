Tabel complet. Cu câți lei vei ieși la pensie, în funcție de meseria ta, daca ai cotizat 23 de ani

Cu câți lei vei ieși la pensie, în funcție de meseria ta, daca ai cotizat 23 de ani. Au fost analizate cele mai populare 25 de meserii. Gândul.ro a întocmit un tabel în acest sens și poate fi vizualizat mai jos, în articol.
Interesul față de pensionarea anticipată sau față de modul în care este calculată viitoarea pensie este tot mai mare în rândul cetățenilor. Anul 2026, de pildă, nu ar aduce majorări ale pensiilor. În schimb, unele dintre categoriile de pensionari ar urma să primescă ajutoare financiare de câteva sute de lei (vezi aici detalii).
De data aceasta, Gândul.ro aduce în atenție un tabel cu meserii și pensia care poate fi încasată după o cotizație de 23 de ani. Au fost analizate 25 de meserii, cele mai populare în rândul oamenilor. Mai jos vor fi găsite salariile medii nete reale aproximative în România, iar pentru a estima pensia a fost aplicată următoarea formulă: Pensia = raport salariu / medie × 23 ani × valoare punct.
Totodată, a fost scăzută impozitarea uzuală și a rezultat pensia netă estimată.
Pensie în funcție de meserie și 23 de ani de contribuții
Specialist IT
- Salariu net mediu: 9.500 de lei/lună
- Punctaj: 1,7
- Pensie netă estimată: aprox. 3.100 de lei/lună
Medic
- Salariu net mediu: 7.500 de lei/lună
- Punctaj: 1,4
- Pensie netă estimată: aprox. 2.600 de lei/lună
Profesor
- Salariu net mediu: 5.800 de lei/lună
- Punctaj: 1,1
- Pensie netă estimată: aprox. 2.050 de lei/lună
Inginer
- Salariu net mediu: 6.500 de lei/lună
- Punctaj: 1,2
- Pensie netă estimată: aprox. 2.300 de lei/lună
Contabil
- Salariu net mediu: 5.500 de lei/lună
- Punctaj: 1,0
- Pensie netă estimată: aprox. 1.900 de lei/lună
Jurist
- Salariu net mediu: 6.200 de lei/lună
- Punctaj: 1,2
- Pensie netă estimată: aprox. 2.250 de lei/lună
Manager administrativ
- Salariu net mediu: 8.000 de lei/lună
- Punctaj: 1,5
- Pensie netă estimată: aprox. 2.800 de lei/lună
Farmacist
- Salariu net mediu: 6.800 de lei/lună
- Punctaj: 1,3
- Pensie netă estimată: aprox. 2.400 de lei/lună
Arhitect
- Salariu net mediu: 6.200 de lei/lună
- Punctaj: 1,2
- Pensie netă estimată: aprox. 2.250 de lei/lună
Bucătar
- Salariu net mediu: 4.000 de lei/lună
- Punctaj: 0,8
- Pensie netă estimată: aprox. 1.500 de lei/lună
Ospătar
- Salariu net mediu: 3.500 de lei/lună
- Punctaj: 0,7
- Pensie netă estimată: aprox. 1.300 de lei/lună
Frizer / Cosmetician
- Salariu net mediu: 3.800 de lei/lună
- Punctaj: 0,7
- Pensie netă estimată: aprox. 1.400 de lei/lună
Șofer camion
- Salariu net mediu: 4.800 de lei/lună
- Punctaj: 0,9
- Pensie netă estimată: aprox. 1.750 de lei/lună
Lucrător comercial
- Salariu net mediu: 3.800 de lei/lună
- Punctaj: 0,7
- Pensie netă estimată: aprox. 1.400 de lei/lună
Muncitor necalificat
- Salariu net mediu: 3.200 de lei/lună
- Punctaj: 0,6
- Pensie netă estimată: aprox. 1.200 de lei/lună
Electrician
- Salariu net mediu: 5.000 de lei/lună
- Punctaj: 1,0
- Pensie netă estimată: aprox. 1.900 de lei/lună
Mecanic auto
- Salariu net mediu: 5.300 de lei/lună
- Punctaj: 1,0
- Pensie netă estimată: aprox. 2.000 de lei/lună
Agricultor angajat
- Salariu net mediu: 3.900 de lei/lună
- Punctaj: 0,8
- Pensie netă estimată: aprox. 1.450 de lei/lună
Funcționar public
- Salariu net mediu: 5.400 de lei/lună
- Punctaj: 1,0
- Pensie netă estimată: aprox. 1.950 de lei/lună
Specialist HR
- Salariu net mediu: 5.200 de lei/lună
- Punctaj: 1,0
- Pensie netă estimată: aprox. 1.950 de lei/lună
Operator call center
- Salariu net mediu: 3.500 de lei/lună
- Punctaj: 0,7
- Pensie netă estimată: aprox. 1.300 de lei/lună
Designer grafic
- Salariu net mediu: 5.200 de lei/lună
- Punctaj: 1,0
- Pensie netă estimată: aprox. 1.950 de lei/lună
Expert marketing
- Salariu net mediu: 5.800 de lei/lună
- Punctaj: 1,1
- Pensie netă estimată: aprox. 2.050 de lei/lună
Asistent medical
- Salariu net mediu: 4.300 de lei/lună
- Punctaj: 0,9
- Pensie netă estimată: aprox. 1.650 de lei/lună
Secretar / Bibliotecar
- Salariu net mediu: 3.800 de lei/lună
- Punctaj: 0,7
- Pensie netă estimată: aprox. 1.400 de lei/lună
