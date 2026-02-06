Putin așteaptă un apel „serios” de la Macron. Lavrov ironizează diplomația Franței: „Este ridicolă”

Președintele rus Vladimir Putin este dispus să răspundă unui apel din partea lui liderului de la Paris, Emmanuel Macron pentru a avea discuții „serioase”, afirmă Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Federației Ruse. Șeful diplomației rusești ironizează declarațiile liderului francez, pe care le cataloghează drept un moment de „diplomație ridicolă” în relația cu Moscova.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este pregătit să accepte un apel telefonic din partea omologului său francez, Emmanuel Macron, dacă acesta vizează o discuție „serioasă”, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat postului Russia Today, citat de Tf1info.fr.

„Dacă vrei să vorbești și să discuți serios despre ceva, atunci sună. Putin va răspunde întotdeauna la telefon. El ascultă toate propunerile”, a declarat Lavrov.

În același timp, șeful diplomației ruse a ironizat poziția președintelui francez, acuzând lipsa de consistență a mesajelor venite de la Paris.

„Macron, în urmă cu aproximativ două săptămâni, a spus din nou: „Îl voi suna pe Putin într-o zi”. Nu este ceva serios, știi, este un fel de diplomație ridicolă”, a adăugat Lavrov.

Se fac „cărțile” pentru o vizită a lui Macron la Moscova

În acest context, marți, Emmanuel Macron l-a trimis pe consilierul său diplomatic, Emmanuel Bonne, la Moscova, pentru discuții preliminare privind o eventuală reluare a dialogului cu Rusia.

Potrivit unei surse citate de AFP, acesta s-a întâlnit discret cu Yuri Ushakov, consilierul diplomatic al liderului rus, confirmând informațiile apărute anterior în săptămânalul L’Express.

Vizita, care nu a fost confirmată oficial nici de Palatul Elysee, nici de Kremlin, reprezintă prima deplasare de acest nivel de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în urmă cu patru ani. Sursele diplomatice susțin că întâlnirea ar putea fi unul dintre ultimii pași înaintea unei convorbiri directe între cei doi președinți.

Totodată, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost informat despre această inițiativă de către Emmanuel Macron. Anturajul liderului francez a precizat că „există discuții la nivel tehnic, în transparență și în consultare cu președintele Zelenski și cu principalii colegi europeni”.

