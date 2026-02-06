Prima pagină » Justiție » Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5. Procurorii anchetează city managerul, șefi din poliția locală și arhitectul șef

Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5. Procurorii anchetează city managerul, șefi din poliția locală și arhitectul șef

Adina Anghelescu
06 feb. 2026, 08:46, Justiție
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5. Procurorii anchetează city managerul, șefi din poliția locală și arhitectul șef
FOTO - Caracter ilustrativ

Procurorii DNA efectuează percheziții la Primăria Sectorului 5. Principalii suspecți sunt city managerul, șefi din poliția locală și arhitectul șef, transmit surse Gândul.

Sursele spun că dosarul deschis de DNA vizează infracțiuni de luare de mită și trafic de influență legate de autorizații date către diverși afaceriști care au blocuri în proiect de dezvoltare imobiliară. Perchezițile sunt in desfășurare

Este vorba de 9 perchezitii, dintre care patru la Primăria Sector 5, iar altele la locatiile dezvolatorilor imobiliari.

Știre in curs de ctualizare-

