Tragedie în București. Un bărbat a murit, după ce a fost lovit de tramvai

06 feb. 2026, 08:35, Actualitate
Un incident tragic a avut loc în București, joi seară, 5 februarie 2026. Un bărbat în vârstă de 70 de ani și-a pierdut viața, după ce a fost lovit de un tramvai în zona Colentina. Datele indică faptul că ar fi traversat neregulamentar, iar impactul nu a mai putut să fie evitat.

În cursul serii de joi, 5 februarie 2026, un bărbat în vârstă de 70 de ani a murit, după ce a fost lovit de tramvai în zona Colentina. Datele indică faptul că bărbatul ar fi traversat neregulamentar în zona respectivă, iar vatmanul nu ar mai fi putut evita impactul. A avut leziuni incompatibile cu viața.

Tragedie în București, pe 5 februarie 2026

La fața locului s-a deplasat un echipaj medical și au fost aplicate manevrele de resuscitare minute în șir. Medicii au constatat decesul la fața locului. De asemenea, vatmanul a fost testat de polițiști, iar rezultatele au indicat consum zero de alcool și droguri. Oamenii legii au deschis o anchetă și urmează să stabilească modul exact în care a fost produsă tragedia, arată Știrile Pro TV.

Vă reamintim că un alt incident tragic a avut loc în București, la finalul lui ianuarie 2026. Un pieton a fost lovit mortal la intersecția Strada Gherghiței cu Șoseaua Colentina din sectorul 2 al Capitalei. Cetățeanul a fost strivit de un camion, pe 28 ianuarie 2026, în jurul orei 11:20.

Sursă foto: captură video Știrile Pro TV/Shutterstock

