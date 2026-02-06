Discuții cruciale în Oman între SUA și Iran. Miza nucleară și riscul unei escaladări militare, pe muchie de cuțit

Statele Unite și Iranul încep vineri negocieri extrem de sensibile la Muscat, după reprimarea violentă a protestelor din Iran. Discuțiile, conduse de emisarul lui Trump, Steve Witkoff și Abbas Araghchi, au loc sub amenințarea unei escaladări militare și pe fondul programului nuclear iranian.

Statele Unite și Iran deschid vineri, în Oman, o nouă rundă de negocieri extrem de tensionate, pe care Teheranul dorește să le limiteze strict la programul său nuclear. De cealaltă parte, Washingtonul avertizează că „opțiunea militară” rămâne pe masă în cazul unui eșec în negocieri, scrie Times of Israel.com.

Discuțiile au loc la Muscat și sunt primele după atacurile asupra instalațiilor nucleare iraniene din iunie anul trecut, desfășurate de Statele Unite în timpul războiului de 12 zile declanșat de ofensiva Israelului împotriva Iranului.

Cine sunt oamenii-cheie ai discuțiilor SUA – Iran

Negocierile sunt conduse de emisarul președintelui american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și de ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, un diplomat de carieră, veteran al negocierilor nucleare și una dintre principalele voci ale Iranului pe scena internațională, care a ajuns la Muscat joi seara.

Întâlnirea are loc într-un climat extrem de fragil, după reprimarea sângeroasă a mișcării de protest din Iran de la începutul lunii ianuarie, soldată, potrivit apărătorilor drepturilor omului, cu mii de morți.

Diplomația iraniană a transmis că speră ca Washingtonul să dea dovadă de „responsabilitate, realism și seriozitate”. De cealaltă parte, președintele american Donald Trump a afirmat că iranienii „negociază” și „nu vor să fie loviți”, amintind că Statele Unite au desfășurat „o mare flotă” militară în Golf.

După ce inițial a amenințat cu lovituri militare în sprijinul protestatarilor, Donald Trump își concentrează acum discursul pe controlul programului nuclear iranian.

„Rămânem concentraţi pe această chestiune: să ne asigurăm că nu vor obţine arma nucleară”, a declarat vicepreședintele american JD Vance.

Occidentul și Israelul acuză Iranul că încearcă să se doteze cu arme nucleare, acuzații respinse constant de Teheran.

Programul nuclear, „linia roșie” a negocierilor

Iranul și Statele Unite au mai purtat negocieri în primăvară, tot în Sultanatul Oman, însă acestea au fost înghețate de conflictul militar dintre Israel și Iran. Blocajul principal a fost îmbogățirea uraniului de către Teheran.

Autoritățile iraniene insistă că discuțiile trebuie să vizeze exclusiv dosarul nuclear, în speranța ridicării sancțiunilor internaționale care sufocă economia țării. Teheranul respinge categoric orice negociere privind programul său balistic sau sprijinul acordat unor grupări precum Hezbollah și Hamas.

„Discuţiile se referă la problema nucleară”, a insistat televiziunea de stat iraniană, citând un responsabil al delegației.

Washingtonul are însă o poziție mult mai dură. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că un acord viabil trebuie să includă „raza de acţiune a rachetelor balistice, sprijinul acordat organizaţiilor teroriste şi tratamentul rezervat populaţiei”.

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat asupra riscului unei „escaladări militare”, cerând Iranului să înceapă „negocieri reale” cu Statele Unite.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Iranul continuă să dea dovadă de inflexibilitate față de cererile americane, ceea ce reduce șansele unei soluții diplomatice. Teheranul avertizează că va riposta împotriva bazelor americane din regiune în cazul unui atac.

„Suntem gata să ne apărăm, iar preşedintele american trebuie să aleagă între compromis şi război”, a declarat generalul Mohammad Akraminia.

La rândul său, fostul ministru de externe Ali Akbar Velayati, consilier al ayatollahului Ali Khamenei, a afirmat că Iranul este „pe deplin pregătit” să facă față oricărei amenințări.

Recomandarea autorului:

Trump respinge prelungirea NEW START și cere un nou tratat nuclear „modernizat” cu Rusia: Cel vechi a fost „prost negociat”