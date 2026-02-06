Prima pagină » Știri externe » Trump lansează un site cu numele său, care vinde medicamente la prețuri mici

Mihai Tănase
06 feb. 2026, 07:43, Știri externe
Trump îl primește la Casa Albă pe Zohran Mamdani, primarul New Yorkului / Sursa FOTO: Profimedia

Donald Trump a anunțat lansarea unui nou un site care oferă acces la medicamente frecvent prescrise la prețuri reduse. Inițiativa, realizată cu sprijinul marilor companii farmaceutice, vizează una dintre cele mai sensibile probleme din SUA, costul ridicat al tratamentelor.

Președintele american Donald Trump a anunțat joi seară lansarea unei platforme web care îi poartă numele și care promite să reducă semnificativ costul medicamentelor pentru milioane de americani.

Platforma, denumită TrumpRx.gov, va permite accesul la zeci dintre cele mai frecvent prescrise medicamente la prețuri mult mai mici decât cele practicate în prezent.

„Începând de această seară, zeci de medicamente dintre cele mai frecvent prescrise vor fi disponibile la preţuri considerabil reduse pentru toţi consumatorii pe un nou site web numit TrumpRx.gov”, a declarat Donald Trump.

Foto: trumprx.com - Captură foto

Foto: trumprx.com – Captură foto

Pentru a face posibil acest program, administrația Trump a încheiat acorduri cu peste zece companii farmaceutice, reducerile promise ajungând, potrivit președintelui, chiar și la peste 80% față de prețurile actuale.

Prețul ridicat al medicamentelor, o problemă majoră în SUA

Inițiativa vizează direct una dintre cele mai mari nemulțumiri ale populației din Statele Unite, unde medicamentele se numără printre cele mai scumpe din lume.

„Americanii plătesc de mult timp cele mai mari preţuri la medicamente din lume. Poporul american a subvenţionat, de fapt, costul medicamentelor pentru întreaga lume”, a mai afirmat liderul de la Casa Albă.

În practică, cetățenii americani nu vor putea cumpăra medicamentele direct de pe site. Platforma va oferi însă vouchere care pot fi utilizate în farmaciile partenere, unde se aplică reducerile negociate.

Un exemplu prezentat de Trump a fost medicamentul antidiabetic Ozempic, produs de Novo Nordisk. Potrivit anunțului oficial, prețul acestuia va scădea de la aproximativ 1.000 de dolari la 199 de dolari în Statele Unite.

„Nu ar trebui să mai cumpăraţi medicamente în viitor fără a verifica dacă sunt disponibile la aceste preţuri reduse”, a declarat Mehmet Oz, care coordonează programul public de asigurări de sănătate.

Anunțul are și o puternică miză politică. Partidul lui Donald Trump încearcă să răspundă nemulțumirilor legate de costul vieții și de cheltuielile medicale, într-un context în care se apropie alegerile de la jumătatea mandatului din 2026.

Potrivit datelor OCDE, Statele Unite au unul dintre cele mai costisitoare sisteme de sănătate din lume, americanii cheltuind în medie de peste două ori mai mult pentru asistență medicală comparativ cu alte state occidentale.

