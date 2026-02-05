Dăncilă, predicții negre pentru 2026: „Va fi mai rău decât în 2008-2009 / Deficitul real este de 18-19% din PIB

Viorica Dăncilă, fostul premier al României, a vorbit în emisiunea ”Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache despre deficitul bugetar și datoria publică a României. În opinia ei, deficitul bugetar al României este mult mai mare decât el declarat oficial, pentru că, argumentează Dăncilă, la deficit trebuie adăugate și împrumuturile pentru înarmare, inclusiv cele prin programul european SAFE.

„Cred că 2026 va fi unul dintre cei mai grei ani. Mulți fac comparația cu 2009-2010, dar eu cred că va fi mult mai grav. Pentru că atunci deficitul era de vreo 6% din PIB, iar acum deficitul – ei spun că e 7-8% – este foarte mare. Trebuie să adăugăm și împrumuturile făcute pentru înarmare. Deficitul se duce spre 18-19%”, a spus Viorica Dăncilă.

Mai mult, atrage atenția fostul premier, datoria publică a României a depășit nivelul de avarie de 60% din PIB, vorbind inclusiv de împrumuturile menționate. Acesta nu este numai un nivel pe care economiștii îl consideră o linie roșie ci și limita de îndatorare pe care România și-a asumat-o prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

„Am depășit datoria publică de 60% din PIB. Deci am încălcat tratatul de la Maastricht. Noi va trebui să dăm înapoi acești bani. Și banii împrumutați pe SAFE – nu știm încă cu ce dobândă i-am împrumutat. Acei bani i-am împrumutat în numele poporului român. Ce alte împrumuturi se vor face?”, se întrebă Dăncilă.

Pentru că, argumentează ea, nu există niciun fel de transparență în modul în care se contractează împrumuturile publice. Cert este că toate aceste împrumuturi sunt plătite, ulterior, din taxe și impozite, deoarece, în termeni practici, guvernul nu produce bani – în afară de câteva companii de stat profitabile – ci este alimentat din dările populației.

Pentru că noi nu avem niciun pic de transparență. În momentul în care se face un împrumut în care noi trebuie să plătim, este normal ca guvernul să iasă și să spună: am împrumutat astăzi 16,63 de miliarde pe programul SAFE cu o dobândă de atât, banii se vor duce acolo și acolo. Dar vom face asta și pentru poporul român. Dacă noi ne împrumutăm doar să-i ajutăm pe alții, va veni vremea în care noi vom avea nevoie de ajutor și nu știu cine ne va ajuta, pentru că nu avem niciun fel de viziune. Anul va fi mai greu. Plătim dobândă la dobândă, iar datoria pe care o are România este fără precedent.

AUTORUL RECOMANDĂ: