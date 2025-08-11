Diana Buzoianu, despre risipa de 54.000 de euro de la Apele Române pentru un sediu închiriat: „Nu au nevoie de un astfel de sediu. Este o sfidare”

Apele Române plătește lunar 54.000 de euro chiria pentru un sediu din centrul Bucureștiului. Întrebată la Digi24 când ar putea să înceteze risipa, Diana Buzoianu, ministra Mediului (USR) a promis că va lua rapid măsuri.

„Le-am dat adresă să găsească cât mai rapid dacă nu vor reveni cu o propunere săptămâna aceasta, va trebui să-i chem la Minister pentru a avea o discuție și pentru a grăbi găsirea unui sediu, Este evident că că acest sediu nu poate fi justificat. Nu au nevoie de un astfel de sediu, în mijlocul Bucureștiului, ultra-central. Sigur, este un sediu foarte frumos, dar ne uitam zilele acestea la bugete de rectificări, primim sume de rectificări, inclusiv de la ANR că au nevoie de bani…când dai 54.000 de euro pentru sedii, e bizar să nu ai bani pentru lucruri esențiale. Trebuie un pic echilibrat”.

Întrebată de Cosmin Prelipceanu când ar putea să găsească o „casă mai ieftină”, ministra Mediului a spus că întâi trebuie să caute.

„Eu le-am dat adresa de urgență. Contractul prelungit mai are 2 luni. Aceasta cifra este colosală pentru orice standard. Este o imagine a unei risipe mai largi, în momentul în care tu ai pierdut 350.000 de euro, dar ai 54.000 de euro pentru un sediu frumos, ultra-central, este în pic o sfidare…”, a spus ministra

