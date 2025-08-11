Prima pagină » Economic » Diana Buzoianu, despre risipa de 54.000 de euro de la Apele Române pentru un sediu închiriat: „Nu au nevoie de un astfel de sediu. Este o sfidare”

Diana Buzoianu, despre risipa de 54.000 de euro de la Apele Române pentru un sediu închiriat: „Nu au nevoie de un astfel de sediu. Este o sfidare”

12 aug. 2025, 00:47, Economic
Diana Buzoianu, despre risipa de 54.000 de euro de la Apele Române pentru un sediu închiriat: „Nu au nevoie de un astfel de sediu. Este o sfidare”

Apele Române plătește lunar 54.000 de euro chiria pentru un sediu din centrul Bucureștiului. Întrebată la Digi24 când ar putea să înceteze risipa, Diana Buzoianu, ministra Mediului (USR) a promis că va lua rapid măsuri.

„Le-am dat adresă să găsească cât mai rapid dacă nu vor reveni cu o propunere săptămâna aceasta, va trebui să-i chem la Minister pentru a avea o discuție și pentru a grăbi găsirea unui sediu, Este evident că că acest sediu nu poate fi justificat. Nu au nevoie de un astfel de sediu, în mijlocul Bucureștiului, ultra-central. Sigur, este un sediu foarte frumos, dar ne uitam zilele acestea  la bugete de rectificări, primim sume de rectificări, inclusiv de la ANR că au nevoie de bani…când dai 54.000 de euro pentru sedii, e bizar să nu ai bani pentru lucruri esențiale. Trebuie un pic echilibrat”.

Întrebată de Cosmin Prelipceanu când ar putea să găsească o „casă mai ieftină”, ministra Mediului a spus că întâi trebuie să caute.

„Eu le-am dat adresa de urgență. Contractul prelungit mai are 2 luni.  Aceasta cifra este colosală pentru orice standard. Este o imagine a unei risipe mai largi, în momentul în care tu ai pierdut 350.000 de euro, dar ai 54.000 de euro pentru un sediu frumos, ultra-central, este în pic o sfidare…”, a spus ministra

Sursa Video: Digi24

Autorul recomandă: Ministrul Mediului, PRINS cu garda jos! Nu a știut să numească TREI specii pe cale de dispariție din România

Citește și

FINANCIAR Un politician din UE, revoltat de tarifele lui Trump, solicită boicotarea produselor „made in USA” printr-o aplicație gratuită de telefon mobil
19:10
Un politician din UE, revoltat de tarifele lui Trump, solicită boicotarea produselor „made in USA” printr-o aplicație gratuită de telefon mobil
ECONOMIE Ce PENSIE medie lunară vor obține românii care aleg să se pensioneze anticipat
17:52
Ce PENSIE medie lunară vor obține românii care aleg să se pensioneze anticipat
ECONOMIE Financial Times: România se află în pragul unui COLAPS economic prin „măsurile de austeritate extrem de nepopulare”
09:47
Financial Times: România se află în pragul unui COLAPS economic prin „măsurile de austeritate extrem de nepopulare”
REACȚIE Bogdan Cojocaru, lider PSD Iași: „Guvernul Bolojan frânează Moldova și vine cu restricţii şi schimbări care paralizează activitatea administraţiilor”
13:09, 09 Aug 2025
Bogdan Cojocaru, lider PSD Iași: „Guvernul Bolojan frânează Moldova și vine cu restricţii şi schimbări care paralizează activitatea administraţiilor”
JOBURI Microsoft a realizat o listă cu „meseriile viitorului”. Ce joburi vor dispărea din cauza revoluției A.I.
23:11, 08 Aug 2025
Microsoft a realizat o listă cu „meseriile viitorului”. Ce joburi vor dispărea din cauza revoluției A.I.
ECONOMIE Bolojan le cere miniștrilor să-și publice declarațiile de AVERE: Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală
21:50, 08 Aug 2025
Bolojan le cere miniștrilor să-și publice declarațiile de AVERE: Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală
Mediafax
HOROSCOP 12 august. Se anunță câștiguri financiare multiple pentru Berbeci
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Vacanță cu sfârșit tragic: un copil român a murit dupa ce a fost găsit de părinți în mașina parcată la soare. Șocul termic i-a fost fatal
Mediafax
Va participa Zelenski la discuțiile din Alaska? Răspunsul lui Trump
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât costă revizia auto în 2025, după modificarea TVA: „Prețurile vor crește și mai mult”
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Decizie pentru cei care scot bani de la bancomat. Se elimină complet la ATM-uri începând de luni, 11 august
Evz.ro
Vorbe care au rămas în istorie și sunt folosite zi de zi. S-au născut în urmă cu sute de ani
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Lumea artistică în ȘOC! Cine este cântărețul găsit mort în propria locuință? A fost împușcat mortal
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Una dintre cele mai mari centrale nucleare din Franța, închisă din cauza unor meduze
DIGITALIZARE Provocările online de pe TikTok, un pericol pentru tinerii din generația Z. Specialiștii le atrag atenția părinților
00:25
Provocările online de pe TikTok, un pericol pentru tinerii din generația Z. Specialiștii le atrag atenția părinților
ACTUALITATE Marian Munteanu: „Nu poți să insulți președinți de STAT și apoi să te duci să negociezi cu ei”
00:00
Marian Munteanu: „Nu poți să insulți președinți de STAT și apoi să te duci să negociezi cu ei”
FINANCIAR Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, consideră că ar fi EFICIENT ca datoriile persoanelor fizice să nu mai fie secret fiscal: „Cred că unii vor plăti”
23:45
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, consideră că ar fi EFICIENT ca datoriile persoanelor fizice să nu mai fie secret fiscal: „Cred că unii vor plăti”
PROIECT DE LEGE Ținerea câinilor în lanț ar putea fi INTERZISĂ în România. Care sunt sancțiunile și în ce condiții pot fi ținute aceste animale la curte
23:17
Ținerea câinilor în lanț ar putea fi INTERZISĂ în România. Care sunt sancțiunile și în ce condiții pot fi ținute aceste animale la curte
RELIGIE Superstiții de Adormirea Maicii Domnului: Ce obiceiuri trebuie respectate pentru a avea parte de noroc tot anul
23:01
Superstiții de Adormirea Maicii Domnului: Ce obiceiuri trebuie respectate pentru a avea parte de noroc tot anul
ACTUALITATE Marian Munteanu: „ROMÂNIA a avut un parcurs constant din 1989, fără mari turbulențe”
23:00
Marian Munteanu: „ROMÂNIA a avut un parcurs constant din 1989, fără mari turbulențe”