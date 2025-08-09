Diana Buzoianu, ministrul Mediului în Guvernul Bolojan, a fost prinsă cu garda jos de jurnalistul Florin Negruțiu. „Puteți să numiți trei specii protejate în România, fără să vă uitați pe telefon?”, a fost întrebarea adresată de jurnalist oficialului de la Mediu. Adică, omului care coordonează, restructurează și ia decizii într-un minister important, ținând cont de anvergura tot mai mare a acestui domeniu, atât la nivel internaționl, cât și la nivelul României.

Ceea ce a urmat nu a fost chiar zâmbetul doamnei ministru, care a „scăldat-o”, într-un soi de diplomație eșuată, informându-ne, în schimb, că a descoperit, de curând, că avem și molii protejate în Delta Dunării.

„Specii protejate, de faună, de floră? Nu, nu… Deși zilele acestea pot să recunosc că, uitându-mă foarte atent pe planul de management al Deltei Dunării, am aflat că avem și molii protejate. Asta zic, că nu o să intru, nu vreau să greșesc. Este o întrebare tehnică, din punctul meu de vedere, este mai bine să ne uităm direct pe documente când vorbim”,a fost răspunsul ministrului Mediului.

În România, există o mulțime de mamifere, păsări, pești care sunt protejate prin lege, tocmai pentru a nu exista riscul ca aceste specii rare să dispară de tot, așa cum s-a întâmplat cu multe altele până acum. Reamintim aici câteva exemple: zimbrul, ursul carpatin, lupul, jderul de copac, ciocănitoarea de munte, mierla de apă, corbul și lista este una lungă.

Nu știm cum va cântări Ilie Bologan prestația doamnei ministru Buzoianu, ținând cont de faptul că premierul tot repetă că își dorește în administrație oameni profesioniști și competenți pe domeniile lor.

Până atunci, îi redomandăm doamnei ministru să arunce o privire în Ordonanţă de urgenţă 57/2007, acolo unde sunt trecute SPECIILE DE INTERES NAŢIONAL – Specii de animale şi de plante care necesită o protecţie strictă.

Sursă foto: Gândul / Sursă VIDEO – Digi 24

RECOMANDAREA AUTORULUI: