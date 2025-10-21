Prima pagină » Economic » Digitalia » IT&C » WhatsApp implementează o nouă regulă anti-SPAM. Ce se întâmplă cu mesajele trimise către persoane necunoscute

WhatsApp implementează o nouă regulă anti-SPAM. Ce se întâmplă cu mesajele trimise către persoane necunoscute

WhatsApp implementează o nouă regulă anti-SPAM. Ce se întâmplă cu mesajele trimise către persoane necunoscute
Aplicația WhatsApp introduce o nouă regulă privind trimiterea de mesaje către persoane necunoacute, ca o măsură menită să reducă volumul de spam și să protejeze utilizatorii reali ai aplicației. Platforma anunță că testează deja noul sistem în mai multe țări.

Într-o eră în care atacurile cibernetice, fraudele și mesajele de tip „spam” sunt la ordinea zilei, WhatsApp anunță că lucreaază să-și întărească măsurile pentru a combate acest fenomen, în special în cazul mesajelor nedorite.

Astfel, aplicația de mesagerie, folosită zilnic de miliarde de oameni, va implementa o limită pentru mesajele trimise către persoane necunoscute, pentru a reduce comunicarea nesolicitată și abuzul de platformă.

Potrivit informațiilor publicate de TechCrunch, sistemul este deja testat în mai multe țări și se aplică atât utilizatorilor obișnuiți, cât și conturilor de business. Scopul declarat este de a descuraja trimiterea în masă a mesajelor către persoane care nu au interacționat niciodată cu expeditorul.

Noua regulă presupune o limită lunară de mesaje trimise către persoane care nu te-au salvat în agendă și nici nu ți-au răspuns. Practic, dacă utilizatorul depășește această limită, WhatsApp va afișa un avertisment și va bloca temporar trimiterea de mesaje către necunoscuți.

WhatsApp a precizat că utilizatorii obișnuiți nu vor fi afectați, ci doar cei care trimit zeci sau sute de mesaje nesolicitate zilnic, un comportament specific spamerilor.

Măsura vine în contextul creșterii numărului de plângeri privind spam-ul în grupuri și conversații private, o problemă frecvent raportată în ultimele luni. Prin noul sistem de control, WhatsApp încearcă să îmbunătățească experiența utilizatorilor și să protejeze spațiul digital de abuzuri și tentative de fraudă.

